تونس تحتفي بستة عقود من مهرجان الحمامات الدولي

- مهرجان الحمامات الدولي يحتفل بدورته الستين تحت شعار "ذاكرة تعيش"، ويضم 32 عرضاً متنوعاً بين الموسيقى والمسرح والرقص المعاصر، بمشاركة فنانين من 12 دولة، مما يعكس التنوع والانفتاح الثقافي. - يشارك في المهرجان فنانون بارزون مثل اللبناني مارسيل خليفة والمغربية نجاة عتابو، إلى جانب عروض موسيقية تونسية جديدة مثل "لايف ويذ أوركسترا" و"صدى الأطلس". - تتناول العروض قضايا الهوية والذاكرة والمنفى والحرية، وتستلهم التراث الثقافي والروحي، مما يجعل المهرجان منصة للقاء الثقافات المختلفة.

أعلنت إدارة مهرجان الحمامات الدولي، اليوم السبت، تنظيم الدورة الستين من الحدث الفني، الذي يقام سنوياً في شمال شرقي تونس، خلال الفترة من 11 يوليو/تموز إلى 13 أغسطس/آب، تحت شعار "ذاكرة تعيش"، ببرنامج يضم 32 عرضاً متنوعاً بين الموسيقى والمسرح والرقص المعاصر، بمشاركة فنانين من 12 دولة.

وأوضحت إدارة المهرجان، في بيان، أن "الدورة الاستثنائية" تحتفي بمرور ستة عقود على تأسيس المهرجان، الذي يعد أحد أبرز "المواعيد الثقافية والفنية في تونس والعالم العربي، وفضاءً للقاء بين التجارب الإبداعية والثقافات المختلفة". وأضافت أن البرنامج يضم مشاركين من تونس ولبنان والجزائر والمغرب ومالي وتركيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وكوبا والولايات المتحدة والأراضي الفلسطينية، "في ترجمة لرؤية فنية تقوم على التنوع والانفتاح"، من خلال عروض تمزج بين أنماط موسيقية مختلفة وتجارب فنية معاصرة.

وتشمل قائمة المشاركين في الدورة المقبلة فنانين، من بينهم اللبناني مارسيل خليفة، والمغربية نجاة عتابو، والفلسطيني فرج سليمان، والإيطالي ماريو بيوندي، والبرتغالية ماريزا، إلى جانب عدد كبير من الفنانين التونسيين، منهم صوفية صادق، وشكري بوزيان، والموسيقار ظافر يوسف.

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كما تخصص الدورة مساحة للعروض الموسيقية التونسية الجديدة، من بينها "لايف ويذ أوركسترا" (Live with Orchestra) لنور عرجون وسليم عرجون، و"صدى الأطلس" لعطيل معاوي، و"دوليشة" لبثينة نابولي، و"نوستالجيك" (Nostalgique) لمهدي المولهي.

ويحضر المسرح ضمن فعاليات الدورة من خلال عروض "الهاربات" لوفاء الطبوبي، و"جاكراندا" لنزار السعيدي، و"هوما" لسيرين قنون، و"روضة العشاق" لمعز العاشوري.

وأشارت إدارة الحمامات الدولي إلى أن العروض تتناول قضايا الهوية والذاكرة والمنفى والحرية والعدالة والعيش المشترك، فيما تستلهم أعمال أخرى التراث الثقافي والروحي والشعبي.

(رويترز)