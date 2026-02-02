"تيك توك" تبرّر انقطاعات فرع الولايات المتحدة بالعاصفة الثلجية

- عودة تيك توك بعد انقطاع: أعلنت الإدارة الجديدة لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة عن عودة التطبيق بعد انقطاع بسبب عاصفة ثلجية أثرت على مركز بيانات تديره أوراكل، مما أثر على تجربة المستخدمين البالغ عددهم 220 مليوناً. - صفقة جديدة وتأثيرات العاصفة: في يناير، أبرمت الولايات المتحدة صفقة لإنشاء كيان منفصل لتيك توك، مما أدى إلى مشاكل في النشر والبحث بسبب العاصفة، واستمرت الأعطال رغم محاولات الحل. - شكوك رقابية وانتقال المستخدمين: تزامنت الأعطال مع مظاهرات ضد توقيف المهاجرين، مما أثار شكوكاً رقابية ودفع المستخدمين للانتقال إلى منصات أخرى مثل أبسكرولد.

أعلنت الإدارة الجديدة لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، أمس الأحد، عودة عمل التطبيق، بعد انقطاعات الأيام الأخيرة التي أثرت سلباً على تجربة المستخدمين البالغ عددهم أكثر من 220 مليوناً. وبرّرت الشركة الانقطاع بالعاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة الأسبوع الماضي، والتي تسببت بحسبها في انقطاع الخدمة بمركز بيانات تديره شركة أوراكل، المركز المسؤول عن عمليات "تيك توك أميركا".

وأوضحت شركة تيك توك في منشور لها على منصة إكس: "لقد نجحنا في إعادة تطبيق تيك توك إلى وضعه الطبيعي بعد انقطاع كبير ناجم عن سوء الأحوال الجوية الشتوية، والذي أدى إلى توقف مركز بيانات رئيسي في الولايات المتحدة تديره شركة أوراكل. تسببت العاصفة الشتوية في انقطاع التيار الكهربائي، مما أدى إلى مشاكل في الشبكة والتخزين في الموقع، وأثر على عشرات الآلاف من الخوادم التي تساهم في استمرار عمل تيك توك في الولايات المتحدة. وقد أثر ذلك على ميزات أساسية عدة في التطبيق، بدءاً من نشر المحتوى واكتشافه، وصولاً إلى عرض عدد الإعجابات والمشاهدات في الوقت الفعلي".

وفي يناير/كانون الثاني، أبرمت الولايات المتحدة صفقة لإنشاء كيان منفصل لـ"تيك توك". واستحوذ تحالف استثماري أميركي على حصة أغلبية تبلغ 80%، بينما احتفظت شركة بايت دانس بالنسبة المتبقية البالغة 20%. الصفقة تزامنت مع العاصفة الثلجية، ومنذ ذلك الحين واجه المستخدمون بعض المشاكل في ميزات مثل النشر والبحث داخل التطبيق، بالإضافة إلى بطء في تحميل الصفحات وانقطاع الاتصال. أشار "تيك توك" إلى أن صناع المحتوى قد لا يحصلون على أي مشاهدات لمنشوراتهم حتى حل المشكلة. وفي وقت لاحق، صرّحت الشركة بأنها تعمل على حل المشكلة، إلا أن الأعطال استمرت، وواجه المستخدمون صعوبات في نشر المحتوى.

هذه الأعطال ربطها معلقون كُثُر بشكوك رقابية، خصوصاً وأنها تزامنت أيضاً مع مظاهرات حاشدة في أميركا ضد عمليات توقيف المهاجرين غير الشرعيين في البلاد. تسبّبت الأعطال والشكوك في انتقال مستخدمين إلى منصات أخرى، ما جعلها تحقق أرقاماً كبيرة في عدد التنزيلات، وعلى رأسها تطبيق أبسكرولد، المملوك لرجل الأعمال الفلسطيني الأسترالي، عصام حجازي.