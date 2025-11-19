قرّرت إدارة تطبيق المقاطع القصيرة تيك توك إطلاق ميزات جديدة لتحسين الصحة النفسية في فضائها الرقمي. وتشمل الميزات دفتر ملاحظات للتأكيدات، ومولد أصوات خلفية، مع شارات تكريم لمكافأة التحكم في الاستخدام. واختارت الشركة إعادة تصميم صفحة إدارة وقت الشاشة لإضافة الميزات الجديدة، وقالت إنها ستعرض رابطاً لهذه الأدوات عندما يستخدم شخص ما التطبيق ليلاً أو عند بلوغه الحدّ الأقصى لوقت الشاشة اليومي.

وتشمل هذه الميزات دفتر ملاحظات للتأكيدات يحتوي على أكثر من 120 تذكيراً إيجابياً، بالإضافة إلى مولد أصوات يشغّل أصواتاً مُهدئة مثل المطر أو أمواج البحر، مع وحدة تمارين للتنفس. وأوضحت الشركة أن الصفحة سوف تعرض أيضاً محتوى يتحدث عن الحد من وقت الشاشة، واستخدام أدوات الرقابة الأبوية، وتخصيص المنشورات. هذا وتطلق إدارة "تيك توك" شارات تكريم جديدة لمكافأة الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق ضمن حدود، وخاصةً بالنسبة للمراهقين.

وللحصول على هذه الشارات، يتعيّن على المستخدمين إكمال مهام مختلفة، فيمكن للمستخدمين إكمال مهمة ساعات النوم بتجنب استخدام التطبيق ليلاً، كما يمكنهم استخدام أدوات التأمل الجديدة للحصول على شارة. كذلك يُهدي "تيك توك" شارةً إلى الأشخاص الذين يضعون حداً زمنياً يومياً للشاشة، ويستخدمون التطبيق ضمن هذا الحد. وهناك شارات أخرى تُهدى لمن يدعون الآخرين إلى إنجاز هذه المهام.

وأوضحت الشركة أنها راجعت الدراسات الأكاديمية حول الصحة الرقمية، ووجدت أن الأدوات المُقيّدة بشكل مفرط قد يكون لها تأثير سلبي على المراهقين. وأفادت بأنه خلال اختباراتها الأولية، لاحظت أن عدداً أكبر من الأشخاص زاروا شاشة الصحة النفسية الجديدة مقارنةً بالإصدار السابق من قائمة وقت الشاشة، وكانت أداة "مذكرات التأكيد" هي الأداة الأكثر شيوعاً.

وأطلقت الشركة أدوات جديدة للرقابة الأبوية في يوليو/ تموز، تُتيح للأولياء حظر حسابات معينة وتلقّي إشعارات عندما ينشر المراهقون مقطع فيديو عاماً أو "ستوري". وفي الشهر الماضي، أضافت شركات التكنولوجيا، بما في ذلك "ميتا" و"يوتيوب" و"أوبن إيه آي" و"ديسكورد"، أدوات أمان جديدة بهدف تعزيز سلامة المراهقين.