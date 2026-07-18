تونس: تضامن نقابي مع صحافيين في قضية رفعها المنصف المرزوقي عام 2015

- النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تعبر عن تضامنها مع الصحافيين حمزة البلومي وإنصاف البوغديري، وتطالب بمراجعة الحكم الغيابي بسجنهما لمدة عام وتغريمهما، على خلفية قضية تعود إلى عام 2015 رفعها الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي. - النقابة تؤكد على ضرورة ضمان محاكمة عادلة للصحافيين، مشيرة إلى أهمية التمييز بين الخطأ المهني والجريمة الجزائية، وتدعو إلى احترام خصوصية قضايا النشر والإعلام. - الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ينتقد الحكم القضائي، معتبراً أنه جاء متأخراً ولا قيمة له، ويحمّل الإعلام جزءاً من مسؤولية الأوضاع في تونس، داعياً إلى استعادة مسار الثورة.

عبّرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، اليوم السبت، عن تضامنها الكامل مع الصحافيين حمزة البلومي وإنصاف البوغديري، مطالبةً محكمة الاستئناف في تونس بمراجعة الحكم الغيابي الصادر بحقهما، والذي يقضي بسجن كل منهما لمدة عام، إلى جانب تغريمهما، على خلفية قضية تعود إلى عام 2015 رفعها الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.

وأوضحت النقابة، في بيان، أنها فوجئت بصدور الحكم الاستئنافي الغيابي، مشيرة إلى أن القضية تعود إلى بث قناة "الحوار التونسي" ضمن برنامج "اليوم الثامن"، في 15 مايو/أيار 2015، مقطع فيديو تضمن تصريحات منسوبة إلى المنصف المرزوقي أثارت جدلاً بشأن سياقها ومدى مطابقتها للمادة الأصلية. وأضافت أن المرزوقي تقدم آنذاك بشكوى إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، التي قررت إيقاف بث البرنامج لمدة أسبوع، كما رفع لاحقاً شكوى جزائية أمام المحكمة الابتدائية بمنوبة، التي أصدرت حكماً غيابياً يقضي بتغريم خمسة صحافيين، بينهم البلومي والبوغديري.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي دفعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين للتعبير عن قلقها من تزايد الأحكام الغيابية السالبة للحرية بحق الصحافيين؟ ما هي وجهة نظر المنصف المرزوقي حول توقيت صدور الحكم القضائي بحق الصحافيين المعنيين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأشارت النقابة إلى أن الصحافيين فوجئا خلال الأسبوع الجاري بصدور حكم استئنافي غيابي يقضي بسجنهما عاماً لكل منهما، مع إدراجهما بالتفتيش وفق الإجراءات المعمول بها في الأحكام الغيابية، مؤكدة أنهما باشرا الإجراءات القانونية لإيقاف تنفيذ الحكم والطعن فيه، فيما حُددت جلسة جديدة للنظر في القضية في 21 يوليو/تموز الحالي. ولفتت إلى أن البلومي سبق أن قام بالإجراءات المهنية اللازمة، من خلال نشر تصحيح واعتذار، معتبرةً أن ذلك يندرج ضمن آليات التصحيح والمسؤولية المهنية واحترام حق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة.

وطالبت النقابة محكمة الاستئناف بضمان حق الصحافيين في الدفاع والترافع ضمن محاكمة عادلة تستجيب لجميع ضمانات التقاضي، معربة عن قلقها من تزايد الأحكام الغيابية السالبة للحرية بحق الصحافيين في تونس خلال الفترة الأخيرة. كما دعت إلى احترام خصوصية قضايا النشر والإعلام، واعتماد مقاربة قضائية تراعي طبيعة العمل الصحافي، وتستند إلى التخصص والخبرة عند النظر في مثل هذه القضايا، مؤكدة أن التمييز بين الخطأ المهني والجريمة الجزائية يمثل مبدأً أساسياً في التعامل مع قضايا الصحافة والنشر، وأن مساءلة الصحافي جزائياً تستوجب التثبت من توافر جميع عناصر المسؤولية القانونية، ولا سيما ما يتعلق بالقصد والمعرفة المسبقة بعدم صحة المادة المنشورة.

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وفي المقابل، علّق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، في بيان نشره عبر صفحته في "فيسبوك"، على الحكم، موضحاً أنه امتنع خلال فترة رئاسته عن ملاحقة أي صحافي، معتبراً أن ذلك كان منسجماً مع مبادئه الديمقراطية والحقوقية، لكنه رأى أن من حقه، بعد مغادرته السلطة عام 2014، اللجوء إلى القضاء ضد من "يفتري" عليه. وأضاف أن محاميه رفع الدعوى عام 2015، متسائلاً عن أسباب صدور الحكم بعد أكثر من عقد من الزمن، ولماذا لم تشمل القضية "أشباههم" ممن وجّهوا إليه اتهامات أخرى.

واعتبر المرزوقي أن الحكم "لن يغطي" على الأحكام القضائية الصادرة بحقه خلال السنوات الأخيرة، وانتقد القضاء التونسي، معتبراً أن الحكم "جاء متأخراً ولا قيمة له". كما حمّل جزءاً من الإعلام مسؤولية الأوضاع التي تعيشها تونس، ودعا إلى "استعادة مسار الثورة" وإنهاء ما وصفه بـ"العار".