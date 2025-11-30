توقیف سبعة فنانین إيرانيين بسبب المشروبات الكحولية

أوقفت الشرطة عدداً من الممثلين المعروفين بعد أن ضبطت كمية من المشروبات الكحولية المصنّعة محلياً خلال عملية خاصة نفذتها في حفل ليلي حضره بعض الفنانين، وفق ما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة. وأفادت الوكالة بأن حفل عيد ميلاد أقيم ليلة الجمعة للفنان السينمائي ع. ش. تحوّل إلى "مجلس لشرب الكحول"، من دون أن تُفصح عن أسماء الموقوفين الذين شاركوا في الحفل الذي أقيم في منزل أحد الممثلين بحضور عدد من الفنانين من الرجال والنساء، واكتفت بالإشارة إليهم بالحروف الأولى من أسمائهم.

وأضافت الوكالة أن هناك ممثلين بارزين آخرين موقوفين أيضاً، مشيرة إلى أنه خلال العملية ضُبط 38 لتراً من المشروبات الكحولية المصنّعة محلياً، وأن حالة أحد الممثلين ساءت بعد تناول هذه المشروبات. وذكرت أن أحد الممثلين أُطلق سراحه بالتعهد، فيما قضى ستة آخرون ليلة أمس في الحجز قبل أن يُفرج عن بعضهم اليوم بكفالة، لافتة إلى أن تقارير أخرى تتحدث عن أن عدد الموقوفين في هذا الحفل تجاوز عشرين شخصاً.

وفي سياق متصل، ذكر موقع رويداد 24 أن بعض القنوات على تليغرام زعمت أن من بين الموقوفين علي شادمان، إلى جانب أكثر من عشرين شخصاً، منهم بارسا بیروزفر، وستاره بيسياني، وسحر دولت‌شاهي، ومهران میری، وأحمد سلگي، وذلك خلال حفلة عيد الميلاد التي أُقيمت يوم الخميس. ووفق المعلومات المتوافرة، فقد فُتح ملف قضائي لعلي شادمان وستة آخرين في محكمة الإرشاد، وتشمل التهم الموجهة إليهم: جرح الحياء العام، إشاعة الفحشاء، شرب الخمر، وحيازة المشروبات الكحولية.

وتنص المادة الـ264 من قانون العقوبات الإسلامية في إيران على أن "تناول المسكر سواء بالشرب أو التطعيم أو التدخين، سواء كان قليلاً أو كثيراً، صلباً أو سائلاً، أسكر أو لم يسكر، أو كان صافياً أو مخلوطاً لدرجة لا يزول السكر، فذلك يستوجب عقوبة الحد". وقد حدّدت المادة الـ265 العقوبة بـ80 جلدة. كذلك تنص المادة الـ702 من قانون العقوبات على أن "من يصنع الكحوليات أو يشتريها أو يتاجر بها أو يحتفظ بها أو يحملها أو يضعها في متناول شخص، يُحكم عليه بالسجن مدة تراوح بين ستة أشهر وسنة، إضافة إلى 74 جلدة، ودفع غرامة مالية تعادل خمسة أضعاف سعر ما شربه أو تاجر به".

ومن جهة أخرى، بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إيرانية توقيف علي صبوري، المقدم والمُعد لبرنامج نصف شب على "يوتيوب"، وعدد من أفراد فريقه بأمر قضائي، نفى صبوري خبر اعتقاله، ونشر مقطعاً مصوراً اعتذر فيه عن بث ما وصفه بـ"المشاهد غير الأخلاقية" في البرنامج، متعهداً بحذفها من الحلقات المقبلة.

وكانت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية قد وصفت محتوى البرنامج بأنه مخالف للمعايير الأخلاقية والاجتماعية، وأعلنت توقيف سبعة من العاملين فيه. ويُعد "نصف شب" برنامجاً حوارياً يُقدَّم أمام جمهور داخل استوديو خاص ويُبث عبر منصات التواصل، وقد اتهمته وكالة ميزان بنشر محتوى "غير أخلاقي" بغرض زيادة المشاهدات.