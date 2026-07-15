- تم القبض على رجل في جنوب لندن للاشتباه في تهديده نايجل فاراج بإطلاق النار عليه عبر تغريدة على "إكس"، بعد يوم من الانتخابات المحلية، وأُفرج عنه بكفالة ريثما تُستكمل التحقيقات. - يأتي الاعتقال بعد مقتل المتحدثة باسم حزب الإصلاح، آن ويديكومب، وتُجري شرطة مكافحة الإرهاب تحقيقاً في الحادث، بينما أُبلغ فاراج بالاعتقال. - صرّح فاراج بأن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الشرطة إجراءً استباقياً بشأن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، معرباً عن أمله في مراجعة مئات المنشورات المماثلة.

أُلقي القبض على رجل للاشتباه في تهديده زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة نايجل فاراج بإطلاق النار عليه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. ويتعلق الاعتقال بتغريدة على "إكس" أُبلغت الشرطة عنها في 8 مايو/أيار، بعد يوم من الانتخابات المحلية وانتخابات رئاسة البلدية. وذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن التغريدة جاء فيها: "سوف أطلق عليك النار في رأسك إذا فُزت".

وقالت شرطة العاصمة إن رجلاً في العشرينيات من عمره قد أُلقي القبض عليه في جنوب لندن أمس الثلاثاء للاشتباه في إرساله رسائل تهديد إلى أحد أعضاء البرلمان. وقد أُفرج عنه بكفالة ريثما تُستكمل التحقيقات. وجاء الاعتقال بعد ستة أيام من مقتل المتحدثة باسم حزب الإصلاح، آن ويديكومب، في منزلها. وتُجري شرطة مكافحة الإرهاب تحقيقاً في الحادث.

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وأبلغ فريق الاتصال والتحقيق البرلماني فاراج بالاعتقال اليوم الأربعاء. وصرّح المتحدث باسم حزب الإصلاح البريطاني للشؤون الداخلية بأنه في حال وصول الحزب إلى السلطة، فإنه سيوفّر "حماية على مدار الساعة" لجميع أعضاء البرلمان. وصرّح فاراج لـ"ديلي تلغراف" بأن "هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الشرطة إجراءً استباقياً بشأن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وآمل أن يكونوا بصدد مراجعة ما بين 300 و400 منشور مماثل نُشر هذا العام فقط".

وأضاف: "هذا الوضع مستمر منذ سنوات، ليس مجرد كلمات، بل مقاطع فيديو لأشخاص يطلقون النار وما إلى ذلك، وقد قدمنا ​​في السابق عدة بلاغات للشرطة، وكان ردهم دائماً أن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي هذه لا تستوفي المعايير المطلوبة، وهو أمرٌ غريب".