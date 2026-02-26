توقيف امرأة في الدومينيكان لغنائها النشيد الوطني بـ"عدم احترام"

- ألقت الشرطة في جمهورية الدومينيكان القبض على أماريلس بريتو رودريغيز (64 عاماً) بعد غنائها النشيد الوطني بأسلوب سريع الإيقاع خلال جلسة كاريوكي، مما اعتبرته السلطات انتهاكاً للمادة 37 من القانون 210-19 المتعلق بالرموز الوطنية. - يُحظر القانون تغيير كلمات النشيد أو إيقاعه أو تحويله إلى مقطوعة راقصة، وقد تواجه بريتو عقوبة السجن وغرامة مالية إذا أُدينت. - بريتو أكدت أنها لم تكن تدرك الخطأ، واعتذرت قائلة: "سامحني يا وطني"، مشيرة إلى أنها استخدمت النشيد للتعبير عن روحها الحرة.

ألقت الشرطة في جمهورية الدومينيكان القبض على امرأة غنّت النشيد الوطني بأسلوب سريع الإيقاع خلال جلسة كاريوكي في مطعم. وانتشر مقطع في مواقع التواصل تظهر فيه أماريلس بريتو رودريغيز (64 عاماً) وهي تغني النشيد الوطني على إيقاع موسيقى الديمبو المحلية السريعة خلال جلسة كاريوكي في أحد المطاعم، لكن الشرطة أوقفتها بتهمة عدم احترام النشيد الوطني.

وفي مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، تظهر بريتو وهي تمسك الميكروفون بيد واحدة وترفع الأخرى لتأكيد كل كلمة، وتتمايل قليلاً مع الموسيقى بينما ينضم إليها بعض الزبائن في الغناء. وأعلنت الشرطة أنها عثرت عليها بعد أيام في منزلها في بلدية سان فيكتور، وألقت القبض عليها الاثنين الماضي.

وقالت الشرطة إنها انتهكت المادة 37 من القانون 210-19 المتعلق بالرموز الوطنية في جمهورية الدومينيكان، "الذي يُعرّف أعمال الإساءة إلى نشيدنا الوطني". وينص القانون على أنه من غير القانوني تغيير كلمات النشيد وإيقاعه الموسيقي، أو تحويله إلى مقطوعة موسيقية راقصة أو الرقص أثناء أدائه، أو غنائه أو عزفه في مراسم تأبين شخص فاقد لبعض الصفات.

وفي حال إدانتها، قد تواجه بريتو عقوبة السجن لأشهر عدة وغرامة مالية. وقالت السيدة إنها لم تكن تدرك أنها ارتكبت خطأً، وأثناء اقتيادها مكبلة اليدين قالت المتهمة للصحافيين مبتسمةً: "أنا آسفة، أنا آسفة". ونقلت عنها صحيفة واشنطن بوست أنها كتبت النسخة التي غنّتها قبل 22 عاماً، وأنه لم يكن هناك قانون آنذاك يمنع هذا النوع من الأداء.

وصرّحت للصحافيين: "استخدمتُ أبيات النشيد الوطني للتعبير عن روحي الحرة. أنا ملتزمة بما ينص عليه القانون، لكنني لا أشعر بالندم لأنني لا أعتقد أنني ألحقت أي ضرر". وعندما سُئلت عما إذا كانت ستعتذر للبلاد، ابتسمت بريتو وقالت: "سامحني يا وطني، سامحني بكل ما أستطيع طلبه". وأضافت، وهي ترفع يديها المكبلتين: "الآن، أصبح طلب المغفرة أسهل بكثير من طلب الإذن".