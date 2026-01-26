"تيك توك" الجديد في أميركا ينطلق بالأعطال

- تعرض تطبيق تيك توك لأعطال في الولايات المتحدة بعد إبرام اتفاق لإنشاء كيان جديد، حيث اشتكى المستخدمون من صعوبة تحميل التطبيق وعدم عمل الميزات بشكل صحيح، بما في ذلك خوارزمية صفحة "من أجلك". - أبلغ مستخدمون على "داون ديتيكتور" عن مشاكل في نشر المحتوى، حيث لا يراه أحد، مع عدم عمل الأدوات والأصوات، مما أثار تساؤلات حول سبب هذه الأعطال. - يأتي ذلك بعد إعلان تيك توك عن اتفاق لإنشاء كيان جديد في الولايات المتحدة، حيث تملك جهات أميركية الحصة الكبرى بنسبة 80.1%، مما يتيح تفادي حظر التطبيق.

ضربت الأعطال تطبيق تيك توك، في أول عطلة نهاية أسبوع بعد إبرام اتفاق لإنشاء كيان جديد له في الولايات المتحدة. ولاحظ موقع رصد الأعطال داون ديتيكتور هذه المشاكل في ولايات أميركية عدة، حيث اشتكى المستخدمون من صعوبة في تحميل التطبيق؛ وحتى بعد التحميل، لا يعرض التطبيق التعليقات أو الميزات الأخرى بانتظم، ويبدو أن خوارزمية صفحة "من أجلك" لا تعمل على نحو صحيح.

في تعليقات "داون ديتيكتور" كتب مستخدم: "عندما أنشر محتوى، لا يراه أحد، والأدوات لا تزال لا تعمل، والأصوات أيضاً لا تعمل"، ورد عليه مستخدم آخر: "نفس المشكلة يا صديقي. ويبدو أنها مشكلة في الحساب. موقعي في مكان آخر، لكن حسابي موجود في الولايات المتحدة، وأواجه نفس المشكلة". وجاء في تعليق: "يا أخي، تطبيق تيك توك يتصرف بشكل غريب".

وتساءل معلق: "أين ذهب الجميع؟"، وتساءل تعليق ثانٍ: "هل أنا الوحيد الذي يواجه هذه المشكلة؟ أم إن الفيديو الذي أنشره لا يراه أحد؟ أم إن معالجة الفيديو تستغرق وقتاً طويلاً جداً، أم إن الأدوات اختفت؟". وعلّق مستخدم آخر: "ظننتُ في البداية أن السبب هو نفاد صبري عندما استغرق تسجيل الدخول وقتاً طويلاً، فبدأت بالضغط على الزر مرات عدة. مرّت 18 ساعة كاملة ولا تزال المشكلة قائمة".

وتأتي هذه الشكاوى بعد أيام فقط من إعلان "تيك توك"، الخميس الماضي، عن إبرام اتفاق لإنشاء كيان جديد في الولايات المتحدة، ما يسمح بتفادي حظر التطبيق وإنهاء معركة قانونية امتدت لسنوات حول مستقبله في السوق الأميركية. وبموجب الاتفاق يُنشأ مشروع جديد تملك فيه جهات أميركية الحصة الكبرى (نسبة 80.1%). وتشمل هذه الجهات مستثمرين مثل "أوراكل" التابعة للملياردير لاري إليسون، وشركة الاستثمار الخاص "سيلفر ليك"، وصندوق "إم جي إكس" من أبوظبي، إلى جانب استثمارات من شركة الاستثمار التابعة للملياردير مايكل ديل مؤسس "ديل تكنولوجيز"، بينما تحتفظ "بايتدانس" بنسبة 19.9%.