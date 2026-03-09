استخدمت شبكة "فوكس نيوز" مقطع فيديو قديماً للرئيس الأميركي دونالد ترامب في عدة تقارير يومَي السبت والأحد، ما أخفى عن المشاهدين أن القائد الأعلى للقوات المسلحة كان يرتدي قبعة غولف طوال مراسم يوم السبت، عندما أدى التحية لستة نعوش مغطاة بالأعلام كانت تنقل رفات أول جنود أميركيين يُقتلون في حربه على إيران.

وكان ترامب قد أثار موجة غضب على الإنترنت لأنه لم يخلع قبعته البيضاء التي تحمل علامته التجارية خلال مراسم إعادة الجثامين في قاعدة دوفر الجوية (Dover Air Force Base) في ولاية ديلاوير السبت، التي خُصصت لستة من جنود الاحتياط في الجيش الأميركي قُتلوا في الكويت.

وبعد ظهر السبت، بثّت "فوكس نيوز" في البداية اللقطات الصحيحة لترامب خلال المراسم، وأظهرت أنه كان يرتدي القبعة أثناء أدائه التحية إلى جانب السيدة الأولى ميلانيا ترامب، ونائب الرئيس جي دي فانس، وزوجته أوشا فانس، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

لكن بعد أقل من ساعة، عندما كان أحد مقدمي البرامج في "فوكس نيوز" يصف زيارة الرئيس للقاعدة لحضور مراسم "النقل المهيب" التي جرت في وقت سابق من ذلك اليوم، عُرض على المشاهدين مقطع فيديو قديم لترامب من مراسم مشابهة في ديسمبر/كانون الأول، حين لم يكن يرتدي قبعة أثناء تحيته لجنود قُتلوا في سورية. واستُخدم مقطع ديسمبر نفسه مرة أخرى في بثّين على الأقل صباح الأحد، إذ ظهر ترامب وهو يؤدي التحية بينما كانت الرياح تعبث بشعره.

Don’t let Fox get away with it this time. Spread the word.



Fox & Friends Weekend replaced footage of Trump attending yesterday’s Dover AFB dignified transfer with a clip from December 17, 2025.



They clearly didn’t want their Trump-supporting audience to see Trump disrespecting… pic.twitter.com/cQzsEiY0Fm — Christopher Webb (@cwebbonline) March 8, 2026

وعند الساعة 6:18 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، انتقل أحد مقدمي برنامج "فوكس آند فريندز" (Fox & Friends)، وهو البرنامج الصباحي المفضل لترامب، من نقاش مليء بالضحك حول احتمال تحرك أميركي لإسقاط حكومة كوبا، إلى حديث أكثر جدية قائلاً: "الرئيس ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، ونائب الرئيس جي دي فانس، والسيدة أوشا فانس، يحضرون مراسم نقل مهيب تكريماً للعودة الأخيرة لستة من أفراد الخدمة الأميركيين الذين قُتلوا في الكويت".

وأثناء حديثه، عرضت القناة مقطع ديسمبر القديم لترامب خلال المراسم، مع كتابة على الشاشة تشير خطأً إلى أنّ الفيديو صُوّر يوم السبت، كما لم تظهر في اللقطات السيدة الأولى أو نائب الرئيس أو زوجته، لأنهم لم يحضروا مراسم ديسمبر. وبعد أكثر من ثلاث ساعات، أقرّ المقدم نفسه على الهواء بحدوث "خطأ في وقت سابق من برنامجنا"، موضحاً أنه "خلال تغطيتنا لمراسم النقل المهيب أمس، بثثنا عن طريق الخطأ لقطات من مراسم سابقة بدلاً من المراسم التي جرت أمس. نحن نأسف بشدة لهذا الخطأ".

كما استُخدم الفيديو نفسه مرة أخرى على الأقل في برنامج آخر على القناة هو "فوكس نيوز صنداي" (Fox News Sunday)، إذ قال أحد المقدمين إن "الرئيس توقف بعد ظهر السبت ليؤدي تحية أخيرة لستة من أفراد الخدمة الأميركيين الذين قُتلوا في هجوم في الكويت"، بينما عُرض للمشاهدين مرة أخرى مقطع ديسمبر القديم مع وصف خاطئ على الشاشة بأنه صُوّر يوم السبت.

وفي وقت لاحق من بعد ظهر الأحد، وبعد أن وثّق منتقدو الشبكة على وسائل التواصل الاجتماعي استخدام الفيديو المضلل، استخدمت "فوكس نيوز" أجزاء من الفيديو الذي صُوّر يوم السبت في تقرير لاحق، لكن اللقطات عُدّلت لتُظهر فقط النعوش المغطاة بالأعلام من دون عرض صور لترامب وهو يرتدي القبعة. وعلّق مهدي حسن، مؤسس موقع "زيتيو" Zeteo، قائلاً: "لو أن أي شبكة أخرى فعلت ذلك لكان الأمر فضيحة كبيرة، وكانت فوكس ستقود جوقة الانتقادات والغضب المصطنع، وربما خسر بعض الأشخاص وظائفهم".

وشوهد الرئيس الأميركي الأحد وهو يرتدي القبعة نفسها أثناء لعب الغولف في ولاية فلوريدا. والقبعة البيضاء، التي تحمل حروف (USA) ذهبية في الأمام والرقمين 45 و47 مطرزين على الجانب تكريماً لفترتي ترامب رئيساً للولايات المتحدة، تُباع عبر الإنترنت في متجر ترامب.

ويُدرك ترامب ومنتجو "فوكس نيوز" جيداً أن أي سلوك يُعد غير لائق من الرؤساء خلال مراسم تكريم قتلى الحروب الأميركية قد تكون له كلفة سياسية كبيرة. ففي عام 2021، عندما التُقطت صور للرئيس جو بايدن وهو ينظر إلى ساعته في نهاية مراسم نقل مهيب لجنود قُتلوا في أفغانستان، انتشر المقطع على نطاق واسع على الإنترنت، وبُث مراراً على "فوكس نيوز"، مع تعليق غاضب من وزير الحرب بيت هيغسيث، الذي كان مقدماً في القناة آنذاك، كما استُخدم لاحقاً في إعلان لحملة ترامب الانتخابية عام 2024.