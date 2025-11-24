ثمانية أمثلة لتضييق ترامب حرية الصحافيين الأميركيين

- منذ بداية ولايته الثانية، شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجمات متزايدة على الصحافة، متجاوزاً الخطاب والسياسات إلى تضييقات مادية مباشرة، مما أدى إلى عجز الصحافيين عن طرح الأسئلة وكشف القصص. - تضمنت الإجراءات التقييدية صعوبة الحصول على تصاريح دخول لوزارة الخارجية، وفرض قيود على حركة الصحافيين داخل البيت الأبيض، وطرد مؤقت لصحافيين، وترحيل صحافي ناطق بالإسبانية، ومنع نشر معلومات غير مصنّفة في البنتاغون. - شملت القيود تقليص مدة بقاء الصحافيين الأجانب، وحظر حضور موظفي وكالة أسوشييتد برس فعاليات البيت الأبيض، مما يعكس انتهاكاً لحرية الصحافة ومعاقبة المؤسسات الإعلامية غير المتماشية مع الأجندة السياسية.

تجاوزت هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصحافة، منذ بداية ولايته الثانية، حدود الخطاب والسياسات، لتتحوّل إلى تضييقات مادية مباشرة تطاول الصحافيين. منظمة "مراسلون بلا حدود" (مقرها باريس) سلّطت الضوء على ثماني طرق تعتمدها الإدارة الأميركية لحجب وصول الإعلاميين إلى مساحات كانوا يتمتعون فيها سابقاً بحرية التغطية. ونددت المنظمة بهذه الاستراتيجية، داعية البيت الأبيض إلى التراجع عنها لضمان الشفافية والمساءلة. منذ يناير/ كانون الثاني 2025، كثّفت إدارة ترامب حربها على الإعلام عبر دعاوى مكلفة، وإغلاق مؤسسات ممولة حكومياً، والمضايقات اللفظية للصحافيين. إضافة إلى ذلك، تتخذ الإدارة منحى جديداً في إقصاء الصحافة، عبر الحدّ من وجودهم الفعلي في مواقع حكومية أساسية، من مبانٍ اتحادية إلى ساحات القضاء. أحياناً تُفرض القيود على مؤسسات بعينها، وأحياناً تشمل جميع الإعلاميين، في خروج واضح عن الأعراف الراسخة للحكومات الأميركية المتعاقبة. النتيجة: صحافيون عاجزون عن طرح الأسئلة، وكشف القصص، وإبقاء الجمهور مطلعاً على ما يجري.

كيف ضيّقت إدارة ترامب هامش الحرية للصحافيين؟

1. صعوبة الحصول على تصاريح الدخول إلى وزارة الخارجية

في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، عدّلت وزارة الخارجية سياساتها المتعلقة بالسماح للصحافيين بالدخول إلى مبنى هاري إس. ترومان (مقر وزارة الخارجية) في واشنطن. بات على الإعلاميين التقدّم مسبقاً للحصول على "تصاريح يومية" لحضور الفعاليات داخل المبنى، ما يعقّد مهمة الصحافيين الذين لا يغطّون نشاطات الوزارة دائماً، ويحدّ من تنوّع التغطية الإخبارية.

2. مناطق محظورة داخل البيت الأبيض

في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، فرضت إدارة ترامب قيوداً جديدة على حركة الصحافيين داخل البيت الأبيض، دخلت حيّز التنفيذ فوراً. القرارات تمنع الإعلاميين من دخول الطابق الثاني، حيث مكاتب السكرتير الصحافي ومسؤولي الإعلام، من دون موعد مسبق. هذه المساحة المعروفة باسم Upper Press كانت سابقاً مركزاً لتواصل الصحافيين مع المسؤولين بشكل مباشر. البيت الأبيض برّر الخطوة بحماية "معلومات حساسة"، بعد نقل مكاتب مجلس الأمن القومي إلى المكان نفسه. عملياً، خسر الصحافيون نافذة أساسية للتواصل مع مصادر السلطة.

3. طرد مؤقت لصحافيين من محكمة هجرة

في 28 أكتوبر، طُلب من صحافيَّين في "كابيتال نيوز سيرفيس" مغادرة محكمة هجرة في ولاية ماريلاند حتى حصولهما على إذن من الإدارة الأميركية لمتابعة الجلسات. تعقّد الأمر بفعل الإغلاق الحكومي، الذي جمّد عمل وزارة العدل المسؤولة عن إصدار هذه التصاريح. لاحقاً، تراجعت السلطات عن القرار، مؤكدة أن جلسات الهجرة "مفتوحة للجمهور وللصحافة".

4. ترحيل صحافي

ماريو غيفارا، الصحافي الناطق بالإسبانية من أصول سلفادورية، رُحّل من الولايات المتحدة في 3 أكتوبر. اعتُقل في أثناء بثّ مباشر لتظاهرة ضدّ مداهمات وكالة الهجرة في ولاية جورجيا في 14 يونيو/ حزيران 2025، واحتُجز حتى ترحيله.

5. قيود في البنتاغون

في 19 سبتمبر، أصدر مسؤولون في وزارة الدفاع قواعد جديدة لعمل الصحافيين، من بينها منع نشر أي معلومات غير مصنّفة لم يُوافق عليها وزير الدفاع بيت هيغسيث. الأخير وصف القواعد بأنها "منطقية"، وباركها الرئيس ترامب.

6. حظر الطائرة الرئاسية على "وول ستريت جورنال"

بعد نشر وول ستريت جورنال تقريراً عن علاقات ترامب السابقة مع جيفري إبستين، منع الرئيس صحافييها من مرافقة رحلاته على متن "إير فورس ون"، ورفع على الصحيفة دعوى تشهير قيمتها 10 ملايين دولار. هكذا، استُبعدت الجريدة من رحلاته إلى اسكتلندا في يوليو/ تموز وإلى آسيا في أكتوبر/ تشرين الأول.

7. قيود على تأشيرات الصحافيين الأجانب

في أغسطس/ آب، اقترحت وزارة الأمن الداخلي قواعد جديدة تقلّص مدة بقاء الصحافيين الأجانب في الولايات المتحدة. وفق النظام المقترح، تحدَّد إقامة الصحافيين الصينيين بـ90 يوماً فقط، و240 يوماً لغيرهم، مع الحاجة إلى تجديد متكرر ومعقّد.

هذه الإجراءات تخلق حالة عدم يقين دائمة، إذ يبقى الصحافيون مهدّدين بإلغاء تأشيراتهم لمجرّد أن مسؤولاً اعترض على مضمون عملهم.

8. حظر وكالة أسوشييتد برس

في 11 فبراير/ شباط، مُنع موظفو وكالة أسوشييتد برس الأميركية من حضور فعاليات البيت الأبيض بسبب استمرار الوكالة في استخدام اسم "خليج المكسيك"، رغم قرار ترامب التنفيذي بإعادة تسميته "خليج أميركا". الإجراء هدف إلى معاقبة الوكالة لعدم تعديل دليلها التحريري بما يناسب الأجندة السياسية للرئيس، في انتهاك واضح لحرية الصحافة.