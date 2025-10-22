جمهور فيلم "بوغونيا" يحلق رأسه لمشاهدة الفيلم قبل الجميع

- عشاق السينما في لوس أنجليس حضروا عرضًا مبكرًا لفيلم "بوغونيا" بشرط حلق رؤوسهم، حيث تحدت شركة "فوكس فيتشرز" الجمهور بذلك لمشاهدة الفيلم الذي تؤدي بطولته إيما ستون. - الفيلم من إخراج يورغوس لانثيموس، ويعرض في دور سينما محدودة قبل طرحه في جميع أنحاء الولايات المتحدة في 31 أكتوبر، حيث تؤدي ستون دور رئيسة تنفيذية تُختطف من قبل مؤمنين بنظريات المؤامرة. - بعض المعجبين، مثل سام شيرمان، استغلوا الفرصة لحلاقة رؤوسهم مجانًا ومشاهدة الفيلم قبل موعده الرسمي، مما أضاف تجربة فريدة وممتعة لهم.

توافد عشّاق السينما مساء الاثنين إلى عرضٍ مُبكر للفيلم الكوميدي الخيالي الساخر "بوغونيا" (Bugonia) في مدينة لوس أنجليس، لكن بشروطٍ فريدةٍ من نوعها — إذ لم يُسمح بالدخول إلّا للأشخاص حليقي الرؤوس.

شركة توزيع الفيلم "فوكس فيتشرز" تحدّت الجمهور بأن يحلقوا رؤوسهم مقابل مشاهدة الفيلم الذي تؤدي بطولته الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار إيما ستون. وتحظى ستون والمخرج اليوناني يورغوس لانثيموس بقاعدة جماهيرية واسعة بعد تعاونهما في فيلمين حازا ترشيحاتٍ للأوسكار، هما "بور ثينغز" (Poor Things) و"ذا فيفورت" (The Favourite).

ومن المقرر أن يُعرض "بوغونيا" في عددٍ محدودٍ من دور السينما يوم الجمعة المقبل، على أن يُطرح في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول. في الفيلم، تؤدي ستون دور "ميشيل فولر"، وهي الرئيسة التنفيذية لإحدى شركات الأدوية العملاقة، التي يختطفها ابنا عمّ يؤمنان بنظريات المؤامرة ويعتقدان بأنها كائن فضائي — إلى درجة أنّهما يحلقان رأسها لإثبات ذلك.

BUGONIA. Watch the official trailer now.



A Yorgos Lanthimos film, starring Emma Stone and Jesse Plemons. Only in theaters October 24. pic.twitter.com/jxeU3oDLrV — Bugonia (@bugoniafilm) August 28, 2025

وبينما وُضع حلّاق في بهو السينما لتطبيق الفكرة، لم يتردّد بعض المعجبين، مثل سام شيرمان من لوس أنجليس، في حلق رؤوسهم من أجل الدخول إلى العرض. قال شيرمان: "كنت أفكّر أساساً في حلق رأسي، ثم رأيت منشوراً عن هذا الحدث وقلت في نفسي: هذه فرصة مثالية، لأنني كنت أريد مشاهدة ’بوغونيا‘ على أي حال، وها أنا أراه قبل أسبوعين تقريباً من موعده الرسمي، وأحصل على قصة شعر مجانية وفيلم مجاني. من الصعب أن أقول لا لذلك".

People getting their heads shaved at the free bald screening of ‘BUGONIA’. pic.twitter.com/7VOzpYseqB — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 21, 2025

أما ماثيو لوبيز، البالغ من العمر 29 عاماً، فاعتبر أنّ فكرة العرض المخصّص للأصلع، والمستوحاة من حلاقة رأس إيما ستون في الفيلم، فكرة ذكية قائلاً: "الأمر يبدو غامراً نوعاً ما، كأنني أشاركها التجربة. لقد فعلتُها مثلها تماماً، وهذا يجعلني أشعر بارتباطٍ أكبر بالقصة".

وأما في ما يخص ريتشارد تشونغ، البالغ من العمر 36 عاماً، فقد كانت المناسبة فرصة لإرضاء أصدقائه وعائلته، قائلاً: "أنا أحب المخرج، أعتقد أنه مبدع وغريب الأطوار بطريقة جيدة، وأصدقائي يكرهون قصة شعري القديمة، لذا فعلت ذلك من أجلهم... وأيضاً من أجل زوجتي، لأنها تكرهها أكثر منهم".