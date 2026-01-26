جزيرة غرينلاند... ليست مجرد رحلة إلى مكان بعيد

بين طبيعة متطرفة وناس بسطاء، تفتح غرينلاند أبوابها لزوار يبحثون عن تجربة مختلفة، مدفوعة باهتمام دولي متزايد وأرقام قياسية في أعداد الزوار، رغم قسوة الطبيعة وتعقيدات السياسة، في رحلة تجمع المغامرة والهدوء والاقتراب من عالم ما زال يحتفظ ببراءته.

ففي قلب القطب الشمالي البعيد حيث يلتقي الجليد بالمحيط، تقف غرينلاند واحدةً من أكثر الوجهات سحراً وغموضاً في العالم. خلال السنوات الأخيرة، وعلى خلفية السجال السياسي المرتبط بمسألة السيطرة عليها، ورغبة ترامب ومحيطه الثري انتزاعها من مملكة الدنمارك، ازداد اهتمام العالم بهذه الأرض القطبية التي لطالما كانت بعيدة وصعبة المنال، لتتحول تدريجياً إلى وجهة سياحية واعدة، رغم ما يحيط بها من تحديات سياسية ولوجستية.

الآتي إلى غرينلاند، مهما كانت جنسيته أو ثقافته، يلمس منذ لحظة وصوله عبر بوابة المطار بساطة أهلها وودّهم. ابتسامة لا تغيب عن الوجوه، وترحيب لا يتأثر باختلاف اللون أو العرق أو اللغة.

لا يميل السكان المحليون كثيراً إلى الخوض في السياسة، ويفضّلون الحديث عن تاريخهم كونهم شعباً أصلياً، وعن ثقافتهم وتقاليدهم المرتبطة بالأرض والبحر. وإن احتاج الزائر إلى مساعدة، فلن يكتفي الغرينلاندي بالإشارة إلى الاتجاه، بل غالباً ما يقول له: "تعال معي"، ويصطحبه بنفسه إلى المكان المقصود.

الانطباع الذي يتشكل لدى كثيرين يمكن اختصاره بعبارة واحدة: إمّا أن تقع في حب غرينلاند، أو تجد صعوبة في احتمال البقاء فيها. فالطقس البارد، خصوصاً في فصل الشتاء ومع اشتداد الرياح، قد يكون شديد القسوة.

في كثير من الأحيان، تتسبب الأحوال الجوية في تعطيل الطائرات القادمة من وجهات متعددة أو منع هبوطها. ويصبح التنقل في الهواء الطلق محفوفاً بالمخاطر، إذ تحذّر السلطات مراراً من الابتعاد عن المناطق المأهولة، بعد أن فقد بعض السياح حياتهم إثر انجذابهم إلى جمال الطبيعة القاسية من دون إدراك مخاطرها الحقيقية.

في عاصمتها نووك، يكتشف الزائر سريعاً أن تكاليف المعيشة مرتفعة على السكان مقارنة بالمعايير الدنماركية، وأحياناً تصل إلى ضعفها، وذلك رغم إعفاء غرينلاند من ضريبة القيمة المضافة البالغة 25% والمفروضة في كوبنهاغن.

أما الفنادق، فليست رخيصة بأي حال؛ إذ تصل كلفة الليلة الواحدة في فندق من فئة أربع نجوم إلى نحو 1800 كرونة دانماركية، أي ما يقارب 300 دولار أميركي، وهو سعر ينطبق على أشهر فنادق وسط المدينة، مثل فندق هانز إيغيدي.

تحمل الأرقام المتعلقة بالسياحة مؤشرات إيجابية لسكان غرينلاند المحليين؛ فبحسب البيانات الرسمية، استقبلت البلاد في عام 2024 قرابة 149 ألف سائح دولي، وهو أعلى رقم تسجّله في تاريخها، رغم محدودية البنية التحتية للسفر والإقامة.

ومن بين هؤلاء، وصل نحو 95 ألف سائح عبر السفن السياحية، مقابل 54 ألفاً قدموا جواً، ما يعكس استمرار الاعتماد الكبير على السياحة البحرية، في ظل التوسع التدريجي للرحلات الجوية المباشرة، بحسب ما نشرت هيئة السياحة على الصفحة الرسمية للتلفزة الغرينلاندية في 19 يناير/كانون الثاني 2026.

وقد أصبحت السياحة تشكّل جزءاً متنامياً من الاقتصاد الغرينلاندي، إذ أسهمت في عام 2024 بما يقارب 1.245 مليار كرونة دنماركية، أي نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما وفّرت 1800 وظيفة مباشرة، تمثل أكثر من 6% من إجمالي فرص العمل في البلاد. تعكس هذه الأرقام تحولاً في البنية الاقتصادية لغرينلاند التي اعتمدت تاريخياً على الصيد مصدراً رئيساً للدخل، بينما بدأ القطاع السياحي اليوم يلعب دوراً مكمّلاً مرشحاً لأن يصبح ركيزة أساسية للتنمية المحلية مستقبلاً.

يمثّل افتتاح مطار نوك الدولي الجديد، في نهاية عام 2024، أحد العوامل المفصلية التي أعادت رسم موقع غرينلاند على خريطة السياحة العالمية. فقد ساهم هذا المشروع في تعزيز قدرة البلاد على استقبال الزوار من الخارج، لا سيما من أوروبا والولايات المتحدة، عبر رحلات مباشرة اختصرت زمن السفر وجعلت الوصول أسهل من أي وقت مضى.

ونتيجة لذلك، شهدت حركة المسافرين الجويين نمواً لافتاً، إذ ارتفع عدد الركاب الدوليين في مطلع عام 2025 بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، إلى جانب زيادة في عدد الليالي الفندقية وأيام الإقامة، ما يعكس تنامي الثقة بالحجز المسبق والتخطيط للزيارة.

غير أن هذا النمو لم يخلُ من كلفة. فغرينلاند، التي لا يتجاوز عدد سكانها 56 ألف نسمة، تواجه قيوداً حقيقية في بنيتها التحتية، وعلى رأسها نقص الفنادق وأماكن الإقامة، خصوصاً في المناطق الأكثر جذباً للسياح مثل نووك وإيلوليسات. وخلال أواخر موسم صيف 2025، وصلت نسب الإشغال في الفنادق وبيوت الضيافة في العاصمة إلى مستويات شبه كاملة، ما كشف حجم الضغط المتزايد على سوق الإقامة.

إلى جانب ذلك، لا تزال التقلبات المناخية والطقس القطبي القاسي تشكل عائقاً لوجستياً، إذ تؤدي حالات التأخير والإلغاء المتكرر للرحلات الجوية إلى إرباك خطط السفر، سواء للقادمين إلى البلاد أو للتنقل داخلها. تفرض سلطات الطيران قيوداً تشغيلية، مثل تحديد عدد الرحلات في الساعة الواحدة بمطار نووك، ما يحدّ من القدرة على استيعاب أعداد أكبر من الزوار في الوقت الراهن.

زاد الاهتمام العالمي بغرينلاند بسبب السجال السياسي حول مستقبلها، ما جذب المسافرين، بينما يتصاعد نقاش محلي حول ضرورة حماية البيئة والتراث عبر سياحة مستدامة.

تُشير أرقام هيئة السياحة إلى توقعات متباينة: فبينما قد يتضاعف عدد الزوار مع توسع الرحلات الجوية وتحسن البنية التحتية، يؤكد الخبراء أن النجاح يعتمد أيضاً على جودة التجربة ومدتها وإنفاق الزائر، وقدرة غرينلاند على بناء سياحة مستدامة من دون فقدان طابعها الفريد.

وعلى مستوى المطبخ الغرينلاندي؛ فإنه مرتبط بالحياة القطبية والصيد، فالأطباق التقليدية تعتمد كثيراً على لحم الفقمة والحوت والغزلان. من أشهرها حساء السواسات (Suaasat)، وهو حساء دافئ يطبخ باللحم والبطاطس، وهو من الأطعمة اليومية. ويُعرف لديهم طبق الكاسسو المطبوخ ببطء، وطبق الميكّوت الذي يُؤكل أحياناً نيئاً أو مطهواً قليلاً، ويُمثّل جزءاً من التراث الإينويتي للشعب الأصلي.

أما الكيفياك (Kiviak)، فهو من أغرب الأطباق الاحتفالية، إذ يُحشى طائر صغير داخل جلد حيوان بحري ويُترك للتخمّر عدة أشهر. وسمك الأركتيك شار (Arctic Char) المدخّن أو المطهو من أشهر الأطباق البحرية التي يكثر تقديمها في المطاعم، بينما يُستخدم الخبز المحلي غالباً رفيقاً للوجبات التقليدية.

في نهاية المطاف، تبقى غرينلاند وجهة سياحية استثنائية تتحدى توقعات من يزورها للمرة الأولى. فهي ليست مجرد رحلة إلى مكان بعيد على خريطة العالم، بل تجربة تتجاوز السياحة التقليدية، تثير في النفس رهبة الطبيعة وجلالها، وتفتح نافذة على عالم يقدّر الصمت والعمق والتعايش الصادق مع البيئة، في زمن يندر فيه هذا النوع من التجارب.