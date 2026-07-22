- تأخر الإعلام الجزائري في تغطية حرائق الغابات أثار جدلاً حول التستر على الكارثة وحق المواطن في المعلومات، لكن تحرك وزير الداخلية أدى لتحسن التغطية الإعلامية. - انتُقدت بعض القنوات لبث برامج غير ملائمة، مما دفع الصحافيين للمطالبة بتركيز التغطية على الأزمة ووضع مدونة إعلامية لضمان التوازن والشفافية. - بعض الصحافيين يرون أن التأخر مبرر لضمان دقة المعلومات، مؤكدين على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية لتجنب نشر معلومات مضللة.

أثار تأخر القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام الحكومية والمستقلة في التعامل مع أخبار الحرائق في الجزائر، وعدم المبادرة إلى تغطية فورية ومتوازنة تناسب الكارثة الطبيعية التي خلفتها هذه الحرائق، جدلاً لافتاً في البلاد. واعتبرت الكثير من التعليقات هذا التأخر محاولة إنكار وتستّر غير مجدية على وقائع قائمة، وإخلالاً بحق المواطن في الإعلام، وتأخراً عن المساهمة في توضيح الصورة وحشد الإسناد لجهود الإطفاء.

وبمجرّد أن تحرّك وزير الداخلية، السعيد سعيود، ووفد وزاري إلى منطقة عنابة، التي تضرّرت بشكل بالغ من الحرائق، الليلة الماضية، غيّرت وسائل الإعلام من طريقة تغطيتها لأزمة الحرائق، إذا بات التلفزيون الحكومي بقنواته الإخبارية أكثر اندفاعاً وفاعلية في تغطية الحرائق عبر شبكة مراسليه في عدد من الولايات، وفي مختلف النشرات الإخبارية على مدار اليوم، بينما كان يكتفي قبل ذلك بأخبار مقتضبة وبيانات رسمية بشأن الحرائق.

تغطية الحرائق تثير الجدل

كان هذا التحوّل في تغطية الحرائق المندلعة منذ أسبوعين أمراً لافتاً، خاصة بعد استياء وجدل كبير كان قد أثاره غياب الإعلام الحكومي، وخاصة التلفزيون الرسمي، عن متابعة أزمة الحرائق، واكتفاء القنوات المستقلة والمواقع الإخبارية بتغطية البيانات الرسمية، وحضور ميداني ضئيل لمرافقة فرق الإطفاء ونقل انشغالات السكان والمزارعين المتضررين. وكان سكان منطقة حمام ملوان قرب العاصمة الجزائرية قد احتجوا على عدم وصول وسائل الإعلام إليهم لنقل تضرّرهم من الحرائق وآثارها.

بالإضافة إلى ذلك، برز استياء من استمرار بعض القنوات في بث برامج فنية لا تتناسب مع طبيعة الظروف العصيبة. ونشر الصحافي محمد رضا بوزينة تغريدة طالب فيها القنوات بتقليص البرامج الفنية بالنظر إلى ما تمرّ به البلاد، إذ "الوضع حرج في ولايات الشرق والناس تعاني، أرجو من زملائنا في القنوات تفادي حصص الرقص والردح، ومواكبة جهود الدولة بمختلف مصالحها وجهود المواطنين لإطفاء الحرائق وإنقاذ الأرواح والممتلكات".

وحذّر الصحافي محمد جرادة من غياب الإعلام في ظل الأزمة، واقترح مدونة إعلامية لتغطية أزمة الحرائق بصورة تتيح إدارة إعلامية سريعة ومنظمة لعملية التغطية الصحافية بصورة متوازنة، بحيث توفّر المعلومات للمواطنين من دون تجاهل ما هو قائم، وتعزيز حضور المصادر الرسمية. واقترح "استخدام لغة هادئة وشفافة مع الإقرار بما هو معروف وما يزال قيد التحقق، لأن المبالغة أو التهوين يضعفان المصداقية".

قضايا وناس هبة شعبية تضامنية للتخفيف من آثار حرائق الجزائر

بين التأخر والتريّث

تتلافى الهيئات المهنية في الجزائر توجيه انتقادات لوسائل الإعلام أو الإقرار بوجود ضغوطات تحدّد الاتجاهات العامة لتغطية الوقائع، خاصة في ظروف الأزمات، لكنها تكتفي في المقابل بتقديم توجيهات عامة للصحافيين. وكانت المنظمة الوطنية للصحافيين قد أصدرت الليلة الماضية بياناً حثّت فيه وسائل الإعلام على "التحلي بأعلى درجات الدقة والموضوعية، والاعتماد حصرياً على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمصادر المخولة، وتجنّب تداول أي محتوى غير متحقق من صحته، بما يضمن إعلاماً مسؤولاً يواكب الحدث، ويدعم جهود مؤسسات الدولة في إدارة الأزمة، ويحترم في الوقت نفسه حق المواطن في الوصول إلى المعلومة الصحيحة".

ويعتقد الصحافي والعضو القيادي في منظمة الصحافيين الجزائريين، عبد الله ندور، أن تأخر الإعلام الجزائري في الإحاطة بالحرائق الجارية، يعود إلى أن تغطية الأزمات، وخاصة حرائق الغابات والكوارث الطبيعية، تفرض على وسائل الإعلام معادلة دقيقة بين حق المواطن في الحصول على المعلومة وواجب الحفاظ على السكينة العامة. وأوضح لـ"العربي الجديد" أنه "لا ينبغي إغفال أن مصالح الحماية المدنية كانت، وما تزال، تنشر بيانات دورية ومنتظمة حول وضعية الحرائق عبر مختلف الولايات، متضمنةً حصيلة التدخلات والحرائق المتواصلة وتلك التي تم إخمادها. وقد قامت مختلف وسائل الإعلام بنقل هذه البيانات إلى المواطنين، وأسهمت في إيصال المعلومة الرسمية الموثوقة ومواكبة تطورات الوضع". ويرى أن "التريث من أجل التثبت من المعلومات، حتى وإن أدى إلى شيء من التأخر في النشر، يبقى أفضل من الوقوع في نشر أخبار أو صور أو فيديوهات غير مؤكدة قد تثير الهلع أو تساهم في تضليل الرأي العام".