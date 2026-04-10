ثلاثية إسبانية تتنافس على السعفة الذهبية في كان

- تشهد السينما الإسبانية حضورًا قويًا في مهرجان كان السينمائي هذا العام بثلاثة أفلام تتنافس على السعفة الذهبية، مما يعكس تحولًا لافتًا في حضورها الدولي وحصدها للجوائز. - فيلم "عيد ميلاد مُر" لألمودوفار يغوص في تجربة الفقد والاكتئاب، بينما "الحبيب" لسوروغوين يركز على علاقة متوترة بين مخرج وابنته، و"الكرة السوداء" يعيد بناء نص غير مكتمل لغارسيا لوركا. - هذا التنوع يعكس نضج السينما الإسبانية، حيث يجمع بين السيرة الذاتية والدراما العائلية والذاكرة التاريخية، مما يرفع مستوى المنافسة في المهرجان.

تدخل السينما الإسبانية هذا العام مهرجان كان السينمائي من أوسع أبوابه، في سابقة غير مسبوقة، مع ثلاثة أفلام تتنافس ضمن المسابقة الرسمية على السعفة الذهبية، في دورة تُقام بين 12 و23 مايو/أيار المقبل. وأعلنت إدارة المهرجان، الخميس، اختيار أفلام "عيد ميلاد مُر" من إخراج بيدرو ألمودوفار، و"الحبيب" للمخرج رودريغو سوروغوين، و"الكرة السوداء" للثنائي خافيير كالفو وخافيير أمبروسي.

ويضع هذا الحضور الثلاثي إسبانيا في موقع نادر داخل المسابقة التي اعتادت أن تهيمن عليها صناعات سينمائية كبرى مثل الفرنسية والأميركية، كما يعكس التحول اللافت الذي تشهده السينما الإسبانية خلال السنوات الأخيرة من حيث الحضور الدولي وحصد الجوائز. وبالنسبة لفيلم "عيد ميلاد مُر"، فهو أحدث أعمال ألمودوفار، ويبدو أقرب إلى اعتراف شخصي طويل، إذ يغوص في تجربة الفقد والاكتئاب، ويطرح تساؤلات حول العلاقة بين حياة المبدع وما يقدمه على الشاشة. وتشارك في بطولته أربارا لينيه وليوناردو سباراجليا وآيتانا سانشيز-خيخون، إلى جانب مجموعة من الأسماء البارزة، في سابع مشاركة للمخرج في المسابقة الرسمية.

من جهته، يخوض سوروغوين المنافسة الرئيسية لأول مرة بفيلم "الحبيب" بعد مسار تصاعدي لافت. ويركز العمل على علاقة متوترة بين مخرج سينمائي وابنته بعد سنوات من القطيعة، حيث يؤدي البطولة خافيير بارديم إلى جانب فيكتوريا لوينغو، في مواجهة درامية تكشف طبقات من الصمت والذاكرة.

أما فيلم "الكرة السوداء"، فيحمل توقيع جيل مختلف، ويستند إلى نص غير مكتمل للشاعر فيدريكو غارسيا لوركا، ليعيد بناءه سينمائياً عبر ثلاث مراحل زمنية تجمع بين التاريخ والهوية. ويقود بطولته الفنان غيتاريكاديلافوينتي، بمشاركة بينلوبي كروز وعدد من الأسماء العالمية.

وأثار هذا الحضور ردات فعل واسعة داخل الوسط السينمائي، وُصف معها الحدث بأنه "لحظة تاريخية". وأكد ألمودوفار أن مجرد الوجود في المسابقة يمثل قيمة كبيرة، فيما اعتبر سوروغوين الاختيار تتويجاً لمسار طويل، بينما عبّر كالفو وأمبروسي عن دهشتهما من وصول مشروعهما إلى هذه المرحلة.

ولا يقتصر هذا الحضور على العدد فقط، بل يمتد إلى تنوع التجارب، إذ يجتمع ثلاثة مخرجين من أجيال مختلفة بثلاث رؤى وأساليب متباينة، من السيرة الذاتية إلى الدراما العائلية وصولاً إلى الاشتغال على الذاكرة التاريخية. وفي موازاة ذلك، تضم المسابقة أعمالاً لمخرجين بارزين من مختلف أنحاء العالم، ما يرفع من مستوى المنافسة، غير أن الحضور الإسباني هذا العام يبقى محط الأنظار، لما يعكسه من نضج فني وقدرة على طرح قضايا إنسانية تتجاوز الحدود.