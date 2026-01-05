تيموثي شالاميه أفضل ممثل في حفل "جوائز اختيار النقاد"

- فاز تيموثي شالاميه بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "مارتي سوبريم" خلال حفل "جوائز اختيار النقاد"، مما يعزز فرصه في الأوسكار. الفيلم من إخراج جوش سافدي ويروي قصة بطل تنس طاولة في الخمسينيات. - شهد الحفل فوز جيسي باكلي بجائزة أفضل ممثلة، وجاكوب إلوردي كأفضل ممثل مساعد. كما حصل فيلم "كي–بوب ديمون هنترز" على جائزتي أفضل فيلم رسوم متحركة وأفضل أغنية، وفاز مسلسل "ذا بِت" بجائزة أفضل مسلسل درامي. - تضمن الحفل لحظات مؤثرة ومضحكة، حيث مازح جيمي كيميل الحضور بشأن خلافه مع ترامب، وأحيت تشيلسي هاندلر ذكرى المخرج الراحل روب راينر.

حصلت حملة تيموثي شالاميه في سباق أوسكار على دفعة قوية، مساء الأحد، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل عن فيلمه "مارتي سوبريم" (Marty Supreme) خلال حفل "جوائز اختيار النقاد" (Critics Choice Awards)، وهو أول حدث كبير في موسم جوائز هوليوود لهذا العام.

وتغلّب شالاميه على منافسه ليوناردو دي كابريو، رغم أن فيلم الأخير السياسي الصاخب "وان باتل أفتر أناذر" (One Battle After Another) حصل على جائزة أفضل فيلم، إلى جانب جائزتي أفضل إخراج وأفضل سيناريو مقتبس للمخرج بول توماس أندرسون.

وفي فيلم "مارتي سوبريم" (Marty Supreme) يؤدي شالاميه دور بطل تنس طاولة في خمسينيات القرن الماضي، يلتهمه الطموح الكبير. واستطاع الفيلم الذي أخرجه جوش سافدي، مخرج "أن كات جيمز" (Uncut Gems)، تحقيق نجاح عالمي غير متوقّع. وخاطبه شالاميه في كلمته: "جوش، لقد صنعتَ قصة عن رجل معيب يحمل حلماً يمكن للناس التماهي معه. ولم تلقِ محاضرة على الجمهور حول الصواب والخطأ، وأظن أننا جميعاً يجب أن نروي قصصاً من هذا النوع... شكراً لك على هذا الحلم".

ويستند الفيلم بصورة غير مباشرة إلى حياة نجم تنس الطاولة مارتي رايسمان الذي كان يؤمن بقدرته على تحقيق الشهرة والثروة من خلال رياضة غير معروفة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وخضع شالاميه، نجم "دون" (Dune) والمرشح مرتَين لجوائز أوسكار، والذي جسّد أخيراً شخصية بوب ديلان في فيلم "إيه كومبليت أننون" (A Complete Unknown)، لتدريبات قاسية في تنس الطاولة استعداداً للدور.

لم يُخفِ الممثل البالغ من العمر 30 عاماً طموحه بالفوز بعدة جوائز أوسكار، ويبدو الآن المرشح الأوفر حظاً قبل الحفل المقرّر في 15 مارس/آذار المقبل. فالجوائز التي تقدمها أكبر رابطة للنقاد في أميركا الشمالية تمنح حملات الأفلام زخماً إضافياً مع اقتراب موعد تصويت أوسكار.

وفازت جيسي باكلي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها التراجيدي كزوجة شكسبير في الدراما التاريخية "هامنِت" (Hamnet)، كما فاز جيكوب إلوردي بجائزة أفضل ممثل مساعد عن تجسيده شخصية الوحش في فيلم "فرانكنشتاين" (Frankenstein) الذي نال أيضاً ثلاث جوائز تقنية. بينما حصلت إيمي ماديغان على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها الشرير في فيلم الرعب "ويبنز" (Weapons). أما الفيلم الغنائي الضخم من إنتاج نتفليكس "كي–بوب ديمون هنترز" (KPop Demon Hunters) فقد فاز بجائزتَي أفضل فيلم رسوم متحركة وأفضل أغنية. وحصد فيلم الرعب التاريخي "سنرز" (Sinners)، أحد أبرز منافسي هذا الموسم، جوائز أفضل سيناريو أصلي وأفضل ممثل شاب وأفضل موسيقى تصويرية وجائزة اختيار الممثلين والعمل الجماعي.

وعلى صعيد الجوائز التلفزيونية، فاز مسلسل المستشفى "ذا بِت" (The Pitt) بجائزة أفضل مسلسل درامي، فيما نال المسلسل الساخر "ذا استديو" (The Studio) جائزة أفضل مسلسل كوميدي، وحصل مسلسل الجريمة المراهِقة "أدولِسِنس" (Adolescence) على جائزة أفضل مسلسل قصير.

وخلال تسلّمه جائزة أفضل برنامج حواري، مازح جيمي كيميل الحضور بشأن خلافه العام الماضي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو الخلاف الذي أدى إلى إيقاف برنامجه لفترة وجيزة، وقال كيميل: "شكراً، سيادة الرئيس، على كل الأشياء السخيفة التي تفعلها كل يوم"، وأضاف ممازحاً: "جائزة سلام من الفيفا كانت ستكون أجمل، لكن هذه لا بأس بها أيضاً".

وفي افتتاح الحفل، أحيت المقدّمة تشيلسي هاندلر ذكرى المخرج الراحل روب راينر الذي وصفته بأنه "الرجل الألطف في هوليوود". وكان مخرج "وين هاري مت سالي" (When Harry Met Sally) وزوجته ميشيل قد وُجدا مقتولَين طعناً في منزلهما في لوس أنجليس الشهر الماضي. وأضافت هاندلر، وسط تصفيق مؤثر من النجوم والنقاد الحاضرين: "كل من قضى وقتاً مع روب راينر يعرف أنه، منذ اللحظة الأولى، يشعرك كأنه صديق قديم".