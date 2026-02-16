جنازة وهمية لتهريب الفحم النباتي في مالاوي

يشيع تهريب الفحم النباتي في مالاوي، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتفشي قطع الأشجار، لكن المهرّبين هذه المرة لجأوا إلى طريقة نقل جديدة ومبتكرة. وقال مسؤولان من الشرطة وإدارة الغابات في مالاوي، اليوم الاثنين، إن تسعة أشخاص على الأقل فرّوا بعد القبض عليهم وهم يُهرِّبون فحماً نباتياً داخل سيارة نقل موتى، في موكب جنائزي مزيف.

وقال مسؤول عن الغابات في منطقة تشيكواوا، على بعد 40 كيلومتراً من جنوب مدينة بلانتاير التجارية، لوكالة رويترز للأنباء، إن مسؤولي الغابات تصرّفوا بناءً على معلومة سرية واعترضوا موكب "الجنازة" الوهمية عند حاجز على الطريق. وذكر مسؤول الغابات في تشيكواوا، هيكتور نكاويهي، أنهم عثروا داخل السيارة على نعش فارغ أسفله حوالى 30 حقيبة كبيرة من الفحم قيمتها الإجمالية ثلاثة ملايين كواشا (1747 دولاراً).

وأضاف أن المتهمين سيعاقَبون بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو بغرامات مالية إذا ثبتت إدانتهم. ويعتمد معظم الشعب في مالاوي على الفحم النباتي في الطهي لأن انقطاع الكهرباء أمر شائع. وقال نكاويهي إن المتهمين احتُجزوا لفترة وجيزة قبل هروبهم تاركين وراءهم السيارة التي تمت مصادرتها. وأضاف: "سيوجه إليهم اتهامان بالحيازة غير القانونية لمنتجات من الغابات ونقلها".

(رويترز، العربي الجديد)