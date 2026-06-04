"تيك توك" يعزّز تغطية كأس العالم 2026

- شراكة مبتكرة بين "فيفا" و"تيك توك" لكأس العالم 2026 تتيح بث مباشر للمباريات ومحتوى حصري، مع برنامج عالمي للمبدعين ومكافحة القرصنة لحماية حقوق الملكية الفكرية. - مركز تفاعلي من "تيك توك" يوفر محتوى البطولة، معلومات التذاكر، وميزات تفاعلية مثل الملصقات والفلاتر، مع وصول صنّاع المحتوى للحظات حصرية خلف الكواليس. - قائمة "مراسلين" تضم 30 صانع محتوى من 11 دولة لتغطية البطولة عبر سرد قصصي يركز على المشجعين، مما يعزز تجربة المشاهدة بطرق غير مسبوقة.

خلال كأس العالم 2026 تجمع شراكة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومنصة المقاطع القصيرة تيك توك من أجل تغطية أكبر للبطولة عبر المنصة. وستشمل الشراكة الوصول إلى الكواليس، وبرنامجاً عالمياً للمبدعين، ومحتويات أصلية وإضافية، وإمكانية البث المباشر. وتستند هذه الاتفاقية، الأولى من نوعها، إلى تعاون سابق بين "فيفا" و"تيك توك" في كأس العالم للسيدات 2023، الذي حقق عشرات المليارات من المشاهدات.

وتتيح شراكة كأس العالم 2026 إمكانية البث المباشر لأجزاء من المباريات، ونشر المزيد من المقاطع المختارة، والوصول إلى محتوى خاص من إنتاج "فيفا" لـ"تيك توك". كما سيتمكن المذيعون من تحقيق الربح من تغطيتهم لكأس العالم عبر الإعلانات في "تيك توك". وستطبّق "تيك توك" سياسات لمكافحة القرصنة تدعم وتحمي حقوق الملكية الفكرية لـ"فيفا".

وسيتوفّر مركز تفاعلي من "تيك توك" لكأس العالم 2026، يمكّن المشجعين من اكتشاف محتوى من البطولة، إلى جانب معلومات عن تذاكر المباريات ومشاهدتها، فضلاً عن حوافز المشاركة مثل الملصقات والفلاتر المخصصة وميزات التفاعل التفاعلي. كذلك سوف يتيح "فيفا" لمجموعة مختارة من صنّاع المحتوى في "تيك توك" حول العالم وصولاً إلى لحظات حصرية من وراء الكواليس، مثل المؤتمرات الصحافية وجلسات التدريب. وسوف يسمح لهم الاتحاد باستخدام لقطاته الأرشيفية والمشاركة في إنتاجها.

هذا وأعلنت "تيك توك" و"فيفا" عن قائمة "مراسلين" لكأس العالم 2026، وهم مجموعة تضم 30 صانع محتوى على "تيك توك"، ينتمون إلى أربع قارات و11 دولة و22 مدينة، سيغطون البطولة من خلال سرد قصصي يركز على المشجعين.

وقال الأمين العام لـ"فيفا"، ماتياس غرافستروم، في بيان، يوم 8 نياير/ كانون الثاني الماضي: "هذا تعاون مبتكر وإبداعي سيربط المزيد من المشجعين حول العالم بكأس العالم بطرق غير مسبوقة، ليقرّبهم من كواليس البطولة ويقرّبهم من قلب الحدث أكثر من أي وقت مضى. فمع نمو كرة القدم وتطورها، وتوحيدها لعدد متزايد من الناس، يجب أن تتطور أيضاً طريقة مشاركتها والترويج لها".

وصرّح الرئيس العالمي للمحتوى في "تيك توك"، جيمس ستافورد، عبر البيان بأن "كرة القدم قد شهدت نمواً عالمياً هائلاً على تيك توك خلال السنوات القليلة الماضية، وبصفتنا أول منصة مفضلة لدى فيفا، فإننا متحمسون لأن يعيش المشجعون تجربة كأس العالم 2026 لما بعد الـ90 دقيقة، من خلال محتوى حصري ووصول غير مسبوق للمبدعين".