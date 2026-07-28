توقيف موسيقي لإزعاجه الجيران بعزف الغيتار لسبع سنوات

أوقفت الشرطة اليابانية موسيقياً لتسببه في إزعاج الجيران المسنّين وحرمانهم من النوم لأكثر من سبع سنوات بسبب عزفه الصاخب على الغيتار، وفق ما أفادت الشرطة اليوم الثلاثاء. وذكر مسؤول في شرطة كيوتو لوكالة فرانس برس للأنباء أن كازونوري يوكوي (61 عاماً)، يُشتبه في أنه كان يعزف على عشرات من آلات الغيتار بشكل صاخب ويشغّل الراديو على مستوى صوت مرتفع على مدار الساعة منذ 2019.

وتسببت تصرفاته بالأرق والاكتئاب لثلاثة من جيرانه تراوح أعمارهم بين ستين وثمانين عاماً، بينما أصيب رابع بطنين مستمر في الأذنين. وأوضح المسؤول في الشرطة أن سلسلة من التحذيرات الرسمية لم تُجدِ نفعاً في تغيير سلوكه، إلا أن الجيران الأربعة قدّموا في النهاية أدلة كافية للشرطة لتوقيفه بتهم تتعلق بالاعتداء. صادرت الشرطة أكثر من 40 غيتاراً، معظمها كهربائي، من منزل يوكوي، بالإضافة إلى مشغلات أقراص مدمجة وراديو كاسيت ومكبرات صوت.

وأظهرت قياسات المحققين أن مستوى الضوضاء في الحي تجاوز 80 ديسيبل، وهو يعادل تقريباً مستوى الضوضاء داخل قطار أثناء سيره، بحسب البلدية. و"ديسيبل" وحدة قياس الصوت، وبحسب منظمة الصحة السمعية، تُعتبر الأصوات التي تبلغ شدتها 70 ديسيبل أو أقل آمنةً على السمع. هذا هو مستوى صوت محادثة عادية بين شخصين. أما الأصوات التي تزيد شدتها عن 70 ديسيبل فقد تُلحق الضرر بالسمع مع مرور الوقت. والصوت الذي تبلغ شدته 80 ديسيبل يكون أشد بعشر مرات من الصوت الذي تبلغ شدته 70 ديسيبل، وبالتالي يُسمع وكأنه أعلى بمرتين. وكالة كيودو للأنباء نقلت عن أحد الجيران أن "كل أنواع الأصوات كانت تختلط طوال اليوم"، الأمر "كان فظيعاً".

(فرانس برس، العربي الجديد)