تونس في صيفها الغنائي... مهرجانات بصوت مرتفع

- تعود أنغام إلى مهرجان قرطاج بعد غياب طويل، رغم خلافات حول الأجر، بينما تستعد إليسا للمشاركة بعد حملة جماهيرية واسعة، مع توقعات بحفل افتتاح استثنائي لصابر الرباعي. - يضم مهرجان قرطاج عروضاً متنوعة تشمل الشاب خالد، ميادة الحناوي، وائل جسار، وتامر عاشور، مع ختام مميز لماجدة الرومي، بينما يركز مهرجان الحمامات على الموسيقى البديلة والطرب الأصيل. - يشارك ملحم زين وآدم في مهرجان الحمامات، بينما يحيي حكيم حفلاً في مهرجان الدقة، ويختتم لطفي بوشناق الفعاليات.

لم يصمد الاتفاق بين المغنية المصرية أنغام ولجنة مهرجانات قرطاج الدولية، بعدما تقرر أن تعود صاحبة "حاجة خاصة" إلى المسرح في أغسطس/آب المقبل لإحياء ليلة ضمن الدورة الستين للمهرجان. بحسب المعلومات، فإن الخلاف كان بسبب الأجر الذي دفعته لجنة المهرجان، ولم يرضِ إدارة أعمال أنغام، وكان من المنتظر عودتها بعد أكثر من 15 عاماً من غيابها عن الحفلات والمهرجانات في تونس.

بدورها، أعلنت المغنية اللبنانية إليسا عن قبولها المشاركة في المهرجان في الصيف المقبل، وجنّدت ماكينتها الإعلامية للترويج لهذه المشاركة التي جاءت بناء على طلب الجمهور، بحسب ما أورد مكتب إليسا، الذي شنّ حملة طوال الأشهر السابقة للمطالبة بإحياء إليسا حفلاً في الدورة الستين للتظاهرة. كانت آخر مشاركة في مهرجان قرطاج لإليسا عام 2019.

يتصدر مهرجان قرطاج الدولي المشهد الثقافي في تونس بإرثه العريق، وكانت لجنته أعلنت منذ أسابيع أن الفنان التونسي صابر الرباعي سوف يفتتح الدورة الستين، لما يمثله بالنسبة إلى الجمهور والفعالية، في سهرة يُتوقع أن تكون استثنائية يمتزج فيها الإبداع التونسي من خلال صوت الرباعي وجمهوره التونسي.

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وسيكون لعشاق الموسيقى العالمية والراي موعد مع المُغني الشاب خالد، ليعيد إحياء أجمل أغانيه التي رددتها الأجيال، والجمهور سيكون على موعد أيضاً خلال فعاليات المهرجان مع الفنانة السورية ميادة الحناوي، والفنان وائل جسار وتامر عاشور، إضافة إلى عرض Boudchart، ثم إليسا. والختام سيكون مع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.

أما مهرجان الحمامات الدولي، فقد اختار هذا العام توليفة فنية تجمع بين الموسيقى البديلة، والطرب الأصيل، والأنماط الشبابية، بداية مع المغني التونسي ظافر يوسف، إذ سيؤدي مزيجه الشهير من الموسيقى الصوفية والجاز.

كذلك، يشارك ملحم زين في سهرة السادس من أغسطس، بعد غياب ثماني سنوات عن تونس، ويشارك أيضاً آدم في مهرجان الحمامات في 11 أغسطس المقبل، إذ سيحيي ليلة ثانية ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي، ويشاركه في بنزرت الشاب مامي الليلة نفسها.

ويشارك المغني الشعبي المصري حكيم في ليلة واحدة من مهرجان الدقة الدولي في تونس، على أن يُختتم المهرجان مع الفنان لطفي بوشناق.