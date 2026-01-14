جدل بسبب حساب حكومي على "تيك توك" يوثق ترحيل مهاجرين في بريطانيا

- أطلقت وزارة الداخلية البريطانية حساب "SecureBordersUK" على تيك توك لنشر مقاطع عن ترحيل واعتقال مهاجرين غير نظاميين، مما أثار انتقادات واسعة بسبب استخدامه كأداة سياسية. - يهدف الحساب إلى ردع المهاجرين ومواجهة المعلومات المضللة، مع نشر إحصاءات تظهر زيادة في عمليات التفتيش والاعتقال بنسبة 59% مقارنة بالعام السابق. - انتقدت منظمات حقوقية وسياسيون هذه الخطوة، معتبرينها استغلالاً للمهاجرين كوسيلة للترفيه السياسي، بينما أطلق رئيس الوزراء كير ستارمر حسابه الخاص على تيك توك للتواصل مع الناخبين.

تعرّضت وزارة الداخلية البريطانية لانتقادات بعد إطلاقها حساباً، أمس الثلاثاء، على تطبيق تيك توك ينشر مقاطع لعمليات ترحيل واعتقال لمهاجرين غير نظاميين، بحسب صحيفة "ذا غارديان". وحمل حساب "SecureBordersUK" الرسمي، الذي ظهر الثلاثاء على "تيك توك"، شعار: "إعادة النظام والسيطرة إلى حدودنا"، ونشر حتى الآن أربعة مقاطع، تعتمد كلها على لقطات سريعة تظهر مداهمات لاعتقال عمال غير نظاميين، أو أشخاصاً مكبلين يجري اقتيادهم إلى طائرات أو مراكز اعتقال، مع موسيقى درامية تشويقية، إضافةً إلى إحصاءات ورسائل مكتوبة.

وعلى الرغم من أن عدد متابعي الحساب لم يصل إلى 10000 شخص حتى الآن، جذب العديد من التعليقات الغاضبة من المستخدمين الذين انتقدوا هذه الخطوة. وقال أحد المعلقين: "تخيّل أن تحاكي دعاية وكالة الهجرة الأميركية بعد أقل من أسبوع على قتلها رينيه غود"، مضيفاً: "هذه الحكومة مقزّزة". بينما قال معلق آخر: "بريطانيا ليست أميركا، هذا مأساوي". واعتبر معلق آخر أنه من الضروري "الحفاظ على كرامة هؤلاء الناس، بدلاً من استعمالهم وقوداً للصراع السياسي على منصات التواصل".

من جهتها، أشارت وزارة الداخلية البريطانية أن الحساب يهدف إلى ردع المهاجرين عن القدوم إلى البلاد، ولمواجهة انتشار المعلومات المضللة على الإنترنت. كما نشرت أرقاماً تظهر ارتفاعاً قياسياً في عمليات التفتيش والاعتقال المتعلقة بعمال مهاجرين غير قانونيين. وبلغ عدد الاعتقالات العام الماضي 8971 حالةً بزيادة تصل إلى 59% مقارنة بالعام السابق حين سجّلت 5647 حالة اعتقال.

وقالت المسؤولة في منظمة التحرّر من التعذيب، سيلي رينولدز، لـ"ذا غارديان"، إن الحكومة البريطانية "مدمنة على المكاسب السياسية الرخيصة التي يمكن تحقيقها عبر تحويل وحشية حملات التفتيش إلى ترفيه إلكتروني يجذب المشاهدات". كما عبّرت عن قلق متزايد تجاه "القسوة الاستعراضية التي تمارسها الحكومة بحق المهاجرين". بدوره، رأى وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيليب أن إطلاق حساب من هذا النوع "حيلة مثيرة للشفقة"، معتبراً أن الاعتقاد بأن "نشر بعض المقاطع على تيك توك سيوقف الهجرة غير النظامية مثير للسخرية".

وعلى الرغم من حظر لندن استخدام "تيك توك" على الأجهزة الحكومية منذ العام 2023، أطلق رئيس الوزراء كير ستارمر

حساباً خاصاً به على المنصة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في خطوة يسعى من خلالها للتواصل المباشر مع الناخبين مع التراجع المستمر في شعبيته.