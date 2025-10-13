جدل حول الألوان يتسبب في سحب ملصق مهرجان القاهرة السينمائي

- أثار البوستر الرسمي للدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جدلاً واسعاً بسبب ألوانه التي تشبه علم المثلية، مما دفع إدارة المهرجان لسحبه وإعلان تصميم جديد خلال يومين. - أوضح الفنان زياد السماحي أن التصميم يرمز إلى تراث السينما المصرية ويكرم الماضي بينما يتطلع إلى المستقبل، لكن الألوان أثارت انتقادات واسعة. - يُقام المهرجان بين 12 و21 نوفمبر، وهو أقدم مهرجان سينمائي في العالم العربي وأفريقيا، ويُصنف من مهرجانات الدرجة الأولى.

بعد ساعات قليلة من طرح البوستر الرسمي للدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قررت إدارة المهرجان سحبه، على أن تُعلن عن تصميم جديد خلال يومين، بعد موجة من الجدل والانتقادات التي صاحبت نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان القائمون على الدورة الجديدة برئاسة الممثل حسين فهمي قد كشفوا النقاب عن البوستر الذي صممه الفنان زياد السماحي، الاثنين، والذي أوضح فكرة التصميم قائلاً إنّ يحتوي "وجه امرأة شابة ترمز إلى المهرجان نفسه، وخلفها مشهد بالأبيض والأسود يجسّد تراث السينما المصرية العريق، بينما يمر أمامها طيف ملون على هيئة شريط سينمائي، في إشارة إلى صناعة السينما التي تضيف السحر واللون إلى الواقع كضوء إنساني يبدد العتمة، فالمهرجان يكرم الماضي ويتطلع إلى المستقبل بألوان نابضة بالحياة".

لكنّ الألوان القريبة من ألوان قوس قزح أثارت جدلاً واسعاً، إذ اعتبر البعض أنها تتشابه مع الألوان التي تشكل علم المثلية الجنسية، وهو ما اضطر إدارة المهرجان إلى التراجع عن اعتماد البوستر رسمياً، تجنباً لأي إساءة فهم أو تأويل.

وفي بيان رسمي، أكدت إدارة المهرجان أن التصميم المتداول هو نسخة مبدئية فقط، وليس النسخة النهائية المعتمدة، مشيرة إلى أنه نشر عن طريق الخطأ قبل اعتماده رسمياً. كما أكّد حسين فهمي أن البوستر "فُهم بشكل خاطئ".

من جانبها، دافعت الناقدة صفاء الليثي عن التصميم، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": " يبدو أن هناك متربصين بمهرجان القاهرة قبل أن يبدأ، إعلان عن بوستر، ثم تراجع، ثم سخرية... عن نفسي البوستر معبر وأعجبني". فيما علّق المخرج يسري نصر الله على منشورها قائلاً: "حلو، بس يا ريت الست تبقى نجمة من نجوم السينما المصرية".

وتقام الدورة الـ46 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بين 12 و21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو أقدم المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة المصنف من مهرجانات الدرجة الأولى، ويُقام سنوياً منذ تأسيسه عام 1976 تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.