أوقفت السلطات الأمنية في تركيا، اليوم الأحد، رئيس تحرير وكالة أنكا الإخبارية المعارضة، كنان شنر، بعد بث مباشر أجرته الوكالة من محيط قاعدة إنجرليك العسكرية جنوبي البلاد أمس.

وطاولت تأثيرات العدوان الأميركي الإسرائيلي، على إيران، الصحافيين في تركيا، فالقاعدة الجوية واحدة من أكبر قواعد الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، وتقع في ولاية أضنة جنوب البلاد.

في هذا السياق، أعلنت النيابة العامة في الولاية أنها أطلقت تحقيقاً بعد ورود بلاغ يفيد بتصوير لقطات ومشاهد مصورة من حول قاعدة إنجرليك الجوية، كانت تبث مباشرة على قناة وكالة أنباء أنكا على منصة يوتيوب.

أوضحت النيابة العامة أن الإجراءات القانونية اتخذت بموجب القانون رقم 2565، وهو قانون المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية، فالبث جاء مخالفاً للقانون.

وضمن سياق التحقيق، صدرت مذكرة توقيف بحق كنان شنر، رئيس تحرير الوكالة، ليُحتجز في أنقرة ويُنقل إلى ولاية أضنة بعد خضوعه لفحص طبي. وأصدرت عدة نقابات صحافية بيانات تدين عملية توقيف شنر وتؤكد وقوفها إلى جانبه مطالبة بإطلاق سراحه.

قاعدة إنجرليك من أكبر القواعد الأميركية في المنطقة، وتشير تقارير إلى وجود أسلحة أميركية استراتيجية فيها. ومن الواضح أن عملية البث من محيط القاعدة جرت بعد توقعات باستهداف إيران لها ضمن هجمات على القواعد الأميركية في دول المنطقة، ولكن لم يسجل أي استهداف للقاعدة منذ بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران.