جدل بعد إعلان تكريم المغربية نعيمة سميح بمهرجان الموسيقى العربية

شهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء أمس الأحد، المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وخلال المؤتمر كشف القائمون على المهرجان عن مشاركة نخبة من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، حيث تعود المطربة المصرية آمال ماهر لإحياء حفل الافتتاح بعد غياب سنوات عن المشاركة في المهرجان، فيما يحيي حفل الختام كل من المطرب التونسي صابر الرباعي والمطربة المصرية سوما.

كما تضم الفعاليات حفلات لكل من اللبناني وائل جسار والمغربي فؤاد زبادي والمصريين مدحت صالح وعلي الحجار ومحمد ثروت وهاني شاكر ومحمد الحلو وريهام عبد الحكيم ونادية مصطفى ومي فاروق ومروة ناجي، إضافة إلى الموسيقار عمر خيرت. وتُقام الحفلات على مسارح الأوبرا في القاهرة (النافورة – الصغير – معهد الموسيقى العربية – الجمهورية)، إلى جانب أوبرا الإسكندرية (سيد درويش) وأوبرا دمنهور.

وتقود الحفلات مجموعة من كبار المايستروهات من مصر والعالم العربي، منهم تامر فيضي، أحمد عامر، عادل عايش، الدكتور مصطفى حلمي، الدكتور محمد الموجي، أحمد عاطف، الدكتور علاء عبد السلام، حازم القصبجي، صلاح غباشي، عمر فرحات، فاروق البابلي، هشام نبوي، مها العربي ومروة عمرو عبد المنعم.

وتطرّق رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور علاء عبد السلام، إلى إمكانية خروج المهرجان بمحطاته إلى محافظات الصعيد والمحافظات البعيدة، لكنه أوضح أن عدم توافر مسارح مجهزة هناك يمثل عائقًا كبيرًا، لافتًا إلى أن نقل المعدات واللوجيستيات يتطلب إمكانات مادية لا تمتلكها الدار، وإن كانوا يسعون خلال الدورات المقبلة إلى تنفيذ هذه الخطوة.

كما كشف عبد السلام عن بوستر المهرجان الذي جاء بتوقيع وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واصفًا تصميمه بأنه يحمل رؤية فنية مميّزة تعكس روح المهرجان، مشيرًا إلى أن هنو فنان تشكيلي بالأساس. واختيرت المطربة أم كلثوم لتكون "شخصية المهرجان" هذا العام تزامنًا مع الذكرى الخمسين لرحيلها، حيث يُعرض خلال حفل الافتتاح فيلم وثائقي يوثق مسيرتها الفنية من إخراج سامر ماضي.

أما أبرز ما أثار الجدل في المؤتمر، فكان إعلان تكريم 11 شخصية في الدورة الجديدة، من بينهم المصريون محمد الحلو وآمال ماهر، عازف الكمان إبراهيم فتحي، شيرين عبد اللطيف، الفنان جلال فودة، المايسترو حسن فكري، الشاعر وائل هلال، الملحن خالد عز، إلى جانب الشاعر السوداني الهادي آدم والفنانة المغربية نعيمة سميح.

إدراج اسم سميح ضمن المكرّمين أثار نقاشًا واسعًا بين الحضور، خاصة أنها لم يسبق لها أن زارت مصر أو شاركت في حفلاتها، كما أنها لم تغنِ باللهجة المصرية. لكن رئيس دار الأوبرا علاء عبد السلام دافع عن الاختيار، مؤكّدًا أنها، وإن لم تزر مصر، فقد غنّت لأم كلثوم، وقال: "لولا حبها لمصر ما كانت وقفت على المسرح وغنّت لها".