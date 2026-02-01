جوائز غرامي تكرّم متأخرة أسطورة الأفروبيت فيلا كوتي

- يُكرّم فيلا كوتي بجائزة الإنجاز مدى الحياة من جوائز غرامي، تقديراً لمسيرته الفنية والسياسية التي أسست لموسيقى الأفروبيت كأداة مقاومة واحتجاج، مما أبرز دوره كموسيقي وناشط سياسي. - ساهمت المنصات الرقمية في انتشار الموسيقى الأفريقية عالمياً، حيث يأتي أكثر من 70% من وقت مشاهدة أفضل 100 فنان أفريقي على يوتيوب من خارج أفريقيا، مما أدى إلى زيادة التعاون والجولات الفنية العالمية. - لم يكن فيلا كوتي مجرد موسيقي، بل كان ناشطاً سياسياً، حيث ابتكر موسيقى الأفروبيت مع توني ألين، مما أثار غضب الأنظمة العسكرية في نيجيريا، ورد بتحويل حزنه إلى احتجاج سياسي.

بعد نحو ثلاثة عقود على رحيله، يحصل أسطورة الموسيقى النيجيرية فيلا كوتي على اعتراف طال انتظاره من صناعة الموسيقى العالمية، إذ ستمنحه جوائز غرامي جائزة الإنجاز مدى الحياة تكريماً لمسيرته الفنية والسياسية الاستثنائية. ويعيد هذا التكريم تسليط الضوء على إرث موسيقي وثقافي يتجاوز حدود الترفيه، إلى مشروع فني-سياسي أسّس لموسيقى الأفروبيت الحديثة وجعل من الموسيقى أداة مقاومة واحتجاج وصوتاً للهامش الأفريقي في مواجهة السلطة والهيمنة.

وقال نجله الموسيقي سيون كوتي، لـ"بي بي سي" الجمعة: "فيلا في قلوب الناس منذ زمن طويل. الآن اعترفت به غرامي، وهذا انتصار مزدوج"، مضيفاً أن التكريم "يعيد التوازن إلى قصة فيلا". واعتبر مديره وصديقه السابق ريكي شتاين أن الاعتراف المتأخر "أفضل من ألا يأتي أبداً"، وأشار إلى أن اهتمام المؤسسات العالمية بالموسيقى الأفريقية كان محدوداً، لكنه يشهد تغيراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

لعبت المنصات الرقمية دوراً محورياً في هذا التوسع. ووفقاً لـ"يوتيوب"، مصدر أكثر من 70% من وقت مشاهدة أفضل 100 فنان أفريقي على المنصة من خارج أفريقيا، ما يوضح تنامي الجمهور الدولي لهذا النوع الموسيقي. وينعكس هذا الانتشار بشكل متزايد على أنماط الجولات الفنية والتعاون العالمي، إذ يتصدر الفنانون الأفارقة ساحات الحفلات في أوروبا وأميركا الشمالية، بينما يقدم فنانون دوليون عروضاً أمام جماهير كبيرة في أفريقيا.

ويأتي التكريم في سياق النجاح العالمي لموسيقى الأفروبيتس الحديثة المستلهمة من صوت كوتي، إذ أطلقت جوائز غرامي عام 2024 فئة "أفضل أداء أفريقي"، فيما حصل النجم النيجيري بورنا بوي هذا العام على ترشيح في فئة "أفضل ألبوم موسيقى عالمية". وسيكون فيلا كوتي أول أفريقي يحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة التي مُنحت لأول مرة عام 1963 للمغني والممثل الأميركي بينغ كروسبي، فيما تشمل قائمة المكرّمين هذا العام أيضاً كارلوس سانتانا وشاكا خان وبول سيمون. ومن المقرر أن تحضر عائلة كوتي وأصدقاؤه وزملاؤه الحفل لتسلّم الجائزة. يُقام الحفل مساء اليوم الأحد في مدينة لوس أنجليس (فجر الاثنين بتوقيت القدس المحتلة).

لم يكن فيلا كوتي موسيقياً فقط، بل مثقفاً وناشطاً سياسياً ومهندس موسيقى الأفروبيت بلا منازع. ابتكر هذا النمط إلى جانب عازف الطبول توني ألين، جامعاً بين الإيقاعات الأفريقية الغربية والجاز والفانك والهايلايف والارتجال الطويل والغناء التفاعلي والكلمات السياسية. وخلال مسيرة امتدت نحو ثلاثة عقود حتى وفاته عام 1997، أصدر أكثر من 50 ألبوماً، مزج فيها الموسيقى بالأيديولوجيا والإيقاع بالمقاومة والأداء بالاحتجاج. وأثارت موسيقاه غضب الأنظمة العسكرية في نيجيريا، خصوصاً بعد ألبوم "زومبي" (Zombie) عام 1977 الذي سخر من الجنود، ما أدى إلى مداهمة مجمّعه الثقافي المعروف بـ"جمهورية كالاكوتا"، وحرقه والاعتداء على القاطنين فيه، وماتت والدته فونميلايو رانسوم-كوتي لاحقاً متأثرة بإصاباتها.

وردّ كوتي على ذلك بحمل نعش والدته إلى المكاتب الحكومية وإطلاق أغنية "نعش لرأس الدولة" (Coffin for Head of State)، محوّلاً الحزن إلى احتجاج سياسي. وكانت أيديولوجيته مزيجاً من القومية الأفريقية ومناهضة الإمبريالية والاشتراكية الأفريقية، متأثراً بوالدته والناشطة الأميركية ساندرا إيسادوري التي أسهمت في بلورة رؤيته الثورية.

تأثر فيلا كوتي في بداياته بموسيقى "هايلايف" الغانية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، قبل أن يمزجها بالجاز والفانك وإيقاعات شعب اليوروبا والسرد السياسي، ما جعل الأفروبيت موسيقى أفريقية عابرة للحدود والشتات. على المسرح، كان حضوره مميزاً بقيادة فرقة تضم أكثر من 20 موسيقياً، وكانت حفلاته في نادي Afrika Shrine في لاغوس مزيجاً من حفلة موسيقية وتجمع سياسي وطقس روحي.