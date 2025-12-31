جنسية كلوني تثير الجدل داخل الحكومة الفرنسية

- أثار حصول جورج كلوني وعائلته على الجنسية الفرنسية جدلاً في فرنسا، خاصة مع تشديد متطلبات اللغة للتجنيس اعتباراً من يناير 2024، حيث يتعين على الأجانب اجتياز امتحان لغة بمستوى "متقدّم". - الوزيرة المفوضة للشؤون الداخلية انتقدت منح الجنسية لكلوني، معتبرةً أنه يرسل "رسالة غير جيدة" بسبب شعور البعض بسياسة "الكيل بمكيالين"، خاصة أن كلوني اعترف بضعف لغته الفرنسية. - وزارة الخارجية دافعت عن القرار، مشيرةً إلى أن كلوني وزوجته يساهمان في الإشراقة الثقافية لفرنسا، مما يبرر منحهم الجنسية وفقاً للقانون المدني.

يثير الممثّل الأميركي جورج كلوني وعائلته جدلاً داخل فرنسا، وداخل الحكومة الفرنسية نفسها، بعدما حصل الممثّل وزوجته اللبنانية البريطانية أمل علم الدين كلوني وتوأماهما البالغان من العمر ثماني سنوات على الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم نشر السبت في الجريدة الرسمية، بينما تنوي السلطات تشديد امتحانات اللغة لأغراض التجنيس.

واعتباراً من الأوّل من يناير/كانون الثاني، ينبغي للأجانب الراغبين في الاستقرار في فرنسا أن يكونوا قد اجتازوا امتحاناً مدنياً وأثبتوا أنهم يتقنون اللغة الفرنسية بمستوى معيّن، وذلك بموجب قانون يعود للعام 2024. وبات ينبغي للمرشّحين للحصول على الجنسية الفرنسية أن يخضعوا لامتحان لغة بمستوى "متقدّم"، في حين كان يكفي سابقاً أن يشاركوا في حصص تعليمية.

واشترت العائلة منزلاً ريفياً ومزرعة عنب في برينيول، وهي بلدة في منطقة فار، عام 2021. ورغم أن عائلة كلوني لا تمضي كل وقتها في جنوب فرنسا، فإن هذا المكان هو "أسعد مكان بالنسبة إلينا"، كما يؤكد الممثل الذي فاز بجائزة أوسكار عن فيلم سيريانا (2005).

جدل كلوني داخل الحكومة الفرنسية

اعتبرت الوزيرة المفوّضة للشؤون الداخلية في فرنسا أن منح الجنسية للممثّل وعائلته لا يوجّه "رسالة جيّدة". وقالت ماري بيار فيدرين عبر أثير الإذاعة العامة فرانس إنفو: "أنا شخصياً فخورة جداً بأن جورج كلوني طلب جنسية" بلدي، لكنها "ليست رسالة جيّدة"، نظراً "للضرورة القصوى" لمراعاة "مسألة الإنصاف". وأقرّت الوزيرة بأنها تتفهّم "شخصياً" شعور بعض الفرنسيين بـ"تطبيق سياسة الكيل بمكيالين"، بعدما أقرّ الممثّل البالغ من العمر 64 عاماً في مطلع ديسمبر/كانون الأول عبر أثير "آر تي إل" بأنه ما زال "سيّئا" في اللغة الفرنسية بعد "400 يوم من الدروس".

لكن من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن وضع جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين كلوني "يستوفي الشروط المحدّدة في قانون" التجنيس، مذكّرة بالمادة 21-21 من القانون المدني التي تنصّ على إمكانية منح الجنسية الفرنسية "لكلّ أجنبي ملمّ بالفرنسية قدّم طلباً في هذا الشأن وهو يساهم من خلال أنشطته في تألّق فرنسا وازدهار علاقاتها الاقتصادية الدولية"، ولفتت إلى أن الزوجين كلوني "يساهمان في الإشراقة الثقافية لفرنسا" نظراً لمكانة الممثّل في عالم السينما وشهرة زوجته "التي تتعاون بانتظام مع مؤسسات جامعية ومنظمات دولية مقرّها فرنسا".

(فرانس برس، العربي الجديد)