"تيلي نوروود"... ممثلة افتراضية تثير قلق هوليوود

تشهد هوليوود حالة غضب في أوساط الممثلين، بسبب "ممثلة" جديدة مطوَّرة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي. هذه الممثلة الافتراضية، التي أُطلق عليها اسم تيلي نوروود (Tilly Norwood)، صمّمها استوديو شيكويا (Xicoia) بطموح معلن لجعلها "سكارليت جوهانسون أو ناتالي بورتمان التالية".

وكشفت مؤسِّسة الشركة إيلين فان دير فيلدن، الأسبوع الماضي، أنّ وكالات كثيرة بدأت تتسابق للتعاقد مع الممثلة الافتراضية، ما أعاد المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الفنانين، وهو أحد الدوافع الرئيسية للإضرابات الجماعية التي شلّت هوليوود عام 2023.

ولجأ ممثلون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم. فقد كتبت ميليسا باريرا، نجمة فيلمي الرعب "سكريم" (Scream) و"سكريم 6" (Scream VI)، على "إنستغرام": "آمل أن يتخلّى جميع الممثلين المتعاقدين مع الوكالة التي تقف وراء هذا الأمر عن خدماتها. يا له من أمر مريع!". أما الممثلة مارا ويلسون، المعروفة بدورها في فيلم "ماتيلدا" (Matilda)، فصرّحت: "عار على هؤلاء. لقد سرقوا وجوه مئات الشابات ليصنعوا هذه الممثلة بالذكاء الاصطناعي. إنهم ليسوا مبدعين، بل سارقو هويات".

وفي نبرة أقل حدّة، اتهم لوكاس غيج، من مسلسل "ذا وايت لوتس" (The White Lotus)، نظيرته الافتراضية بأنها "كابوس لمن يتعامل معها"، لأنها "غير قادرة على تحديد مكانها في موقع التصوير، كما أنها تتأخر عن مواعيدها".

أجبر هذا الجدل فان دير فيلدن على الرد، إذ أوضحت على "إنستغرام"، أول من أمس الأحد، أن "تيلي نوروود ليست بديلاً عن الإنسان، بل هي عمل إبداعي". وأضافت: "كما فتحت الرسوم المتحركة وعروض الدمى والمؤثرات الخاصة آفاقاً جديدة من دون أن تُنقص من الأداء الحي، يقدّم الذكاء الاصطناعي طريقة أخرى لتخيّل القصص وبنائها". ورأت أن الممثلين الافتراضيين المطوَّرين بالذكاء الاصطناعي "يجب أن يُحكم عليهم كجزء من نوعهم الفني الخاص، بناءً على مزاياهم، بدلاً من مقارنتهم مباشرة بالممثلين البشر".

أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر وضوحاً في الأشهر الأخيرة داخل الصناعات الإبداعية، ما أثار الجدل في كل مرة. ومن الأمثلة على ذلك، تجاوزت أعمال فرقة "ذا فيلفيت صن داون" (The Velvet Sundown) الافتراضية عتبة المليون استماع على منصة سبوتيفاي خلال الصيف الفائت. كذلك نشرت مجلة فوغ، في عددها الصادر في أغسطس/ آب، إعلاناً تظهر فيه عارضة أزياء متخيَّلة أنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي.

