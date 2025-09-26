"تيك توك" بين قبضة المستثمرين الأميركيين والنفوذ الإسرائيلي

- يواجه تطبيق "تيك توك" تهديدات بالاستحواذ من مستثمرين أميركيين مرتبطين بإسرائيل، مما يثير مخاوف من الرقابة على المحتوى الفلسطيني. - تحت إدارة بايدن، تم إجبار "بايتدانس" على بيع فرع "تيك توك" الأميركي لحماية البيانات، ومع عودة ترامب، تم تمديد آجال الحجب، مما أثار جدلاً حول نشر مقاطع توثق العدوان الإسرائيلي. - المستثمرون المحتملون لديهم تاريخ من دعم إسرائيل، مما يثير مخاوف من قمع المحتوى الناقد، لكن المحللين يرون أن السيطرة على "تيك توك" لن تغير الرأي العام الأميركي الشاب المتعاطف مع فلسطين.

إذا مضت مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نهايتها، فقد يصبح كل من لاكلان مردوخ ومايكل ديل ولاري إليسون مستثمرين محتملين في صفقة شراء "تيك توك". التطبيق الذي شكّل خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة مساحةً أقلّ تقييداً لظهور الصوت الفلسطيني ومشاهد التضامن مع الفلسطينيين يبدو اليوم مهدداً بالوقوع تحت نفوذ مستثمرين أميركيين ذوي ارتباط وثيق بالاحتلال. السؤال المطروح: هل يشكّل هذا التحوّل بداية مرحلة جديدة من الرقابة والحجب، تُخفي حقيقة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل عن الرأي العام الأميركي الذي بدأ يستيقظ ويتضامن مع الفلسطينيين؟

وُقِّعَت في عهد جو بايدن، وبأغلبية من الحزبين، تشريعات تجبر شركة بايتدانس الصينية على بيع فرع "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى مستثمرين أميركيين أو مواجهة الحجب، تحت ذريعة تمرير بيانات الأميركيين إلى السلطات الصينية. ومنذ عودة ترامب إلى السلطة في ولايته الثانية، عمل على تمديد آجال تنفيذ الحجب، ممهداً في الوقت نفسه لصفقات تتيح إبقاء فرع التطبيق تحت السيطرة الأميركية.

حجب "تيك توك" بدفع إسرائيلي

لكن على عكس المبرر المعلن المتعلق بأمن البيانات، برزت أدلة على أن تسارع خطوات الحجب ارتبط بالسماح بنشر مقاطع توثّق الدمار والعدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. فقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن "الزخم الجديد بشأن حظر تيك توك في الولايات المتحدة يرجع جزئياً إلى الغضب من مقاطع الفيديو حول الصراع بين إسرائيل وحماس". كما نقلت عن عضو الكونغرس الديمقراطي رجا كريشنامورثي أن الحرب على غزة كانت سبباً رئيسياً دفعه إلى دعم الحظر. من جهته، وجّه السيناتور الجمهوري جوش هاولي رسالة إلى إدارة بايدن يدعو فيها إلى الحجب، مشيراً صراحةً إلى "انتشار المحتوى المناهض لإسرائيل على تيك توك" باعتباره أحد الأسباب الأساسية لدعوته.

المستحوذون الجدد المحتملون وإسرائيل

من أبرز الأسماء المطروحة للاستحواذ على التطبيق روبرت مردوخ وابنه لاكلان مردوخ، مالكا شبكة فوكس نيوز اليمينية الداعمة بقوة لإسرائيل، ومجموعة نيوز كورب الإعلامية. تملك العائلة أيضاً صحيفة نيويورك بوست التي اعتادت مهاجمة الناشطين المؤيدين لفلسطين وتلميع صورة جيش الاحتلال. أما مايكل ديل، مدير شركة ديل تكنولوجيز، فقد ارتبط اسمه بتزويد جيش الاحتلال بالتقنيات والبيانات التي عزّزت قدراته في حروبه على غزة ولبنان، إلى جانب دعم مؤسساته الأمنية مباشرة أو عبر شركات ناشئة تستحوذ عليها "ديل" في إسرائيل. وينضم إلى القائمة لاري إليسون، المدير التنفيذي لشركة أوراكل، المعروفة بقربها من ترامب وتشديدها الرقابة الداخلية على أي نشاط مؤيد للقضية الفلسطينية. تعاونت "أوراكل" مع الحكومة الإسرائيلية في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية العسكرية، فيما سبق لإليسون أن عرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانضمام إلى مجلس إدارة الشركة، ودعاه إلى جزيرته الخاصة في هاواي.

خلفيات المستثمرين المرشحين للاستحواذ تثير مخاوف واسعة من قمع كل محتوى ناقد لإسرائيل. ومع ذلك، يشير مقال للكاتب روس باركان في مجلة نيويورك إلى أن السيطرة على "تيك توك" لن تكون كافية لقلب اتجاه الرأي العام الأميركي الشاب. يقول باركان: "إذا قُمِع المؤثرون المتضامنون مع فلسطين وحُذفت صور الحرب من المنصة، فستظل هناك مصادر بديلة كالأخبار السائدة ويوتيوب وريديت وحتى إكس. لا يمكن لتيك توك، حتى تحت إدارة أوراكل، أن يكسب هذه الحرب الدعائية. الأميركيون دون سن الأربعين انقلبوا بشدة على إسرائيل، ولا يمكن فعل شيء على المدى القريب لتغيير هذا الواقع. عملياً، قمع حرية التعبير ببساطة لا يُجدي نفعاً".