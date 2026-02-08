- حصد مهرجان "كليرمون - فيران" للأفلام القصيرة جوائز لأفلام تتناول الانتظار والهجرة والخوف وذاكرة الطفولة تحت الاحتلال، حيث فاز فيلم "كور بلو" بالجائزة الكبرى الدولية، مسلطًا الضوء على معاناة عائلة هاييتية تنتظر اتصالًا من ابنها المهاجر. - فاز فيلم "ديو إي تيميد" بالجائزة الكبرى لمسابقة "لابو"، حيث يستكشف الخوف وحدوده داخل قطار، مما يحول المزاح العابر إلى مواجهة حقيقية مع المخاوف الشخصية. - حصل فيلم "الذاكرة المتقاطعة" على الجائزة الكبرى الوطنية، مستعرضًا طفولة المخرجة شيماء عواودة في الخليل تحت الاحتلال، وكيف تتشكل الهوية من شظايا الذاكرة والعنف اليومي.

حصدت أفلامٌ تدور حول الانتظار والهجرة، ومواجهة الخوف، وذاكرة الطفولة تحت الاحتلال، أبرز جوائز مهرجان "كليرمون - فيران" (Clermont-Ferrand) للأفلام القصيرة. إذ فاز فيلم "كور بلو" (Coeur Bleu) للمخرج الهايتي سامويل سوفران، السبت، بالجائزة الكبرى الدولية في مهرجان "كليرمون - فيران" للأفلام القصيرة في دورته الثامنة والأربعين، وهو أكبر حدث من نوعه في العالم، وفق ما أعلن المنظمون.

ويتناول الفيلم حكاية زوجين في هايتي يعيشان على إيقاع الانتظار القاسي لاتصالٍ من ابنهما الذي هاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية، الانتظار هنا ليس تفصيلاً عابراً، بل يتحول إلى حالة نفسية كاملة: قلق، أمل، خيبة، ومحاولات لتأثيث الأيام بما يشبه الطقوس الصغيرة التي تمنع الانهيار. يمشي الفيلم على خط رفيع بين الخاص والعام: قصة عائلة واحدة، لكن خلفها بلد مثقل بالأزمات، والهجرة حلّاً/فخّاً في الوقت نفسه.

ومُنحت الجائزة الكبرى لمسابقة "لابو" (Labo) للأفلام التجريبية لفيلم "ديو إي تيميد" (Dieu est timide) للمخرج الفرنسي جوسلين شارل، وهو عمل يدور داخل قطار حين يتسلى راكبان برسم "أكبر مخاوفهما"، قبل أن تتدخل امرأة غامضة فتقلب اللعبة إلى مواجهة مكشوفة مع الخوف وحدوده، وما يخفيه الناس خلف المزاح العابر. كلما تقدّم الحوار، يصير القطار مثل غرفة مغلقة: مكان عابر ظاهرياً، لكنه يفرض مواجهة داخلية مع ما نتهرب منه عادةً. فالخوف ليس واحداً عند الجميع، وبعض الناس لا يتعاملون معه باعتباره حكاية… بل شيئاً يترك أثره الحقيقي على الحياة.

في حين ذهبت الجائزة الكبرى الوطنية لفيلم "الذاكرة المتقاطعة" (Intersecting Memory) للمخرجة الفلسطينية شيماء عواودة، الذي يعود إلى طفولتها في الخليل خلال الانتفاضة الثانية، ويشتغل على تداخل الذاكرة الشخصية مع العنف اليومي والاحتلال الإسرائيلي، وكيف تُصاغ هوية الإنسان وتفاصيل حياته من شظايا مشاهد صغيرة ترفض أن تُمحى. ينسج الفيلم طفولةً مُعاشة تحت الاحتلال مع ذاكرة جمعية أكبر، ويطرح سؤالاً بسيطاً وقاسياً: ماذا نتذكر، وماذا يُدفن في النسيان؟ هو بورتريه عن طفولة بلا طفولة كاملة، وعن طريقة نجاة الذاكرة: كيف تمسك بتفاصيل صغيرة كي لا يبتلعها العنف الكبير.

وضمّت المسابقات الرئيسية الثلاث، الوطنية والدولية و"لابو"، 139 فيلماً قصيراً اختيرت من بين 8826 فيلماً. وتألّفت لجنة التحكيم من 13 شخصية، من بينها المخرج الفرنسي-الفيتنامي تران آنه هونغ، مخرج فيلم "لودور دو لا بابايا فيرت" (L’odeur de la papaye verte) لعام 1993.

ويُعد "كليرمون - فيران" نقطة انطلاق للمخرجين الشباب، كما يتضح ذلك كل عام من خلال الترشيحات في مهرجان كان السينمائي أو جوائز الأوسكار. وسلّطت هذه الدورة من المهرجان الضوء على السينما من جنوب شرق آسيا "كمبوديا، إندونيسيا، ماليزيا، بورما، الفيليبين، سنغافورة، تايلاند، فيتنام"، بالإضافة إلى موضوع العطلات. ووُلد هذا المهرجان، الذي تنظمه جمعية "سوف كي بو لو كور ميتراج" (Sauve qui peut le court métrage)، في أواخر سبعينيات القرن الماضي داخل نادٍ سينمائي طلابي.