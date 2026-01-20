"تيك توك" تطرح تطبيقاً لمسلسلات المايكرودراما

- أطلقت تيك توك تطبيق "بايندراما" للمايكرودراما في أمريكا والبرازيل، محققاً مشاهدات ضخمة لمسلسلات مثل "الحب من النظرة الأولى". - التطبيق يتيح مشاهدة المسلسلات مجاناً دون إعلانات، مع توقعات بإضافة نظام اشتراكات مستقبلاً، مما يعكس تطور الفيديوهات الرأسية. - رغم فشل تجارب سابقة مثل "كويبي"، تتوقع "آول إند كو" أن تصل إيرادات المايكرودراما إلى 26 مليار دولار بحلول 2030، رغم شكوك المستثمرين حول تكاليف التسويق.

أطلقت منصة تيك توك بهدوء تطبيقاً جديداً للمايكرودراما، وهي مسلسلات ذات حلقات بالغة القِصَر معروضة بشكل رأسي على الشاشة. التطبيق يحمل اسم "بايندراما" وهو متاح للجمهور في أميركا والبرازيل. تصميم التطبيق يشبه "تيك توك"، لكنه يقتصر على عرض مسلسلات المايكرودراما. ووفقاً لإحصائيات التطبيق، حققت مايكرودراما "الحب من النظرة الأولى" 18 مليون مشاهدة، وتجاوزت مشاهدات كل من المسلسلات الثلاثة الأكثر رواجاً حالياً مئة مليون مشاهدة.

لكن نموذج تحقيق الربح على "بايندراما" لا يزال غير واضح. في منصات المسلسلات قصيرة الحلقات الشهيرة مثل "درامابوكس" و"ريلشورت"، يمكن للمشاهدين عادةً مشاهدة بعض حلقات المسلسل مجاناً قبل أن يُطلب منهم دفع 20 دولاراً أو أكثر أسبوعياً لمشاهدة باقي الحلقات، بينما حالياً يمكن للمستخدمين الدخول إلى التطبيق الجديد باستخدام حساباتهم على "تيك توك"، ومشاهدة جميع حلقات المسلسلات مثل "وقع الضابط في حبي" و"عودة الوريثة المطلقة" و"حبيبي الملياردير السابق غير المرغوب فيه" بالمجان. كما لا توجد إعلانات.

وأورد موقع بيزنس إنسايدر عن مؤسس شركة آول إند كو الاستشارية، هيرنان لوبيز، أن "اللافت في هذا المشروع هو إطلاقه لأول مرة من دون إعلانات، كما أنه لا يفرض رسوم اشتراك حتى الآن". وأضاف أن "بايندراما" يبدو كتجربة، ويتوقع أن يضاف إليه نظام تحقيق الدخل تدريجياً عبر الاشتراكات. وبحسبه "هذه علامة على تطور الفيديوهات الرأسية. سنشهد المزيد من الإعلانات هذا العام من شركات أخرى".

ولم يحقق هذا النوع من المسلسلات النجاح في بدايته. في 2020 انطلقت منصة بث للمسلسلات قصيرة الحلقات تُدعى "كويبي" بتمويل قدره 1.75 مليار دولار. وقدّمت المنصة حلقات لا تتجاوز مدتها عشر دقائق بمشاركة ممثلين مشهورين من هوليوود، لكن التجربة فشلت في جذب الجمهور وأُغلقت بعد ستة أشهر فقط.

أما الآن، فتقدّر "آول إند كو" أن المايكرودراما قد حقّقت 1.3 مليار دولار في الولايات المتحدة عام 2025، معظمها من المدفوعات المباشرة من المشاهدين. وبحسب مجلة فيرايتي، تتجه هذه الصناعة بخطى حثيثة نحو تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2030. ومع ذلك، بعض المستثمرين أبدوا شكوكاً حول نموذج العمل هذا، نظراً لارتفاع تكاليف التسويق اللازمة لجذب مستخدمين جدد.

و"بايندراما" ليست أول تجربة لـ "تيك توك" في مجال المايكرودراما. سبق أن أطلقت الشركة سابقاً قسماً في تطبيقها الرئيسي اسمه "تيك توك مينيز"، حيث يمكن متابعة حلقات متتالية من المسلسلات من دون مغادرة المنصة. "بايتدانس" نفسها، الشركة الأم لـ"تيك توك"، رائدة في مجال المايكرودراما من خلال تطبيقات مخصصة لهذا النوع في آسيا، مثل "ميلولو" و"ريد فروت".