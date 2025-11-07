توقيف 4 أشخاص بعد احتجاجات على حفل أوركسترا إسرائيلي في باريس

أعلنت النيابة العامة الفرنسية، اليوم الجمعة، توقيف أربعة أشخاص على خلفية ما وصفته بـ"اضطرابات" شهدتها حفلة لأوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية مساء الخميس، تخلّلها إشعال شماريخ داخل قاعة الأوركسترا الفيلهارمونية للعاصمة الفرنسية باريس. وأقيمت الأمسية وسط جدل حاد بشأنها، إذ دعا ناشطون مؤيدون للفلسطينيين إلى إلغائها، بينما طالبت نقابة CGT-Spectacle، التي تمثل العاملين في قطاعات الترفيه في فرنسا، الأوركسترا الفيلهارمونية بـ"تذكير جمهورها بالاتهامات الخطرة للغاية الموجهة لقادة" إسرائيل، خصوصاً في ما يتعلق بالحرب في قطاع غزة. وعزّزت السلطات الإجراءات الأمنية في محيط الموقع.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي شخصاً على الأقل يشعل شمروخاً في القاعة، ليسارع آخرون نحوه ويقوم بعضهم بنزعه من يده للعمل على إخماده، بينما انهال عليه آخرون بالضرب وتوجيه اللكمات.

وندّد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز "بشدة بهذه التصرفات"، معتبراً عبر منصة إكس أن "لا مبرر لها"، وأوضح أن عناصر الشرطة سارعوا إلى "توقيف عدد من مثيري الاضطرابات الجسيمة داخل القاعة، واحتواء المتظاهرين خارجها".

بدورها، ندّدت أوركسترا باريس الفيلهارمونية "بشدة" في بيان بـ"الحوادث الجسيمة" التي وقعت خلال الأمسية، وقالت إن "مدينة الموسيقى - أوركسترا باريس تستنكر بشدة وتدين الحوادث الجسيمة (...) التي وقعت خلال الحفل الموسيقي الذي قدمته أوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية بقيادة لاهف شاني وعازف البيانو السير أندراس شيف"، مؤكدةً أنها "قدمت شكوى" بشأنها.

وأوضحت الأوركسترا أنه "في ثلاث مناسبات، حاول متفرجون يحملون تذاكر تعطيل الحفلة بطرق مختلفة، بما في ذلك استخدام شماريخ مرتين. تدخل أفراد آخرون من الجمهور ووقعت صدامات"، أضافت: "جرى إبعاد مثيري الشغب واستؤنف الحفل بعد وقفه، وانتهى بهدوء".

ودعا رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، يوناتان عرفي، عبر منصة إكس، إلى "فرض عقوبات صارمة" على هؤلاء "المُحرِّضين"، وأضاف: "دعوات المقاطعة والاضطرابات المتزايدة غير مقبولة". وكتبت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي عبر منصة إكس: "نرحب بالأوركسترا الوطنية الإسرائيلية (...) حرية الإبداع والبرمجة من قيم جمهوريتنا".

(فرانس برس)