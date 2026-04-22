"ثيلما ولويز" تتصدّران ملصق الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي

تصدّرت صورة الممثلتين الأميركيتين سوزان سوراندون وجينا دايفيس من فيلم "ثيلما ولويز" ملصق الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي التي تقام بين 12 و23 مايو/أيار المقبل. وكشفت إدارة المهرجان عن ملصق الدورة الجديدة، الثلاثاء، لافتةً إلى أن اختيار "ثيلما ولويز" للمخرج ريدلي سكوت يأتي بالتزامن مع مرور 35 عاماً على عرضه الأوّل في كان عام 1991. وقالت إدارة المهرجان في بيان إن بطلتَي الفيلم حطمتا صوراً نمطية اجتماعية وسينمائية، وجسّدتا الحرية المطلقة والصداقة الراسخة، وقدّمتا نموذجاً للتحرّر، وهي معانٍ ترى إدارة المهرجان أنها لا تزال راهنة بقوة حتى اليوم.

ويدور "ثيلما ولويز" حول امرأتين تنطلقان في رحلة تبدو عابرة، قبل أن تتحوّل إلى هروب مفتوح من واقع ضاغط ومن مجتمع قاسٍ ومن رجال أساؤوا إليهما. ومع تصاعد الأحداث، تصبح الطريق مساحةً للتمرد واستعادة زمام السيطرة على حياتهما، لكن مقابل كلفة باهظة.

واعتبر البيان أن الفيلم شكّل عند صدوره علامة فارقة في تمثيل النساء على الشاشة، وقدّم نسخة نسائية من "أفلام الطريق" التي غلب عليها الرجال، وتحوّل مع مرور الوقت إلى واحد من كلاسيكيات السينما الحديثة.

ويرأس المخرج الكوري بارك تشان ووك لجنة تحكيم الدورة المقبلة من مهرجان كان السينمائي التي تعقد بين 12 و23 مايو المقبل. وتشهد المسابقة الرسمية لهذا العام مشاركة أسماءٍ بارزة، في مقدمتها المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار والإيراني أصغر فرهادي والياباني ريوسوكي هاماغوتشي والروماني كريستيان مونجيو.