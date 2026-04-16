جوائز مالمو للسينما العربية الـ16: فلسطين ومصر أولاً

- في حفل ختام مهرجان مالمو للسينما العربية، تم تكريم الفائزين في مسابقات الأفلام القصيرة والوثائقية والروائية، حيث حصل فيلم "آخر المعجزات" لعبد الوهاب شوقي على جائزة أفضل فيلم قصير، و"حياة بعد سهام" لنامير عبد المسيح على جائزة أفضل فيلم وثائقي، و"هجرة" لشهد أمين على جائزة أفضل فيلم روائي. - تم تكريم الممثلين والمخرجين المتميزين، حيث نال نواف الظفيري جائزة أفضل ممثل، ومَيَان السيد جائزة أفضل ممثلة، وأمير فخر الدين جائزة أفضل مخرج عن فيلم "يونان". - اختتم الحفل بتوزيع جائزة الجمهور على فيلم "اللي باقي منك"، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين لفيلم "كولونيا"، مع عرض فيلم "ولنا في الخيال... حبّ" للمصرية سارة رزيق.

قبل يومٍ واحد على انتهاء دورته الـ16 (10 ـ 16 إبريل/نيسان 2026)، نظّم مهرجان مالمو للسينما العربية، مساء 15 إبريل الجاري، حفل الختام، معلناً نتائج المسابقات، "في حفل كبير أُقيم في قاعة سينما رويال المرموقة، إحدى أكبر صالات السينما بالسويد"، كما في بيان لإدارة المهرجان، أشار إلى أن بداية الحفل كانت مع أنيكا سيدهاغن، وزيرة الثقافة بمالمو، بإلقائها كلمة عامة عن الثقافة والسينما والحضور العربي بالمدينة؛ تلاها محمد قبلاوي، مؤسّس المهرجان ومديره.

بعد تكريم رعاة المهرجان "تقديراً لدعمهم"، رُحِّب بباسم صباح الباسم ممثلاً لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، التي ضمّت إليه يارا صبري وعلا سلامة. ثم مُنح تنويهٌ خاص لـ"ارتزاز" للسعودية سارة الغنيم، وجائزة لجنة التحكيم لـ"مشاكل داخلية" للمصري محمد طاهر، وجائزة أفضل فيلم قصير لـ"آخر المعجزات" للمصري عبد الوهاب شوقي. ثم حضر أعضاء لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية، مروة زين وهالة جلال وعرفان رشيد، لمنح الجوائز: تنويه أول لـ"حبيبي حسين" للفلسطيني ألكس بكري، وتنويه ثان لفريق "ضايل عنا عرض" وممثليه من مصر وفلسطين، بمن فيهم الغزيون الذين ظهروا فيه ولم يظهروا، والفيلم للمخرجة المصرية مي سعد والمُصوّر الفلسطيني أحمد الدنف. جائزة لجنة التحكيم لـ"بابا والقذافي" للّيبية الأصل جيهان كيخيا، وجائزة أفضل فيلم وثائقي لـ"حياة بعد سهام" للمصري نامير عبد المسيح.

بعد ذلك، وزّع أعضاء لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، حسن كشاط وجيهان بوقرين ويسري نصر الله وأيمن جمال، الجوائز التالية: تنويه خاص لـ"إركلا: حلم جلجامش" للعراقي محمد الدراجي. ثم: أفضل ممثل لنواف الظفيري عن دوره في "هجرة" للسعودية شهد أمين، وأفضل ممثلة لمَيَان السيد عن دورها في "كولونيا" للمصري محمد سيام، وأفضل سيناريو للفلسطينية الأميركية شيرين دعيبس عن "اللي باقي منك" (كما أنّها أخرجته ومثّلت فيه)، وأفضل مخرج للسوري أمير فخر الدين عن "يونان". أما جائزة لجنة التحكيم فنالها "كولونيا"، وأفضل فيلم لـ"هجرة".

ثم سلّمت سيدهاغن جائزة الجمهور (درع و25 ألف كرونة سويدية) إلى "اللي باقي منك"، قبل اختتام الحفل بمنح جائزة "الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي)" لـ"كولونيا" أيضاً، علماً أنّ اللجنة مؤلّفة من مروة أبو عيشة وشايان رياز وبيترا ميتيرتس.

وأخيراً، عُرض "ولنا في الخيال... حبّ" للمصرية سارة رزيق.