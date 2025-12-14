جائزة الكاريكاتير الأوروبية من نصيب غزة مرتين

- فاز الرسام الهولندي تيرد روياردز بجائزة الكاريكاتير الأوروبية لعام 2025 عن عمله الذي ينتقد الاحتلال الإسرائيلي وتواطؤ المجتمع الدولي، حيث يظهر نتنياهو متجاوزًا الخطوط الحمراء بتسامح دولي. - حصل الرسام عماد حجاج على المركز الثاني برسمة تعكس الأوضاع المتدهورة في غزة، مع مفاوضات لا تنتهي، ونُشرت في موقع "العربي الجديد" و"ذا كارتون موفمنت". - تأسست جائزة الكاريكاتير الأوروبية في لاهاي عام 2019، وتُعد من أرفع الجوائز في أوروبا، حيث اختيرت الأعمال الفائزة من بين 400 مشاركة من أكثر من 30 دولة.

نال رسام الكاريكاتير الهولندي، تيرد روياردز، جائزة الكاريكاتير الأوروبية لعام 2025 عن رسمة تنتقد الاحتلال الإسرائيلي وتواطؤ المجتمع الدولي معه ضد الفلسطينيين. وحلّ في المرتبة الثانية الزميل في موقع "العربي الجديد"، الرسام عماد حجاج، برسمة بدورها تنتقد ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة مع مفاوضات هشة لا تنتهي.

ومن المكتبة المركزية في لاهاي الهولندية، أعلنت جائزة الكاريكاتير الأوروبية، إحدى أرفع جوائز الكاريكاتير السياسي المنشورة في أوروبا، أمس السبت، أسماء الفائزين والجوائز. ومُنحت الجائزة الأولى لرسام الكاريكاتير الهولندي تيرد روياردز، عن عمله المنشور في صحيفة ترو الهولندية. أما الوصيفان فهما رساما الكاريكاتير عماد حجاج (الأردن) وزهرة عمر أوغلو (تركيا). وحصل باتريك شاباتي (سويسرا) على تنويه خاص.

رسمة تيرد روياردز (فيسبوك)

وتتناول رسمة تيرد روياردز، التي نشرتها دار ترو، العدوان الإسرائيلي على غزة. ويظهر في الرسمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ملكاً متوجاً يتقدّم نحو الأمام يسبقه الموت ويخلّف الجماجم، متخطياً الخط الأحمر تلو الآخر. وهو خط أحمر مرن يتوسع بتوسع جرائم الاحتلال، وبتسامح وتواطؤ من المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة.

في المرتبة الثانية حل عماد حجاج برسمة تظهر كومة من الخراب، مكون من طاولات مفاوضات متجددة. وبعد ظهوره على موقع "العربي الجديد"، أعيد نشر الكاريكاتير في موقع ذا كارتون موفمنت الهولندي، والمختص بنشر الكاريكاتير التحريري والقصص المصورة للرسامين والصحافيين.

رسمة عماد حجاج حول المفاوضات في غزة (العربي الجديد)

جائزة الكاريكاتير الأوروبية ضد الإفلات من العقاب

انطلقت جائزة الكاريكاتير الأوروبية في لاهاي الهولندية عام 2019، بالتعاون بين استوديو أوروبا ماستريخت وجائزة الصحافة الأوروبية، وهذه المرة الثالثة التي يصل فيها عماد حجاج إلى قائمة المرشحين القصيرة، بعد عامي 2022 و2023. واختيرت الأعمال الفائزة من بين 15 مرشحاً، والذين جرى اختيارهم من بين ما يقرب من 400 مشاركة من أكثر من 30 دولة، من أوروبا وخارجها.

ونقل موقع جائزة الكاريكاتير الأوروبية عن رئيسها، إيمانويل ديل روسو، أن "الكاريكاتير الفائز هذا العام استعارة بليغة للعنف المتهور، والإفلات من العقاب، الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حملته ضد الفلسطينيين. من الصعب النظر إلى كاريكاتير روياردز، لكن علينا أن ننظر، كما لا يجوز لنا أن نغض الطرف عن هذا العنف. تُكمل رسومات حجاج وعمر أوغلو صورة هذا العام، إذ تُطلعنا على اتفاقيات السلام العديدة التي لم تُحقق السلام الحقيقي، وعلى حقوق المرأة التي تعاني من الهجمة الدائمة. أنا فخور جداً بالعمل الذي أنجزه أعضاء لجنة تحكيم جائزة الكاريكاتير الأوروبية وجميع رسامي الكاريكاتير".