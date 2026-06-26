تيك توك ويوتيوب يعطلان 4.7 ملايين حساب لأطفال في إندونيسيا

- عطّلت منصتا تيك توك ويوتيوب 4.7 ملايين حساب لأطفال دون 16 عاماً في إندونيسيا، استجابة لقواعد حكومية جديدة تهدف للحد من التنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي بين القاصرين. - تهدف الإجراءات الإندونيسية إلى تغيير سلوك المنصات نفسها، وتأتي ضمن توجه عالمي متزايد لتشديد الرقابة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، مستلهمة من تجارب دول مثل أستراليا والمملكة المتحدة. - أعلنت الإمارات حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاماً، لتصبح أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة، في إطار جهودها لحماية الأطفال.

عطّلت منصتا تيك توك ويوتيوب نحو 4.7 ملايين حساب لأطفال دون سن السادسة عشرة في إندونيسيا، تنفيذاً لقواعد جديدة فرضتها الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي للحد من مخاطر التنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي بين القاصرين.

وقالت وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية الإندونيسية ميوتيا حفيظ إن "تيك توك"، المملوك لشركة بايتدانس الصينية، عطّل 4.1 ملايين حساب، فيما أزال "يوتيوب"، التابع لشركة غوغل، نحو 600 ألف حساب، وأعربت عن أملها في أن تحذو بقية المنصات حذوهما. ولم تصدر "تيك توك" أو "غوغل" تعليقاً فورياً على هذه الأرقام.

وأصدرت إندونيسيا، في مارس/آذار الماضي، لائحة تُلزم منصات التواصل الاجتماعي التي تصنفها الحكومة "عالية المخاطر" بإلغاء حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً. وتشمل هذه المنصات حتى الآن "إكس"، و"إنستغرام" التابع لشركة ميتا، ومنصة الألعاب روبلوكس.

وقالت حفيظ، مساء الخميس، إن الهدف من الإجراءات لا يقتصر على تأخير وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بل يهدف أيضاً إلى "تغيير سلوك المنصات نفسها"، وأشارت إلى أن الوزارة تراجع حالياً تقارير التقييم الذاتي التي قدمتها الشركات بشأن التزامها بالقواعد الجديدة.

وتؤكد الحكومة الإندونيسية أن هذه القيود تستهدف الحد من التنمر الإلكتروني والإدمان على المنصات الرسمية، في خطوة تأتي ضمن توجه عالمي متزايد لتشديد الرقابة على استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي. وتسير إندونيسيا على خطى أستراليا، التي أقرت العام الماضي حظراً واسعاً على استخدام القاصرين منصات التواصل الاجتماعي بسبب المخاوف المتعلقة بتأثيرها في الصحة النفسية للشباب، وهي تجربة تتابعها دول عدة تسعى إلى تبني إجراءات مماثلة. كما أعلنت المملكة المتحدة، في يونيو/حزيران الحالي، أنها تعتزم توسيع القيود لتشمل منصات الألعاب الإلكترونية والبث المباشر أيضاً.

كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس الماضي، حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً، لتصبح أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة. وأوضح مجلس الوزراء الإماراتي، في قرار نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أنه "يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي".