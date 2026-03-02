جوائز "ساغ": سينرز ينتزع الصدارة وذا ستوديو يهيمن تلفزيونياً

- فاز فيلم "سينرز" بالجائزة الكبرى في حفل نقابة ممثلي الشاشة "ساغ"، مما زاد من حدة المنافسة على جوائز الأوسكار، حيث ترشح لـ16 جائزة. الفيلم من إخراج رايان كوغلر ويستعرض تاريخ مصاصي الدماء العرقي في الولايات المتحدة. - في فئات التمثيل، فاز مايكل بي جوردان بجائزة أفضل ممثل رئيسي، وجيسي باكلي بجائزة أفضل ممثلة رئيسية. في الأدوار المساندة، فازت إيمي ماديغان وشون بن بجوائز التمثيل المساندة. - سيطر مسلسل "ذا ستوديو" على جوائز التلفزيون، بما في ذلك جائزة بعد الوفاة لكاثرين أوهارا. تم تكريم هاريسون فورد بجائزة الإنجاز مدى الحياة.

حصد فيلم "سينرز" (Sinners) الجائزةَ الكبرى في حفل نقابة ممثلي الشاشة "ساغ" (Screen Actors Guild) الذي أُقيم في لوس أنجليس، الأحد، ما زادَ المنافسةَ اشتعالاً على جوائز الأوسكار قبل أسبوعين فقط من ختام موسم الجوائز في هوليوود.

ويُمنح هذا التكريم في الجوائز التي أعيدت تسميتها حديثاً إلى "جوائز الممثل" تكريماً لطاقم العمل الجماعي في الفيلم، وهو اختيارٌ يُعدّ أحياناً، لكن ليس دائماً، مؤشراً على الفوز بجائزة أفضل فيلم في حفل الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما.

الفيلم من إخراج رايان كوغلر، وهو حكايةُ مصاصي دماء تستعرض التاريخَ العرقيَّ المعقّد في الولايات المتحدة الأميركية، وقد اجتاح موسم الجوائز هذا العام، محققاً رقماً قياسياً بترشحه لـ16 جائزة أوسكار. وخلال تسلّمه الجائزة نيابةً عن فريق العمل، أوضح الممثل ديلروي ليندو، الذي يؤدي دور عازف البلوز "دلتا سليم"، قائلاً: "جلبنا قلوبنا، وجلبنا أرواحنا، وجلبنا طاقاتنا إلى هذا المشروع". وأضاف: "هذا العمل مباركٌ، ومن هذا المنطلق نحن جميعاً مباركون لكوننا جزءاً من هذه الرحلة المذهلة التي أبدعها العبقري رايان كوغلر".

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يفوز فيها "سينرز" بجائزة كبرى في حفل يسبق الأوسكار، بعدما سيطر فيلم "وان باتل أفتر أناذر" (One Battle After Another) على معظم الجوائز التمهيدية، بما في ذلك جوائز نقابة المنتجين التي أُقيمت السبت. الفيلم المنافس من إخراج بول توماس أندرسون، وهو عملٌ تشويقيٌّ سياسيٌّ يؤدي بطولته ليوناردو دي كابريو في دور ثوريٍّ سابقٍ مُدمنٍ على المخدرات يُضطر للعودة إلى الساحة عندما تختفي ابنته المراهقة.

ورغم أن "سينرز" قد يكون حظيَ بدعم نقابة "ساغ-أفترا" (SAG-AFTRA) التي تمثل أكثر من 160 ألف عضو، فإن ذلك لا يضمن النتيجةَ نفسها في حفل الأوسكار.

وأشار سكوت فاينبرغ، كاتب عمود الجوائز في مجلة "ذا هوليوود ريبورتر"، إلى أنه لا يملك الثقةَ الكاملة بفوز الفيلم بأوسكار أفضل فيلم، رغم توقعه فوزه بجائزة "ساغ"، موضحاً أن الجائزتين كثيراً ما ذهبتا إلى فيلمين مختلفين بقدر ما اجتمعتا للفيلم نفسه. ولا يُغلق باب التصويت لجوائز الأوسكار حتى الخميس، ما يعني أن نتائج الأحد قد تؤثر في اتجاهات الناخبين.

في فئة أفضل ممثل رئيسي، حقق مايكل بي جوردان فوزاً مفاجئاً، متفوقاً على تيموثي شالاميه الذي هيمن طوال الموسم عن دوره في "مارتي سوبريم" (Marty Supreme). وعبّر جوردان عن امتنانه قائلاً إنه يشعر بالشرف لوجوده بين ممثلين وأشخاص يحبهم، واصفاً رحلته بأنها "لا تُصدَّق".

أما جائزة أفضل ممثلة رئيسية فذهبت من دون مفاجآت إلى جيسي باكلي عن دورها في فيلم "هامنت" (Hamnet)، حيث تجسد زوجة وليام شكسبير المفجوعة بابنهما. وكانت باكلي قد حصدت معظم الجوائز خلال الموسم، وقالت بتأثر إن كثيرين في القاعة وخارجها غيّروا حياتها جذرياً، واعتبرت أن العمل بقلبٍ مفتوح إلى جانب أصدقاء مبدعين هو أفضل طريقة لقضاء العمر.

وفي فئات الأدوار المساندة، ازدادت الصورةُ ضبابيةً. فقد فازت إيمي ماديغان بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها خالةُ شريرةً في فيلم الرعب "ويبنز" (Weapons)، بعد فوزها أيضاً بجائزة "كريتيكس تشويس". وأقرت بأنها لم تكن تتوقع الفوز، لكنها عبّرت عن تقديرها الكبير لهذا التكريم من زملائها.

وتوزعت الجوائز الكبرى في هذه الفئة هذا الموسم بين عدة أسماء، إذ نالت تيانا تايلور جائزة غولدن غلوب عن "وان باتل أفتر أناذر"، فيما ذهبت جائزة بافتا إلى وونمي موساكو عن "سينرز".

في المقابل، فاز شون بن بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في "وان باتل أفتر أناذر"، رغم غيابه عن الحفل، وذلك بعد فوزه بجائزة "بافتا" أيضاً. كما سبق أن كرّمت جوائز "كريتيكس تشويس" جاكوب إلوردي عن "فرانكشتاين"، فيما ذهبت "غولدن غلوب" إلى ستيلان سكارسغارد عن "سنتيمنتال فاليو"، رغم عدم ترشحه لجائزة "ساغ".

على صعيد التلفزيون، هيمن مسلسل "ذا ستوديو" (The Studio) من إنتاج "آبل تي في" على الجوائز بحصوله على ثلاثة تماثيل، من بينها جائزة بعد الوفاة للممثلة كاثرين أوهارا التي توفيت في يناير/ كانون الثاني.

وتسلّم الجائزة نيابةً عنها سيث روغن، كاتب المسلسل وبطله. وقد أدّت أوهارا في العمل دور منتجة أفلام، في مسلسلٍ يقدّم نظرةً ساخرةً إلى صناعة السينما.

وأوضح روغن أن أوهارا كانت ترسل باستمرار رسائل إلكترونية مهذّبة تقترح فيها إعادة كتابة بعض مشاهدها في "ذا ستوديو"، مشيراً إلى أن أفكارها كانت تحسّن العمل دائماً. وأضاف خلال الحفل، الذي بُثّ مباشرةً عبر منصة نتفليكس: "لقد أظهرت أنه يمكن أن تكون عبقرياً وأن تكون لطيفاً، وأن أحد الأمرين يجب ألا يكون على حساب الآخر". كما استعاد قدرتها "على أن تكون سخيةً ولطيفةً وراقيةً، من دون أن تقلّل إطلاقاً من موهبتها". وتابع: "كانت تعرف أنها قادرة على إحداث تأثيرٍ مدوٍّ، وكانت تريد أن تُحدث ذلك التأثير في موقع التصوير".

وتُعرف أوهارا بأدوارها في أفلام مثل "هوم ألون" (Home Alone) والمسلسل التلفزيوني "شيتس كريك" (Schitt's Creek). وقد توفيت عن عمر 71 عاماً في 30 يناير/ كانون الثاني، نتيجة انسدادٍ رئويٍّ.

وشهدت الأمسية كذلك تكريم النجم المخضرم هاريسون فورد بجائزة الإنجاز مدى الحياة، عن أدواره التي لا تُنسى، ومن أبرزها "هان سولو" في سلسلة "ستار وورز" (Star Wars) و"إنديانا جونز" في سلسلة "إنديانا جونز" (Indiana Jones). وأعرب فورد، البالغ من العمر 83 عاماً، عن امتنانه العميق، مضيفاً مازحاً إنه موجودٌ في القاعة لتسلّم جائزة على كونه لا يزال على قيد الحياة، في حين حضر كثيرون لنيل جوائز عن أعمالهم المذهلة، ما أثار موجةً من الضحك في القاعة.