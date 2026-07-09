- ينضم جاستن بيبر إلى نجوم مثل مادونا وشاكيرا وفرقة BTS في عرض استعراضي بين شوطي نهائي كأس العالم 2026 في نيويورك، حيث يهدف العرض لجمع 100 مليون دولار لدعم تعليم الأطفال عبر "صندوق فيفا - غلوبال سيتيزن للتعليم". - يشارك في العرض أيضاً بورنا بوي، غوستافو دوداميل، وجوقة PS22، مع فرقة كولدبلاي وشخصيات شارع سمسم، في فقرة تستمر 11 دقيقة، حيث يخصص ريعها لدعم التعليم. - تعود شاكيرا وبورنا بوي إلى المسرح بأغنيتهما "داي داي"، التي أصبحت من أكثر الأغنيات انتشاراً منذ انطلاق البطولة بمشاركة 48 منتخباً.

ينضم نجم البوب الكندي جاستن بيبر إلى قائمة كبيرة من النجوم، الذين سيحيون عرض ما بين الشوطين في نهائي كأس العالم 2026 بمدينة نيويورك. وسيقدم بيبر عرضاً إلى جانب مادونا، وشاكيرا، وفرقة البوب الكورية الجنوبية "بي تي إس" (BTS)، في أول فاصل استعراضي بين شوطي نهائي كأس العالم، على غرار عرض "سوبر بول"، والمقرر إقامته في 19 يوليو/تموز.

كما يشارك في العرض كل من الفنان النيجيري بورنا بوي، وقائد الأوركسترا غوستافو دوداميل، وجوقة "بي إس 22" (PS22 Chorus) بمشاركة فرقة "كولدبلاي" (Coldplay)، إلى جانب شخصيات "شارع سمسم" (Sesame Street)، وذلك خلال فقرة تستمر 11 دقيقة، ويخصص ريعها لدعم "صندوق فيفا - غلوبال سيتيزن للتعليم" (FIFA Global Citizen Education Fund).

وفي الربيع الماضي، عاد مغني "يوكون" (Yukon) و"بيتشز" (Peaches) إلى المسرح من خلال عرض استعاد فيه أبرز محطات مسيرته خلال مهرجان "كوتشيلا" (Coachella) في ولاية كاليفورنيا، في أكبر حفل يحييه منذ أربعة أعوام، بعدما ألغى جولته العالمية "جاستس" (Justice) بسبب مشكلات صحية.

وقضى جاستن بيبر البالغ من العمر 32 عاماً جزءاً كبيراً من حفله في إبريل/نيسان جالساً أمام حاسوب محمول، وهو يؤدي أغنيات قديمة مع مقاطع فيديو من "يوتيوب"، من بينها "بيبي" (Baby)، و"نيفر ساي نيفر" (Never Say Never)، و"ون تايم" (One Time)، و"بيوتي آند ذا بيت" (Beauty and the Beat).

يتولى مغني "كولدبلاي" كريس مارتن (Chris Martin) الإشراف الفني على عرض ما بين الشوطين، الذي يهدف إلى جمع 100 مليون دولار (73 مليون جنيه إسترليني) لصالح "صندوق فيفا - غلوبال سيتيزن للتعليم"، وهي مبادرة تسعى إلى دعم تعليم الأطفال حول العالم.

كما ستعود النجمة الكولومبية شاكيرا، والمغني النيجيري بورنا بوي، اللذان شاركا في حفل افتتاح البطولة في الدول الثلاث المستضيفة بأميركا الشمالية، إلى المسرح لتقديم عرض مشترك. وأصبحت أغنيتهما العالمية "داي داي" (Dai Dai) من أكثر الأغنيات انتشاراً منذ انطلاق البطولة في 11 يونيو/حزيران، وتصدرت قوائم الأغاني، كما باتت تُشغَّل باستمرار في المباريات.

وانطلقت النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكن منتخبات الدول الثلاث المضيفة ودعت البطولة.