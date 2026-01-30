توقيف صحافي أميركي بسبب تغطيته احتجاجاً داخل كنيسة في مينيسوتا

أوقفت السلطات الأميركية الصحافي المستقل دون ليمون في لوس أنجليس، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، بسبب تغطيته احتجاجاً على سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب

حول الهجرة داخل كنيسة في ولاية مينيسوتا في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكان دون ليمون قد تبع مجموعة من المتظاهرين إلى داخل كنيسة سيتيزنز تشيرش في سانت بول بمدينة مينيابوليس في 18 يناير/ كانون الثاني الحالي، حيث عطّلوا قداساً خلال احتجاجهم على أحد القساوسة الذي يعمل أيضاً في وكالة الهجرة والجمارك الأميركية. ونفى الصحافي أن تكون له أي علاقة بالمنظمة التي احتجت في الكنيسة، مؤكداً أنه كان هناك بصفته صحافياً يوثّق الاحتجاجات. وتسعى إدارة ترامب إلى توجيه اتهامات إلى ثمانية أشخاص، من بينهم الصحافي، واستندت إلى قانون يحمي الأشخاص الذين يشاركون في قداس في دور العبادة. ومن المقرر أن يمثل ليمون أمام المحكمة الفيدرالية في لوس أنجليس اليوم.

وكتبت وزيرة العدل بام بوندي عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي أنّها وجهت أمراً باعتقال ليمون وثلاثة آخرين على خلفية "الهجوم المنسق على كنيسة سيتيز". فيما نفى محامي ليمون، آبي لويل، الاتهامات الموجهة إلى موكله، وقال في بيان: "يعمل دون في الصحافة منذ 30 عاماً، وعمله الذي يحميه الدستور في مينيابوليس لم يكن مختلفاً عما يفعله دائماً"، وأضاف: "التعديل الأول للدستور موجود لحماية الصحافيين الذين يتمثل دورهم في تسليط الضوء على الحقيقة ومحاسبة من هم في السلطة".

وتابع: "بدلاً من التحقيق مع العملاء الفيدراليين الذين قتلوا متظاهرين سلميين في مينيسوتا تكرّس وزارة العدل في إدارة ترامب وقتها واهتمامها ومواردها لتنفيذ هذا الاعتقال"، مؤكداً أن موكله "سيدافع عن نفسه بقوة في مواجهة هذه الاتهامات في المحكمة".

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، سعت إدارة ترامب إلى توجيه اتهامات إلى ثمانية أشخاص، من بينهم ليمون، ولكن قاضي التحقيق وافق على توجيه تهم إلى ثلاثة أشخاص فقط، معتبراً أن الأدلة ضد الصحافي غير كافية. إلّا أن وزارة العدل قدمت التماساً أمام محكمة استئناف فيدرالية لإجبار القاضي على توجيه اتهامات إضافية، غير أن طلبها رفض. بينما أشارت شبكة إيه بي سي، نقلاً عن مصادر، إلى أن بوندي كانت غاضبة الأسبوع الماضي بعدما قرّر قاض عدم توجيه اتهامات إلى الصحافي. ووجهت إدارة ترامب تهمين جنائيتين، هما التآمر لحرمان الآخرين من حقوقهم، والتدخل في حرية الأشخاص الدينية داخل دار عبادة.

ومنذ أن غادر شبكة سي أن أن عام 2023، انضم ليمون، المعروف بمعارضته للرئيس ترامب، إلى قائمة طويلة من الصحافيين الذين أسّسوا مساراتهم المهنية الخاصة، حيث ينشر محتوى إخبارياً بشكل منتظم عبر قناته على منصة يوتيوب.