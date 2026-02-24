"تيك توك" تتنبأ بترندات 2026... الواقع بلا فلاتر

- الواقعية تتصدر المشهد: تقرير TikTok Next 2026 يكشف عن تحول المستخدمين نحو محتوى غير مفلتر، حيث يفضل الجمهور القصص الحقيقية واللحظات العفوية بعيداً عن الكمال المصطنع، مما يعزز الاتجاهات المتجذرة في الصدق والوضوح العاطفي. - تطور الهوية والتفاعل: الهوية لم تعد تقليدية، حيث يعبر الأفراد عن أنفسهم من خلال اهتمامات وهويات فريدة، بينما تساهم التعليقات والصور في خلق لغة بصرية جديدة، مما يعزز التفاعل الثقافي. - استراتيجيات النجاح: لتحقيق النجاح، ينصح التقرير ببناء تواصل إنساني، إظهار جوانب متعددة من الشخصية، واستغلال التعليقات كمساحة إبداعية، مع استخدام أدوات تحليلية لتتبع الترندات والمشاعر.

أصدرت إدارة منصة المقاطع القصيرة تيك توك تقريرها السنوي السادس TikTok Next 2026، الذي يتنبأ بتوجهات المستخدمين. بحسب التقرير في هذا العام، تتلاشى الأوهام والنظرة الرومانسية، ويركز الجمهور على الواقع بلا فلاتر. تقترح المنصة في التقرير مجموعة من النصائح والأدوات، التي تساعد على استغلال الترندات لتحقيق الانتشار والتفاعل.

يوضح التقرير أنه، في عام 2026، "سيأتي الناس إلى تيك توك لمشاهدة القصص غير المفلترة، ولحظات ما وراء الكواليس، إذ ستعرض العلامات التجارية الأكثر تأثيراً العملية الحقيقية والأشخاص بدلاً من الكمال المصطنع". ويضيف أنه "مع تحوّل الجمهور من الهروب إلى الوضوح، أصبح الوهم أقل تمكيناً وأكثر تجنباً، ما يفسح المجال لاتجاهات متجذِّرة في الصدق والتأكيد العاطفي الحقيقي".

تضيف "تيك توك" أن "الناس يتوقون إلى الواقعية أكثر من الرومانسية، ما كان يُعتبر في السابق منسقاً ببراعة أصبح الآن يبدو مُنمقاً بإفراط"، و"تُستبدَل منصات الخيال بمحتوى أكثر واقعية وفائدة وعاطفية، ما يساعدهم على الشعور بالحضور وعدم التشتت".

يلفت التقرير إلى أن "الهوية لم تعد مرتبطة بالمفاهيم التقليدية. يعبّر الناس عن أنفسهم من خلال اهتمامات متعددة، ومجتمعات متخصصة، وهويات فريدة، مما يساهم في بناء ثقافة يشعرون أنها مصممة خصيصاً لهم".

أثناء ذلك "تتحرر العلامات التجارية والمبدعون من القوالب النمطية المعتادة، ويكشفون عن جوانب مختلفة من شخصياتهم"، فيما "تساهم تفاعلات التعليقات بالصور على تيك توك في ابتكار لغة بصرية جديدة. يراكم الجمهور ردود أفعالهم، ويعيدون إحياء النكات المصورة، ويجعلون من التعليقات مساحةً خاصةً بهم".

ومن أجل تحقيق النجاح في "تيك توك" في 2026 تَنصح إدارتُه بالآتي: