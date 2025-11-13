توقيف عرافة استولت على 46 مليون دولار عبر الاحتيال في أستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية، الخميس، إلقاء القبض على امرأة تبلغ من العمر 53 عاماً، تدعي أنها عرافة وخبيرة "فنغ شوي"، وهي فلسفة صينية تعني فن التناغم مع الفضاء المحيط وتدفقات الطاقة من خلال البيئة، بتهمة الاستيلاء على ملايين الدولارات من عملاء ضعفاء عبر الاحتيال في مدينة سيدني.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن المرأة "استغلت عملاء ضعفاء من الجالية الفيتنامية عبر إقناعهم بالحصول على قروض مالية، بناءً على تنبؤاتها بوجود ملياردير في مستقبلهم"، وكانت تأخذ جزءاً من تلك الأموال لنفسها. كما ألقي القبض على امرأة ثانية هي ابنتها التي تبلغ من العمر 25 عاماً، بتهمة المساعدة والتواطؤ في إدارة مخطط الاحتيال الذي قدرت الشرطة قيمته بـ70 مليون دولار أسترالي (46 مليون دولار أميركي).

وأوضحت الشرطة الأسترالية أنها ألقت القبض على المرأتين، الأربعاء، من منزل في مدينة سيدني، حيث صادرت أيضاً "وثائق مالية وهواتف محمولة وأجهزة إلكترونية أخرى وحقائب يد فاخرة، بالإضافة إلى سبيكة ذهب تزن 40 غراماً وتبلغ قيمتها 10000 دولار أميركي، ورقائق كازينو بقيمة 660 دولارا أميركيا".

وقال المفتش غوردون أربينيا إن "ما يثير القلق هو أن هذه المرأة كانت موثوقة في مجتمعها. وصلت إلى أستراليا عام 2001، وأصبحت مواطنة أسترالية بعد فترة قصيرة. لم تعمل خلال تلك السنوات... وكانت تسدد أقساط منزلها في دوفر هايتس بمبلغ 56 ألف دولار شهرياً، رغم أنها كانت تتلقى إعانات إعاقة منذ أكثر من 20 عاماً، كما كانت زبونة مهمة في أحد كازينوهات سيدني".

وبحسب صحيفة ذا غارديان، فقد مثّلت العرافة أمام محكمة محلية الخميس، حيث رفض القاضي إطلاق سراحها مقابل كفالة، بعد أن وجّه الادعاء إليها 39 تهمة، منها إدارة أنشطة جماعة إجرامية عن علم، و19 تهمة بالحصول على امتيازات مالية عن طريق الخداع، و13 تهمة بالتعامل عمداً مع عائدات جريمة. أما ابنتها الشابة فقد وجهت إليها عدة تهم أيضاً، لكنها حصلت على إفراج مقابل كفالة، حتى موعد الجلسة المقبلة في يناير/ كانون الثاني المقبل.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)