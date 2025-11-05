جدل داخل موسوعة ويكيبيديا حول صفحة الإبادة الجماعية في غزة

- دخل جيمي ويلز في جدل حول صفحة "إبادة غزة" في ويكيبيديا، حيث تم تجميد الصفحة بسبب خلافات تحريرية. اقترح ويلز إعادة صياغة المقدمة لتشمل وجهات نظر متعددة، متجاهلاً تقارير حقوق الإنسان التي تؤكد وقوع إبادة جماعية. - أثار تدخل ويلز غضب بعض المحررين، وأكدت مؤسسة ويكيميديا أن تجميد الصفحة كان لمنع التخريب. يأتي الجدل وسط ضغوط من مشرّعين أميركيين وجماعات مؤيدة لإسرائيل تتهم "ويكيبيديا" بالتحيز. - تعرضت "ويكيبيديا" لانتقادات من "رابطة مكافحة التشهير" بتهمة التحيز ضد إسرائيل. في العام الماضي، صنف محررو "ويكيبيديا" الرابطة كمصدر غير موثوق به بشأن فلسطين وإسرائيل.

دخل مؤسّس "ويكيبيديا"، جيمي ويلز، في جدل حاد حول صفحة الموسوعة المخصّصة لـ"إبادة غزة"، بعد تجميدها مؤقتاً بسبب ما وُصف بـ"خلافات تحريرية". واعتبر ويلز أن الصفحة "تتطلّب تصحيحاً فورياً"، قائلاً إنها تعبّر عن "مشكلة أوسع في حياد الموقع".

وجاءت ملاحظاته بعد أن قام أحد المحررين في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بـ"حماية" الصفحة، منعاً لما يُعرف بـ"حروب التحرير" بين المحررين المتطوعين. الصفحة "المحمية" ممنوعة من التحرير المفتوح، ولا يمكن لأي مستخدم عادي تعديلها مباشرة. لكن تصريحات ويلز، التي اعتبر فيها أن النص الحالي "يؤكد باسم ويكيبيديا أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية رغم أن هذا الادعاء مثار جدل"، أثارت موجة اعتراض بين المحررين.

واقترح ويلز إعادة صياغة المقدمة لتتضمن أن "عدداً من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والهيئات القانونية وصفت أو رفضت وصف أفعال إسرائيل في غزة بالإبادة الجماعية". لكنه تجاهل حقيقة أن تحقيقات الأمم المتحدة وجمعية دراسات الإبادة الجماعية وعدداً كبيراً من منظمات حقوق الإنسان الدولية توصّلت فعلاً إلى أن ما يجري في غزة يرقى إلى إبادة جماعية ممنهجة.

وحرّك تدخل ويلز، الذي وصف المقالة في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" بأنها "من أسوأ صفحات ويكيبيديا منذ وقت طويل"، غضب عدد من المحررين الذين اعتبروا موقفه "تجاوزاً غير مقبول" و"قراءة سيئة النية" لعمل المجتمع التطوعي الذي خاض نقاشات مطوّلة حول المادة. وردّ ويلز قائلاً إن مهمة محرري الموسوعة "ليست الانحياز لأي طرف، بل التوثيق الدقيق والمحايد للنقاش الدائر".

وأكدت مؤسسة ويكيميديا، في بيان، أن ويلز لم يوجّه أو يشارك في قرار تجميد الصفحة بخلاف ما ذكرته صحيفة نيويورك بوست، وأوضحت أن "الحماية المؤقتة إجراء يتخذه متطوعون لمنع التخريب في الموضوعات المثيرة للجدل".

يأتي هذا الجدل في وقت تتعرّض فيه "ويكيبيديا" لضغوط متزايدة من مشرّعين أميركيين وجماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل، تتهمها بـ"التحيّز ضد إسرائيل" وبنشر "محتوى معادٍ للسامية". ووجّه السيناتور تيد كروز رسالة الشهر الماضي إلى مؤسسة ويكيميديا، يشكّك فيها في "تحيّزها الأيديولوجي"، فيما أطلق إيلون ماسك موسوعة بديلة سماها "غروكيبيديا" تقدّم نسخاً معدّلة من مقالات "ويكيبيديا" تتضمّن مضامين عنصرية ومعادية للعابرين جنسياً.

وفي مارس/آذار الماضي، ادعت "رابطة مكافحة التشهير" (ADL) وجود "تحيز واسع النطاق معادٍ للسامية ومعادٍ لإسرائيل على ويكيبيديا". تأسست الرابطة عام 1913، وتزعم أن هدفها مناهضة الكراهية ومعاداة السامية في الولايات المتحدة، لكنها في الحقيقة مجرد ذراع للترويج لادعاءات الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة مناصري الفلسطينيين. وعبر التاريخ، تبنت مواقف عنصرية ضد العرب والمسلمين والسود في الولايات المتحدة، وروجت الخطاب اليميني، وهاجمت الحراكات التقدمية، بما في ذلك الحراك الذي يقوده يهود وفلسطينيون أميركيون ضد الإبادة الجماعية في غزة. وشنت هجوماً العام الماضي على "ويكيبيديا"، بعدما صوّت محررو هذه الموسوعة الإلكترونية، وهم مجموعة من المشرفين المتطوعين، لصالح تصنيفها مصدراً "غير موثوق به بشكل عام" في ما يتعلق بفلسطين و"إسرائيل". هذا يعني أنه لا ينبغي الاستشهاد بالرابطة في مقالات الموسوعة حول هذه المسألة إلا في الظروف الاستثنائية. حينها وقّعت 40 منظمة تصف نفسها بأنها يهودية، وبينها رابطة مكافحة التشهير، رسالة وجهتها إلى مؤسسة ويكيميديا، زعمت فيها أن الموسوعة "تجرد الجالية اليهودية من حق الدفاع عن نفسها من الكراهية التي تستهدفها".

تأسست "ويكيبيديا" عام 2001، وهي المصدر المرجعي الأكثر شعبية على الإنترنت، وتاسع أكثر المواقع زيارةً على الشبكة العالمية، وفقاً لتقديرات شركة التحليلات سيميلارويب. كذلك فإن محتواها مؤثرٌ في نتائج بحث محرك "غوغل" وفي مجموعات البيانات المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة. عام 2003، أنشأ جيمي ويلز، الشريك المؤسس لـ"ويكيبيديا"، مؤسسة ويكيميديا منظمةً غير ربحية مقرها سان فرانسيسكو لتمويل الموقع وغيره من مشاريع "ويكي" التعاونية.