"تيك توك" تطلق تقنية جديدة للتحقّق من العمر في الاتحاد الأوروبي

- تيك توك تطلق تقنية جديدة في أوروبا لتحديد أعمار المستخدمين، مستهدفة إزالة حسابات القاصرين دون 13 عاماً، بعد تجربة استمرت عاماً كاملاً في بريطانيا. - الاتحاد الأوروبي يضاعف جهوده لضمان فعالية وخصوصية التحقق من أعمار المستخدمين، وسط غياب طريقة عالمية متفق عليها، مع تعاون تيك توك مع مفوضية حماية البيانات الأيرلندية. - تزايد القيود العمرية على وسائل التواصل الاجتماعي عالمياً، مع حظر أستراليا استخدامها للمراهقين دون 16 عاماً، وسعي البرلمان الأوروبي والدنمارك لفرض قيود مماثلة.

قالت منصة تيك توك المملوكة لشركة بايتدانس، اليوم الجمعة، إنّها ستبدأ باستعمال تقنية جديدة لتحديد أعمار المستخدمين في أوروبا خلال الأسابيع المقبلة، مع تزايد الضغوط التنظيمية التي تواجهها من أجل كشف وإزالة حسابات القاصرين دون 13 عاماً.

وجاء الإعلان عن إطلاق التقنية الجديدة، وفق ما أوردته وكالة رويترز، بعد تجربة استمرت عاماً كاملاً في أوروبا، وهي تقوم على تحليل معلومات الملف الشخصي ومقاطع الفيديو المنشورة والمؤشرات السلوكية لتحديد ما إذا كان الحساب يعود إلى شخص قاصر. وبعد أن يتم تحديد هذه الحسابات، تتم مراجعتها من مشرفين متخصصين قبل اتخاذ القرار بحظرها من عدمه. وقد أزيلت آلاف الحسابات في بريطانيا خلال هذه التجربة.

وضاعف الاتحاد الأوروبي جهوده أخيراً للتدقيق في كيفية تحقّق منصات التواصل الاجتماعي من أعمار المستخدمين، وسط مخاوف من أن تكون الأساليب المعتمدة حالياً غير فعالة أو تنتهك الخصوصية. وعلى الرغم من الجهود الحثيثة، لا توجد في الوقت الحالي طريقة متفق عليها عالمياً للتحقق من عمر المستخدم مع الحفاظ على خصوصيته.

وبالتالي، في حال أراد مستخدم تعرّض حسابه للحذف نتيجة تقنية "تيك توك" الجديدة تقديم اعتراض، فعليه أن يستخدم تقنية تقدير العمر من خلال الوجه، المقدمة من مزود خدمة التحقق يوتي، إضافةً إلى التحقّق من بطاقات الائتمان والهوية الصادرة عن جهات حكومية.

وأوضحت "تيك توك" أن التقنية الجديدة صُممت خصيصاً لتتوافق مع المتطلبات التنظيمية في أوروبا، مشيرةً إلى أنها تعاونت مع مفوضية حماية البيانات الأيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، أثناء تطوير النظام.

وأصبحت أستراليا في ديسمبر/كانون الأول الماضي أوّل دولة في العالم تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على المراهقين دون سن 16 عاماً. في الوقت الحالي، يسعى البرلمان الأوروبي إلى فرض قيود عمرية على مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي. فيما ترغب الدنمارك بحظر هذه التطبيقات لمن هم دون 15 عاماً. كذلك، عبّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

، مطلع الأسبوع الحالي، عن انفتاحه على فكرة حظر وسائل التواصل على القاصرين، بعد أن كان معارضاً لها في السابق، مشيراً إلى قلقه من الأوقات الطويلة التي يقضيها الأطفال أمام الشاشات.