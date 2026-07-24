جديد الكردي هلكوت مصطفى في مهرجان فينيسيا الـ83

- اختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي فيلم "لا جنّة إذا قتلتك امرأة" لهلكوت مصطفى ليُعرض خارج المسابقة، حيث يتناول قصة فيان القناصة الكردية التي تعود إلى الموصل للبحث عن شقيقتها المفقودة منذ هجوم داعش. - الفيلم يُبرز شجاعة المرأة الكردية وصمودها، مستلهماً من نادية مراد، ويُنتج بتعاون دولي بين النرويج والسويد وفرنسا والولايات المتحدة والإمارات والعراق. - هلكوت مصطفى، المقيم في النرويج، يحقق شهرة دولية بفضل أعماله السابقة، ويستعد لمشروع وثائقي جديد بعنوان "فاروق" عن عالم عراقي.

اختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي "لا جنّة إذا قتلتك امرأة"، للكردي العراقي هلكوت مصطفى، ليُعرض خارج مسابقة دورته الـ83 (2 إلى 12 سبتمبر/أيلول 2026): تنجو فيان (قنّاصة كردية) من الحرب، بكبت مشاعرها. عندما تعلم أن شقيقتها الصغرى، التي يُظنّ أنها مفقودة منذ هجوم داعش عام 2014، لا تزال حيّةً في الموصل، "على الأرجح"، تعود إلى مدينة يُشكّلها الموت والدمار. يتحوّل بحثها إلى مهمة إنقاذ ومواجهة مع الصدمة، التي تمضي سنوات عدّة في محاولة الخلاص منها: "سعيدٌ لأن العرض العالمي الأول لفيلمي الجديد سيكون في فينيسيا. هذا فيلم يظهر شجاعة المرأة الكردية وصمودها أمام العالم"، كما يقول مصطفى، مُشيراً إلى إجرائه مقابلات مع نساء بشمركة عديدات، ومحاربات ضد داعش، لكتابة السيناريو، إضافة إلى استلهامه من نادية مراد (1993)، الناشطة في مجال حقوق الأيزيدييّن، والفائزة بنوبل للسلام (2018).

هلكوت مصطفى من جنوبي كردستان، يُقيم حالياً في النرويج. بفضل روائيّه "الكلاسيكو" (2015)، ووثائقيّه "إخفاء صدام حسين" (2023)، ينال شهرة دولية واسعة، والوثائقي يُصنّف بأنه "أكثر الأفلام الوثائقية مُشاهدة في تاريخ السينما العربية"، إذْ يُقال إنّ إيراداته تبلغ نحو مليون دولار أميركي: قصة علاء نامق، الذي يُخفي صدام حسين في حفرة لمدة 235 يوماً، بينما يبحث عنه 150 ألف جندي أميركي.

جديد هلكوت مصطفى مُنتج بتعاون جهات إنتاجية عدّة في النرويج والسويد وفرنسا والولايات المتحدة والإمارات والعراق. تمثّل فيه الكردية آفان جمال، إلى جانب النرويجي توربيون هار: "الإنتاج أشبه بإجراء جراحة دماغية في غرفة مظلمة"، يقول مصطفى، مُضيفاً أن الفيلم، الذي يُعرض تجارياً في مطلع العام المقبل "يُقدّم صورة شعرية لمقاتِلة ترفض الانحناء أمام الظلم".

يُذكر أنّ لمصطفى مشروعاً آخر، تبدأ التحضيرات له في نهاية العام الجاري، يتمثّل بفيلم وثائقي عنوانه "فاروق"، عن عالِمٍ عراقي يُعدّ مفتاح نجاح النرويج في إدارة موارد الطاقة فيها.