جريدة المدن تطلق منصتها الرقمية الجديدة المدن بلس

أعلنت جريدة المدن الإلكترونية عن إطلاق منصتها الجديدة "المدن بلس" التي تهدف إلى "تقديم محتوى رقمي عصري وحديث، يواكب الحدث ويتابعه بمحتوى رصين وموثوق"، بحسب بيان صادر الاثنين. وتقدّم "المدن بلس" محتوى رقمي متنوع عبر برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية، لتلبية جمهور واسع من خلال مضمون جديّ وموضوعي وجذاب. كذلك، تتميز بنشرة أخبار خاصة تتناول ما وراء الخبر، ويتخللها تحليل دقيق ومعمق للأحداث، وتكشف الأسرار السياسية وما يدور في الكواليس.

ولن يقتصر المضمون على التقارير الإخبارية المصورة والحصرية، بل سيتضمن برامج وثائقية تتناول القضايا التاريخية والراهنة، تفتح من خلالها نوافذ على ثلاثة بلدان أساسية هي لبنان وسورية وفلسطين.

ومن أبرز البرامج التاريخية المنتظر عرضها "روايات من تاريخ لبنان الحديث"، من تقديم يزبك وهبي الذي يتناول فيه تاريخ لبنان منذ الانتداب الفرنسي وصولاً إلى الحرب الأهلية، ويعرض سرديات تاريخية وأحداثاً غير معروفة من قبل، إضافةً إلى برنامج "سورية تاريخ موجز" الذي يقدمه الكاتب إبراهيم الجبين، يعرض فيه أبرز المحطات في تاريخ سورية وتحولاتها السياسية والاجتماعية.

وتقدم نوال الحوار برنامجاً جديداً من نوعه هو "منوال الراوية"، الذي يتناول قصصاً ومرويات وشخصيات وقصائد وأشعاراً من التاريخ البدوي، تعيد من خلاله الغوص بهذا التاريخ المنسي وتكشف أسراراً ومعلومات غير معروفة من قبل.

وجريدة المدن الإلكترونية هي إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة فضاءات ميديا، وقد قدّمت منذ انطلاقتها عام 2012 في بيروت محتوى صحافياً متنوعاً.