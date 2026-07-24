تونيا ميشيالي: "عشتُ تجربة التهجير فصرت أفهم المهاجرات تماماً"

- تونيا ميشيالي، المخرجة القبرصية، تستلهم أعمالها السينمائية من تجاربها الشخصية كلاجئة وقضايا المرأة، مركزة على معاناة النساء في مجتمع بطريركي من خلال أفلام مثل "الأسد خلفي" و"وقفة مؤقتة". - في عملها الأخير، تعاونت مع كاتبتين لتطوير سيناريو يعبر عن الأمومة بشكل مختلف، مستفيدة من تجربتها كأم، مما يعكس قدرتها على دمج تجاربها الشخصية مع قضايا أوسع. - تؤمن تونيا بقوة السينما في إحداث تغيير اجتماعي، وتخطط لمشروع ثلاثي يتناول مواضيع الغربة والاختلاف، مستمرة في استكشاف قضايا المرأة بطرق مبتكرة.

تونيا ميشيالي (مخرجة وسيناريست ومنتجة قبرصية) عاشت تجربة النزوح في بلدها، بسبب صراعات سياسية. تعترف بأنها تعتمد على إحساسها وغريزتها الإنسانية في اتخاذ قرارات سينمائية كثيرة. خياراتها الفنية لا تنفصل عن عالم المرأة الذي تنتمي إليه. أغلب أفلامها تُناقش أموراً وقضايا حساسة تتعلق بالنساء. لا تكتفي بقضايا الهجرة والمجتمع البطريركي، إذ تُعبّر أيضاً عن احتياجاتهن ومعاناتهن ومخاوفهن وتجاربهن المتعثرة.

شارك "الأسد خلفي" (The Lion At My Back) بمسابقة الكرة الكريستالية، بالدورة الـ60 (3 ـ 11 يوليو/ تموز 2026) لمهرجان كارلوفي فاري، ونال الجائزة الكبرى للجنة Ecumenical. لجديدها هذا علاقة بفيلمها الأول، "وقفة مؤقتة" (Pause، إنتاج 2018): تعاني إلبيدا (ستيلا فيروجانا) قسوة زوجها واستغلاله إياها، وترغب في التحرر من قيوده، بالخيال أو بمحاولة الهرب أو بالاستسلام. لكنها لا تكفّ عن التفكير بمصيرها، وبمواجهة ذاتها العالقة. أحداث جديدها تدور في قبرص: امرأة تسعى إلى استعادة حضانة ابنتها، بينما تتعافى من الإدمان. إنها عالقة في دوامة التقاضي. أثناء ذلك، تلتقي مراهقة سنغالية لاجئة، تبحث عن مسكن يؤويها.

(*) جديدك تنويعة أخرى عن هموم النساء. ماذا عن تطويره؟ كيف ولدت فكرته؟

سعيدة أنك شاهدت فيلمي الأول. كلامك صحيح عن بنائي عليه. طبعاً هناك تشابه كبير بين الأمور التي تؤرقني، والتي أريد التحدث عنها. أنا شغوفة بقضايا المرأة، التي أراها متشابهة جداً، مهما اختلفت البلدان، أو بَعُدت المسافات. عندما مررت بجلسات العلاج في فيلمي الطويل الأول (تضحك بسخرية ـ المحرّرة)، لأني أعتبر عملي السينمائي نوعاً من علاج نفسي، اضطررت إلى إدخال أشياء تخصّني لأحكي عنها. ثم شعرت بضرورة الانتقال إلى نوع آخر من الأمور في حياتي، لتسليط الضوء عليها، لأنها تمسّ آخرين. لديّ ابنة مُراهقة، تربطني بها علاقة مميزة جداً، لكنها علاقة مُعقّدة ومليئة بالتحديات، ما جعلني أشعر بأني أنمو وأتطور. أردت توثيق هذه التجربة بفيلم يُعبّر عن تقديري للأمومة.

في الوقت نفسه، لأني لاجئة من قبرص، اضطررنا، عائلتي وأنا، إلى النزوح من وطني، وكنت أبلغ عاماً واحداً. إنها تجربة مؤلمة: اختبار النزوح والعيش في البلد نفسه. ظللت أعاني آثار هذه الصدمة فترة طويلة. لذا، أتفهّم شعور اللاجئين ومعاناتهم أكثر من أي شخص لم يمرّ بهذه التجربة، أو لم تمرّ عائلته بمثلها. عندما وصل عدد كبير من طالبي اللجوء إلى قبرص، بخاصة نساء أفريقيات، اقتربت من كثيرات منهن إنسانياً. أعجبتني قدرتهن على الصمود، وتمتّعهن بروح إيجابية، وامتنانهن للحياة. أحياناً، لم أصدّق ما مرت به هؤلاء النساء. مع ذلك، لا يزلن يتمتّعن بنظرة إيجابية وشاعرية للحياة. أردت جمع كل هذه المشاعر في نسيج سينمائي.

(*) كيف تعرّضت للنزوح وبقيت في البلد؟

عام 1974، احتلّت تركيا ثلث جزيرة قبرص، الذي كنت وأهلي نعيش فيه، فاضطررنا إلى الهجرة. تركنا منزلنا في أوغوستا، مسقط رأسي، وانتقلنا أولاً إلى ليماسول، وأصبحت نازحة ببلدي.

(*) كتبتِ سيناريو الفيلم مع ديان جونز وسيمونا نوبيل. هل الكتابة المشتركة يسيرة، أم هناك خلافات واختلافات، رغم الهموم المشتركة للنساء؟ كيف تطوّرت الكتابة؟

بدأت أنا بالفكرة والكتابة. كتبت مسوّدة واحدة، ثم التقيت كاتبتين، أميركية وإيطالية، في ورشة عمل. أخبرتاني أنهما كتبتا سيناريو عن الأمومة. سألتاني إن كنت أرغب في إخراجه. أعجبني السيناريو كثيراً، لكني أريد أن أحكي عن الأمومة بشكل مختلف. قلت لهما: لم لا تنضمان إليّ، فنكتب معاً فيلمنا. هذا ما حصل، وكان ذلك في فترة كورونا. تبادلنا أفكاراً كثيرة، وكتبنا نصوصاً. كانت فترة مهمة، خصوصاً في فترة الإغلاق في العالم كله. أتذكر أننا وصلنا إلى المسودة الثالثة. في مرحلة من الكتابة والنقاش، قلت لهما: علينا التوقف الآن. أريد التركيز على صوتي أنا في هذه القصة، والتفكير في كيفية طبع بصمتي الخاصة مخرجةً. بعدها، واصلت الكتابة، فكتبت مسودة أخرى بمفردي، مختلفة تماماً. لكن، لا يمكن إنكار أننا عملنا معاً فترة غير قصيرة. كانت عملية مختلفة وصعبة، لكنها جيدة نفسياً وعقلياً. كنا نجتمع يومياً. العمل معهما ممتع للغاية. كنا نبذل جهداً كبيراً.

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(*) في ختامه، أهديته إلى الأمهات والبنات، وإلى ابنتك، ثم إلى أماني أينما كانت. من أماني؟

فتاة من الصومال، كانت ستؤدي دور مرياما. لم تكن ممثلة، بل طالبة لجوء. قصتها مشابهة لقصة مرياما. عندما التقيتها، شعرت أنه سيكون رائعاً تأديتها هذه الشخصية، فتحدثت معها وأعجبتها الفكرة. فتاة ذكية جداً. قالت: "لا مانع لديّ. سيكون الأمر مُريحاً، وربما علاجاً". لكن، في اللحظات الأخيرة، اختفت من قبرص، لأن عائلتها تطاردها، وشعرَتْ بالتهديد والخطر، فغادرَتْ. ظللت أبحث عنها أسبوعاً. لم تكن تردّ على مكالماتي. قلقت عليها ليس بسبب عدم أدائها الدور، أو بسبب رغبتي في إنجاز الفيلم، بل لخشيتي عليها وعلى حياتها، لأني أعرف قصتها. لاحقاً، اتصلَتْ بي واعتذرَتْ لأنها اضطرّتْ إلى المغادرة. أخبرتني أنها بخير من دون أن تخبرني بمكانها. للأسف، لم أعد أعرف عنها شيئاً الآن.

(*) كيف اخترتِ سوخنا ديالو بديلاً منها؟

تواصلت مع مديرة اختيار الممثلين في اليونان. ساعدتني مع زملائها في إيطاليا وفرنسا وغانا وأفريقيا. عند لقائي سوخنا، الممثلة من فرنسا، اقتنعت بها. اختيارها مخاطرة، لأني لم أكن متيقّنة من انسجامها مع إيلينا كالينيكو، التي أثق بقدرتها، وأراها ممثلة جيدة، لكن، كما تعلمين، أحياناً يكون التناغم بين الممثلين صعباً. مع هذا، محظوظة أنا. أعتقد أن الأمر حصل بفضل حدسي، فأنا أعتمد على الحدس كثيراً في عملي.

(*) وكيف اخترت إيلينا (ستيلا)؟ إنها رائعة ومفعمة بالحيوية والصدق في الأداء.

عرفتها عبر مسلسلات شاركت بها. أعرف أنها ممثلة عظيمة، وأنها ستناسب الدور، بخاصة بسبب بنيتها الجسدية، وملامح وجهها الخشنة، فهي تجمع بين الخشونة واللطف. لذا، تواصلت معها. التقينا مرات عدة لأرى إن كانتا ستتناغمان معاً، وإن كنا نستطيع الوثوق ببعضنا. فإذا لم أستطع الجلوس مع شخص، لن أستطيع العمل معه.

(*) ما أصعب مشهد أقلقك في التصوير، تقنياً أو عاطفياً؟

عاطفياً، عندما جلستا على البحر، ورأتا القارب والطفلين يلعبان، فتقول مرياما: "عندما يكون الأسد خلفك والبحر أمامك، ستختارين البحر مهما كلّفك الأمر". تلك اللقطة مهمة جداً لي، لأنها جوهر الفيلم. هناك مشهد لم يكن صعباً تقنياً، بل مادياً، لأنه تطلّب ممثلي كومبارس كثيرين. لم يكن لديّ ما يكفي من المال لدفع أجورهم، فدعوت المتدربين إلى المشاركة، وبدورهم دعوا أصدقاءهم. كأنها حفلة مجانية.

هناك مشهد لن أقول إنه لم يكن صعباً، بل مهماً: مع ستيلا في النادي. التحدّي كبير للطرفين. أعني مشهد وجودها في القفص مع الرجال، الذي تطلّب الكثير نفسياً وجسدياً. هذا صعب أيضاً على الممثلين. سعيدة جداً لأنهم جميعاً وثقوا بي مخرجةً. عملنا على المشهد كثيراً. تحدثنا وتدربنا عليه، وبذلنا جهداً كبيراً فيه.

(*) كيف بدأت مسيرتك المهنية مخرجة أفلام؟ لماذا اخترت السينما؟

منذ صغري، أشعر بالاختلاف، وأميل إلى الفن. عائلتي لم تكن فنية، ولم تعمل في الفن. لذا، لم أملك الشجاعة لأخبرهم برغبتي في دراسته. كَتَمْت هذا الشعور بداخلي سنوات طويلة، وعندما حان وقت الدراسة، اخترت إدارة الفنادق والمطاعم، التي بدت لي أقرب ما يكون إلى الفن، لأنها تتضمن الطبخ، وهذا غريب بالنسبة إلي. درست هذه الإدارة، ولم يعجبني الأمر. عدت إلى المنزل وقلت لوالديّ: "لا أستطيع فعل هذا. لن أستطيع مواصلة الدراسة". أقنعني أبي بإكمالها، والحصول على شهادة، ثم الالتحاق بأي مجال أريده بعد دخولي الجامعة. فدرست إنتاج الأفلام. استغرق الأمر مني وقتاً طويلاً قبل البدء في السينما. لم أجرؤ. فعلت ذلك بهدوء، ومتأخرة بعض الشيء.

(*) قلتِ إنكِ كنت تشعرين بميولك الفنية، فلماذا اخترت السينما، لا الرسم أو الشعر أو الموسيقى؟

كنت مهووسة بالأفلام منذ صغري. أعشقها. لا أعرف لماذا. كان الأمر ساحراً. كنت دائماً أهتم بمشاهدة حفلة توزيع جوائز الأوسكار، ووالدتي تشاهد أفلاماً كثيرة، فتعلّمت منها. كنت أشاركها ذلك وأنا طفلة. لم أكن أجيد الرسم. أحببت الموسيقى، لكن لم يكن لدي صوت جيد. ربما لم يكن هناك خيار آخر. لا أعرف. السينما جذبتني بسحرها.

(*) هل تعتقدين أن فيلمك يمكنه التأثير في عالمنا، أو مجتمعنا اليوم؟ هل تؤمنين بقدرة السينما؟

أكيد أؤمن بدور السينما وتأثيرها. مهمّ لي أن يبقى الفيلم عالقاً في أذهان المشاهدين حتى نهايته، بل حتى لوقت طويل بعد خروجهم من الصالة. أعتقد أن هذا جوهر السينما، التي تُعتبر أيضاً ترفيهاً. هذا نوع مختلف من السينما، لكني أحب السينما التي تدفع إلى التفكير.

أتمنى أن يبقى فيلمي في أذهان الجمهور، بخاصة أنه يتحدث عن امرأتين تعيشان على هامش المجتمع، وعن نساء يكافحن من أجل الاندماج، والحصول على الاحترام والثقة، والنضال من أجل الكرامة. إنهن يكافحن من أجل أن تُسمع أصواتهن، ومن أجل الشعور بالأمان. هذا حق أساسي لهن، نحن نتجاهله، والرجال يتجاهلونه. هناك جرائم كثيرة ـ قتل نساء بقبرص تحديداً. الأمر جنوني في العالم. لذا، آمل أن يخاطب الفيلم الناس، ويُحدث تغييراً، ولو بسيطاً، ويمنح الأمل في العثور على حلّ لهذه المشكلة.

(*) أعتقد أنك تجدين نفسك في الأفلام الروائية أكثر من الوثائقية. لديك فيلم قصير واحد من تسعة.

ـ هذا صحيح. أخرجت فيلماً وثائقياً قصيراً واحداً في فترة كورونا. لا أفكر في صنع الوثائقي، رغم أني أنجذب إليه. أعتقد أني سأُخرج في وقت ما فيلماً هجيناً (هايبرد)، فأنا معجبة بهذا الأسلوب. الآن، أحتاج إلى وقت لاستيعاب ما قمت به وفكّرت فيه. لا أعرف. في وقت ما، ربما أعمل هذا الفيلم الهجين، أو مزيداً من أفلام الفانتازيا، لأني بمراهقتي كتبت كثيراً.

(*) ماذا عن مشروعك المقبل؟

ـ لديّ مشروع فيلم فانتازيا عن امرأة، سيكون الجزء الثالث من هذه الثلاثية. امرأة تشعر بالغربة، كأنها تعيش على هامش المجتمع. تشعر بالاختلاف، ولا تعرف كيف تتعامل مع رغباتها الداخلية. لن أقول الكثير، لكنها ستدخل عالماً خيالياً، فيه مخلوقات غريبة، ستشعر بانجذاب إليها. هكذا تجد نفسها. سيكون هناك أيضاً حيوانات أليفة، وعصابة ذكور يصطادون هذه المخلوقات.

كما ترين، ستتناول الأحداث المواضيع نفسها. أعلم أني أكررها، لكني أضعها في سياق مختلف.