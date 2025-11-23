توقيف نحو 1600 أجنبي بمركز احتيال إلكتروني في بورما

تكنولوجيا
مباشر
23 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 14:15 (توقيت القدس)
لافتة تحذر من العمل في الاحتيال قرب ميانمار، 11 فبراير 2025 (ليليان سوانرومفا /Getty)
لافتة تحذر من العمل في الاحتيال قرب ميانمار، 11 فبراير 2025 (ليليان سوانرومفا/ Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أوقف المجلس العسكري في بورما نحو 1600 مواطن أجنبي في مركز احتيال إلكتروني على الحدود مع تايلاند، وصادر آلاف الأجهزة، بما في ذلك 101 جهاز ستارلينك.
- كشفت تحقيقات أن شبكات الاحتيال تستخدم خدمة الإنترنت التابعة لشركة إيلون ماسك للاستيلاء على مليارات الدولارات سنويًا، وقد عطّلت "ستارلينك" أكثر من 2500 جهاز.
- يرى الخبراء أن هذه العمليات تهدف لتخفيف الضغط الدولي، حيث تتحكم مجموعات إجرامية صينية بالتعاون مع مليشيات بورمية في هذه المراكز.

أعلن المجلس العسكري في بورما الأحد أنه أوقف نحو 1600 مواطن أجنبي في مركز احتيال إلكتروني على الحدود مع تايلاند. ويؤكد الجيش البورمي أنه كثّف منذ فبراير/ شباط عملياته ضد هذه المراكز التي تشغّل طوعاً أو كرهاً عمالاً مهمتهم الاحتيال على مستخدمي الإنترنت في كل أنحاء العالم وسحب الأموال منهم.

وفي آخر تحديث له نشرته صحيفة "ذي غلوبال نيوز لايت أوف ميانمار"، أكد المجلس العسكري "توقيف 1590 مواطناً أجنبياً دخلوا بورما في شكل غير قانوني" بين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني و22 منه في عمليات طاولت مركز احتيال في شوي كوكو. كذلك، صادرت السلطات آلافاً من الأجهزة، بينها "101 جهاز ستارلينك لاستقبال إشارات أقمار اصطناعية".

وكشف تحقيق لوكالة فرانس برس منتصف أكتوبر/ تشرين الأول أن شبكات الاحتيال الإلكتروني هذه تستخدم خدمة الإنترنت التابعة لشركة إيلون ماسك لممارسة نشاطها والاستيلاء على مليارات الدولارات من ضحاياها كل عام. وأفادت "ستارلينك" بأنها عطّلت أكثر من 2500 جهاز تنتشر في مناطق وجود مراكز الاحتيال.

هواتف مصادرة من مجمّع كيه كيه بارك، 24 أكتوبر 2025 (ساروت ميكسوفاواناكول/Getty)
تكنولوجيا
التحديثات الحية

جيش ميانمار يداهم مركزاً رئيسياً ثانياً للاحتيال عبر الإنترنت

ويرى الخبراء أن مفاعيل هذه العمليات محدودة، إذ يتعمّد المجلس العسكري التركيز عليها في الإعلام للتخفيف من الضغط الدولي الذي يتعرّض له، وخصوصاً من بكين. ورغم أن الصين داعم عسكري مهم للمجلس العسكري البورمي، فإنها لا تخفي استياءها المتزايد من مشاركة مواطنين لها في هذه العمليات المشبوهة أو وقوع صينيين آخرين ضحايا لها.

وتتحكّم مجموعات إجرامية صينية في غالبية هذه المراكز بالتعاون مع مليشيات بورمية. ويقول متخصّصون إن المجلس العسكري يتغاضى عن نشاط هذه الشبكات، ويسمح في المقابل لهذه المليشيات المتحالفة معه بالسيطرة على المناطق الحدودية في بلاد تشهد حرباً أهلية منذ انقلاب فبراير/شباط 2021.

(فرانس برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
جاسم النبهان: المهرجانات تدعم الأفلام في منطقتنا العربية (مهرجان الدوحة السينمائي)
التحديثات الحية
سينما ودراما
مباشر

جاسم النبهان في مهرجان الدوحة السينمائي: الفن يحتاج إلى مساحة حرية

آثار تمساح الوادي المصري، 23 نوفمبر 2025 (فيسبوك)
التحديثات الحية
علوم وآثار
مباشر

اكتشاف نوع تمساح عاش قبل 80 مليون عام في مصر

حلقة نقاش في الدوحة حول "صوت هند رجب" (العربي الجديد)
التحديثات الحية
سينما ودراما
مباشر

"صوت هند رجب"... إعادة تموضع في بنية الكارثة