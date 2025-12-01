ثوب الانتفاضة الأولى: العلم الفلسطيني وقبة الصخرة والزيتون

مع اقتراب ذكرى اندلاع الانتفاضة الأولى في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الحالي، يتداول ناشطون وحرفيون فلسطينيون صوراً ومعلومات عن ثوب الانتفاضة الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ما يتعرض له التراث الفلسطيني من محاولات محو ممنهجة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

يعود هذا الثوب إلى عام 1987، حين حظر الاحتلال الإسرائيلي استخدام أي رمز فلسطيني، مثل العلَم والكوفية وعبارة فلسطين عربية. ومع ملاحقة من يخالف هذه الأوامر، لجأت النساء الفلسطينيات إلى تطريز هذه الرموز على أثوابهن في تحدٍّ مباشر لتلك القيود.

تقول خبيرة التراث ومصممة الأزياء التقليدية، امتياز أبو عواد، إن ثوب الانتفاضة يوثّق مرحلة مفصلية في التاريخ الفلسطيني، ويعكس امتداداً لخبرات تطريزية توارثتها النساء. فقد ضمّ الثوب رموزاً محظورة آنذاك، من بينها العلم الفلسطيني وقبة الصخرة وحبّات الزيتون، إضافة إلى خريطة فلسطين التاريخية.

تشير أبو عواد إلى أن هذا الثوب لم يُنتَج إلا خلال فترة الانتفاضة، وأن القطع الأصلية النادرة منه محفوظ معظمها في المتاحف. وقد ظهرت أخيراً مرتدية إحدى هذه القطع التي حصلت عليها قبل 38 عاماً، موضحة تفاصيلها وأهميتها.

خلال حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، أعيد تطريز الثوب مع بعض الإضافات؛ أبرزها شقائق النعمان التي ترمز في الموروث الفلسطيني إلى دماء الشهداء، ونُقلت قبة الصخرة إلى موقع الصدر تأكيداً على مركزيتها في الوعي العربي والإسلامي.

تبين المصادر التاريخية أن نساء الريف كنّ أوّل من بدأ خياطة هذه الأثواب، وترى أبو عواد أن "التوثيق بالإبرة والخيط" من أقوى أشكال حفظ التاريخ. وتذكر أن أثواباً تعود لأكثر من خمسة آلاف عام حفظت لنا ملامح حياة المجتمعات الكنعانية، وأن الناس يتفاعلون مع الحكايات التي تحملها النقوش لكونها فناً بصرياً جاذباً.

ترى أبو عواد أن الثوب المطرز قطعة فنية قابلة للتوريث، وأن قيمته تزداد مع مرور الزمن. ورغم الخسائر الكبيرة في القرى الفلسطينية منذ النكبة وما تبعها من اندثار الكثير من أنماط التطريز، ما يزال الطلب على الأثواب التراثية مرتفعاً حول العالم، خاصة تلك التي تعبّر عن خصوصية كل مدينة. وتؤكد ضرورة دعم الحرفيين الذين يحافظون على التطريز اليدوي في مواجهة التطريز الآلي الأقل جودة وجمالية.

رغم الفواصل الزمنية بين النكبة والحرب الراهنة، تشير أبو عواد إلى اتساع حضور التطريز الفلسطيني اليوم في الحياة العامة والمناسبات، وإقبال النساء الفلسطينيات في مواقع المسؤولية على ارتدائه، إضافة إلى ظهوره على شخصيات دولية مثل زوجة عمدة نيويورك والملكة نور وملكة إسبانيا.

يشتهر التطريز الفلسطيني باللون الأرجواني، وتبرز فيه نقوش عديدة مثل النجمة الكنعانية ونقوش بيت لحم التي تضم رموزاً دينية متعددة، فيما يتميز تطريز القدس بعنقود العنب المعروف بالتحريرة.

توضح أبو عواد أن لكل منطقة فلسطينية أثوابها الخاصة، بل إن بعض العائلات لها أثواب مميّزة. ففي بئر السبع وحدها، هناك نحو 450 ثوباً تراثياً، وفي بيت دجن قضاء يافا 15 ثوباً لكل منها حكايته.

كان الثوب المطرز اللباس اليومي للمرأة الفلسطينية قبل النكبة، ثم أصبح ثوب المناسبات والتراث. اليوم يتسع حضوره في الأزياء المعاصرة والقطع الفنية التي تزيّن البيوت، حاملاً ذاكرة تمتد لآلاف السنين، وخيطاً يربط الماضي بالحاضر عبر رموز دقيقة وملونة توثّق الحياة الاجتماعية وتجارب النضال الفلسطينية.