توم ويتس وكاثلين برينان في ألبوم تكريمي بأصوات الآخرين

- إصدار ألبوم تجميعي جديد بعنوان "Where the Willow and the Dogwood Grow" في 29 مايو عبر إيس ريكوردز، يضم 19 نسخة معاد تقديمها من أغاني توم ويتس وكاثلين برينان، بمشاركة فنانون بارزون مثل بروس سبرينغستين وويلي نيلسون. - يسلط الألبوم الضوء على دور كاثلين برينان كشريكة إبداعية أساسية لتوم ويتس، حيث ساهمت في توجيه الطابع التجريبي لموسيقاه وكسر الصورة النمطية له كشاعر للحانات. - يتميز الألبوم بتنوع الأساليب الموسيقية، ويبرز الجذور الإنجيلية والبلوز المظلم، مما يعكس مرونة وعمق المادة الأصلية ويقدم رؤية جديدة لأعمال ويتس وبرينان.

أُعلن عن ألبوم تجميعي جديد يحتفي بأغاني توم ويتس وكاثلين برينان، ويضم مجموعة مميزة من الفنانين لإعادة تقديم أعمالهما. الألبوم، الذي يحمل عنوان Where the Willow and the Dogwood Grow، من المقرر إصداره في 29 مايو/ أيار المقبل، عبر شركة إيس ريكوردز (Ace Records).

يضم الألبوم 19 نسخة معاد تقديمها (Cover) من الأغاني التي كتبها توم ويتس وكاثلين برينان، وأدّاها ويتس، وقد اختار الثنائي نفسه العديد منها. يمثّل هذا المشروع تكريماً لإرثهما المستمر في كتابة الأغاني، كما يسلّط الضوء على التأثير الواسع الذي تركاه عبر أجيال متعددة من الموسيقيين.

من بين الفنانين المشاركين في الألبوم كل من بروس سبرينغستين وويلي نيلسون، وغيرهما من المؤدين البارزين، إذ يقدم كل منهم رؤيته الخاصة لأعمال ويتس المميزة. يستعرض الألبوم تنوعاً كبيراً في الأساليب الموسيقية، ما يعكس مرونة وعمق المادة الأصلية عاطفةً وتعبيراً.

تشكّل كاثلين برينان، التي لطالما كانت شريكة إبداعية أساسية في مسيرة ويتس، شخصية محورية يُنسب إليها الفضل في توجيه الطابع التجريبي في موسيقاه. ويؤكد هذا الألبوم التجميعي مرة أخرى على أهميتها، من خلال منح دورها في صياغة الأغاني القدر نفسه من التركيز.

عموماً، يمثل الألبوم احتفاءً بإحدى أكثر الشراكات تميزاً في كتابة الأغاني في الموسيقى الحديثة، ويُظهر كيف لا تزال أعمال ويتس وبرينان تلقى صدى لدى الفنانين والجمهور على حد سواء.

أما بالنسبة إلى الأغاني، فستكون كالآتي: يؤدي بروس سبرينغستين أغنية Jersey Girl (Live at Meadowlands Arena, NJ – July 1981). ويؤدي بوب سيغر أغنية 16 Shells From a Thirty-Ought-Six، بينما يؤدي ساوثسايد جوني آند ذا أسبري جوكس أغنية Gin-Soaked Boy. بدورها، تقدم فرقة لوس لوبوس أغنية Jockey Full of Bourbon، بينما تؤدي لوسيندا ويليامز أغنية Hang Down Your Head. وتؤدي ديانا كرال أغنية Temptation، كما تقدم بيتي لافيت أغنية Yesterday Is Here. وتؤدي فرقة ذا بلايند بويز أوف ألاباما أغنية Way Down in the Hole، بينما تؤدي ماريان فيثفول أغنية Strange Weather. وتقدم فرقة رامونز أغنية I Don’t Want to Grow Up، ويؤدي كينغ إرنست أغنية House Where Nobody Lives، بينما يقدم ويلي نيلسون أغنية Picture in a Frame، وتؤدي ماديسون كنغهام أغنية Hold On، بينما تقدم نوراه جونز أغنية The Long Way Home، ويؤدي جون هاموند أغنية 2:19، بينما يقدم سولومون بيرك أغنية Diamond in Your Mind، وتقدم أليسون كراوس وروبرت بلانت أغنية Trampled Rose، بينما تؤدي جوان بايز أغنية Day After Tomorrow. وسيتضمن الألبوم أدء جوني كاش أغنية Down There by the Train.

لا ينبع تفرّد هذا الألبوم من مجرد كونه "تكريماً" لأسماء كبيرة، بل من كونه تشريحاً للمختبر الكيميائي الذي أداره الثنائي ويتس-برينان لأكثر من أربعة عقود. يكسر اختيار الأغاني الصورة النمطية لويتس بوصفه شاعراً للحانات فقط، ليُعيد تقديم الشراكة مع كاثلين برينان التي مثّلت معماريّة للصوت والدراما. فاجتماع أغنية مثل Jersey Girl (بصوت سبرينغستين) مع 16 Shells From a Thirty-Ought-Six (بصوت بوب سيغر)، يوضّح التباين الحاد الذي قامت عليه فلسفتهما؛ فبينما تمثل الأولى ذروة الرومانسية المدينية الكلاسيكية، تمثّل الثانية التفكيك الإيقاعي الذي قادته برينان لإخراج ويتس من كلاسيكية البيانو إلى أوركسترا الخردة.

تكمن القوة النقدية في الألبوم في قدرته على استنطاق الجذور الإنجيلية والبلوز المظلم في أعمالهما؛ فمشاركة "ذا بلايند بويز أوف ألاباما" وسولومون بيرك تؤكد أن نصوص ويتس-برينان ليست مجرد حكايات عن المهمشين، بل هي تراتيل روحانية مكتوبة بلغة الشارع. في المقابل، يبرز التوجه السينمائي في الأداءات النسائية؛ فتعيد ديانا كرال صياغة Temptation كأنها قطعة كباريه قوطية، بينما تستخرج أليسون كراوس وروبرت بلانت الشجن الفولكلوري العتيق في Trampled Rose، ما يثبت أن ألحان هذا الثنائي تمتلك مرونة نادرة تتجاوز كاريزما صوت ويتس الشخصي.