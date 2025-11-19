تيك توك يتيح خيار تقليل محتوى الذكاء الاصطناعي

- تيك توك يمنح المستخدمين القدرة على التحكم في كمية المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي الذي يشاهدونه، مع إضافة علامة مائية للمحتوى المولّد لضمان الشفافية ومنع التزييف العميق الضار. - التطبيق يطلق صندوقاً بقيمة مليوني دولار لتعزيز محو الأمية حول الذكاء الاصطناعي، مخصص للخبراء والمنظمات لإنشاء محتوى تعليمي حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. - رغم وجود 1.3 مليار فيديو مولّد بالذكاء الاصطناعي، إلا أن هذا المحتوى يشكل جزءاً صغيراً من إجمالي المحتوى، حيث يُحمّل أكثر من 100 مليون مقطع يومياً.

قرّر تطبيق المقاطع القصيرة تيك توك منح المستخدمين القدرة على تقليل المحتوى المولَّد بالذكاء الاصطناعي الذي يظهر أمامهم. ويأتي هذا التغيير بينما يستضيف التطبيق أكثر من مليار فيديو من صنع أدوات توليد المقاطع مثل "سورا" من "أوبن إيه آي" و"فيو 3" من "غوغل"، كما يأتي بعد اختبارات دامت أسابيع قبل الإطلاق العالمي.

وسوف يتمكن المستخدمون من تقليل أو زيادة كمية محتوى الذكاء الاصطناعي الذي يشاهدونه من خلال فتح إعداد "إدارة الموضوع" في التطبيق، ثم اختيار "المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي". وتشمل المواضيع الأخرى التي يمكن تقليلها أو زيادتها من خلال الفلتر الشؤون الجارية والموضة والجمال والرقص. هذا وأعلنت إدارة التطبيق صندوقاً بقيمة مليوني دولار أميركي لمحو الأمية حول الذكاء الاصطناعي، سيكون مخصصاً للخبراء والمنظمات لإنشاء محتوى تعليمي حول استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يضيف التطبيق الآن علامة مائية تقول "مُنشأ باستخدام الذكاء الاصطناعي" إلى المحتوى المولّد. وتقول المنصة إن هذه الخطوة سوف تساعد على منع المستخدمين من محاولة التهرب من عملية التصنيف. وتُلزم قواعد "تيك توك" صنّاع المحتوى بالإشارة بوضوح إلى المحتوى الذي يبدو واقعياً، لكنه من صنع الذكاء الاصطناعي، كما تحظر المنصة مقاطع التزييف العميق الضارة للشخصيات العامة أو الأحداث والأزمات. ويمكن حذف أي فيديو غير مشار إليه بوضوح على أنه مولّد بموجب القواعد ذاتها.

وكشفت إدارة "تيك توك" عن هذا التغيير في منتدى الثقة والسلامة الأوروبي السنوي في دبلن، حيث أعلنت أن هناك الآن 1.3 مليار مقطع فيديو على منصتها مُصنّفة على أنها مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، لكن يُحمّل أكثر من مائة مليون مقطع على "تيك توك" يومياً، مما يجعل محتوى الذكاء الاصطناعي جزءاً صغيراً فقط من إجمالي مخزونها، حتى الآن.

ونقلت صحيفة ذا غارديان عن المديرة الأوروبية للسياسة العامة للسلامة والخصوصية في "تيك توك"، جيد نيستر، أنه "نعلم من مجتمعنا أن الكثير من الناس يستمتعون بالمحتوى المُنتَج باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، من الفنون الرقمية إلى شروح العلوم، ونريد أن نمنح الناس القدرة على رؤية المزيد أو القليل منه، بناءً على تفضيلاتهم الخاصة".