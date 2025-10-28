جدل في العراق بعد حذف حلقة بودكاست مع نوري المالكي واسترجاعها

- أثار حذف وإعادة نشر حلقة بودكاست "جيم سين" مع نوري المالكي جدلاً حول حرية التعبير في العراق، بعد حذفها بناءً على بلاغ حكومي وانتقادات المالكي للحكومة الحالية ومؤتمر شرم الشيخ. - أعيدت الحلقة بدعم الجمهور والجهات الإعلامية، مع تأكيد البرنامج على التزامه بالنهج الإعلامي الحر، مما يثير تساؤلات حول التعامل مع المحتوى الإعلامي المهني. - رغم تأكيد الحكومة على حرية التعبير، تشير تقارير إلى تراجع الحريات وزيادة الدعاوى ضد الصحافيين، مما يعكس هشاشة البيئة الإعلامية وضغوط السياسة.

أعاد بودكاست "جيم سين" الذي يقدّمه الكاتب والصحافي العراقي ثائر جياد بثّ الحلقة التي استضاف فيها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بعد يومين من حذفها إثر بلاغ رسمي من جهة حكومية، ما أثار جدلاً في الأوساط الإعلامية العراقية حول حرية التعبير والتدخّل في المحتوى الصحافي.

وأعلنت إدارة البرنامج في بيانٍ، مساء أمس الاثنين، استعادة الحلقة "بعد جهود كبيرة ودعم واسع من الجمهور وعدد من الجهات الإعلامية والإعلاميين"، موجّهةً شكرها لرئيس مجلس القضاء وفريق الأمن السيبراني الذين ساعدوا في متابعة القضية، ومؤكدةً استمرارها في "نهجها الإعلامي الحر والمستقل"، مع عزمها على المضي "بالإجراءات القانونية لمعرفة الجهة التي تقف وراء حذف الحلقة".

وكان حذف الحلقة التي ظهر فيها نوري المالكي أثار انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر صحافيون وناشطون عن استيائهم من ما وصفوه بـ"تكميم الأفواه" و"الإجراء السياسي"، مشيرين إلى أن الحذف لم يكن قراراً من إدارة المنصة بل جاء نتيجة بلاغ رسمي من جهة تُدعى "مديرية أمن الميديا"، وفق ما ورد في إشعار الحذف.

في المقابلة التي حُذفت ثم أُعيد نشرها، وجّه نوري المالكي انتقادات لاذعة إلى الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، قائلاً إنّ "في عهده لم تحدث أي عمليات تنصّت أو تسريبات صوتية للمسؤولين"، في إشارة إلى ما يتداول عن تسريبات طاولت شخصيات سياسية ومستشارين مقرّبين من السوداني. كما هاجم مؤتمر شرم الشيخ الأخير، معتبراً أنه "خلق أجواءً للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي"، مؤكداً أنّ "العراق يجب أن يبقى بعيداً عن المؤتمرات الأميركية التي تُعقد تحت شعار السلام أو حلّ الدولتين".

وأبدت إدارة البرنامج في بيانها السابق "استغرابها واستنكارها" للإجراء، مؤكدة أن الحلقة "أُنتجت وفق القوانين والتعليمات النافذة وبما يراعي المعايير المهنية، ولم تتضمن أي تجاوز شخصي أو سياسي"، معتبرةً أن حذفها "يثير تساؤلات جدّية حول حدود التعامل مع المحتوى الإعلامي المهني، خصوصاً حين يتعلق بحوار علني مع شخصية عامة".

في المقابل، أعلن عدد من الإعلاميين تضامنهم مع البرنامج ومقدّمه. وكتب الإعلامي أحمد ملا طلال على منصة "إكس": "أدعو الزملاء والسلطات المختصة إلى مواجهة هذه الهجمة المؤقتة، والعمل على جعلها مجرّد سحابة صيف... وإلا سنتحسر على أيام الدكتاتور!". فيما قال الصحافي حسام الحاج: "أرفض رفضاً قاطعاً استخدام السلطة والنفوذ لتقويض حرية التعبير وفرض سياقات الترهيب أو الإقصاء. الدفاع عن حرية الرأي واجب وطني وأخلاقي".

يأتي هذا الجدل في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية التزامها بحرية التعبير. ففي اليوم العالمي لحرية الصحافة في مايو/أيار الماضي، شدّد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أن "النظام الديمقراطي في العراق يكفل حرية الإعلام"، معلناً دعمه الكامل للمؤسسات الصحافية والعاملين فيها.

لكن تقارير حقوقية وصحافية تشير إلى تراجع مناخ الحريات في البلاد. إذ ذكر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحافية أن حكومة السوداني سجّلت أعلى عدد من الدعاوى القضائية ضد الصحافيين منذ عام 2003، إذ رفع رئيس الوزراء نفسه 11 دعوى ضد 10 إعلاميين وكتّاب رأي. كما حلّ العراق في المرتبة 155 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود".

ويحذّر مراقبون من أن حادثة حذف بودكاست "جيم سين"، رغم استرجاعه لاحقاً، تُظهر هشاشة البيئة الإعلامية العراقية واستمرار الضغوط السياسية على حرية التعبير، في ظل انقسام المشهد السياسي وغياب الضمانات الفعلية لاستقلالية الإعلام.