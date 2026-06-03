جديد غاس فان سانت: اللاعدالة الاجتماعية في أميركا

في 15 إبريل/نيسان 2026، بدأت العروض التجارية الفرنسية لـ"سلك الرجل الميت" (Dead Man's Wire، العنوان الفرنسي: "الحبل حول الرقبة"، La Corde au cou)، للأميركي غاس فان سانت، بعد عرضه الدولي الأول خارج مسابقة الدورة الـ82 (27 أغسطس/آب ـ 6 سبتمبر/أيلول 2025) لمهرجان فينيسيا (عروضه التجارية في الولايات المتحدة الأميركية منذ 9 يناير/كانون الثاني 2026).

بحسب بوكس أوفيس موجو، حقّق الفيلم، في عروضه الأميركية، مليونين و236 ألفاً و813 دولاراً أميركياً، وفي فرنسا مليوناً و119 ألفاً و805 دولارات أميركية، علماً أنه حقّق دولياً ثلاثة ملايين و734 ألفاً و402 دولار أميركي.

القصة حقيقية، بطلها توني كيريتسيس، المفلس بسبب ديون متراكمة عليه، ما دفعه إلى خطف ابن الوسيط المسؤول عن مأزقه، في 8 فبراير/شباط 1977، بإنديانابوليس، مطالباً بفدية مالية قدرها خمسة ملايين دولار أميركي، وباعتذار. عملية الاحتجاز استمرت 63 ساعة، وبُثّت وقائعها أولاً محلياً، ثم وطنياً: "أميركا كلّها مأسورة بهذه القضية. كثيرون وكثيرات منحازون إلى جانبها (أي إلى بطلها)"، كما في تعليقات صحافية مختلفة. لكنّ السؤال الأبرز، المطروح في الفيلم، يكمن في التالي: هل توني مجرم، أم ضحية تسعى إلى تحقيق العدالة؟

عمّا أعجبه في السيناريو (أوستن كولودْني)، يقول فان سانت (دفاتر السينما، إبريل/نيسان 2026): "إلى قصة هذا الرجل الذي يتمرّد على اللاعدالة الاجتماعية، التي كان ضحيتها، الأمر الأول الذي أقنعني أنّ الحدث يحصل في الغرب الأوسط (Midwest)، وأصل عائلتي هناك. الحدث الذي منه استلهم كولودْني حصل في إنديانابوليس، حيث وُلدت. أبي وجدّي لأبي عملا في التجارة هناك، وأنا أعرف جيداً البيئة الموصوفه في الفيلم. ربما لم أكن لأنجز الفيلم لو أنّ أحداثه تحصل في مكان آخر". أضاف أنّ السبب الآخر أنّ الحدث حصل عام 1977، و"هذه فترة تهمّني كثيراً".